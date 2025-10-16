청년들 "국만 기만하는 내란공범 한덕수 즉각 구속하라"

큰사진보기 ▲경남청년유니온, 16일 오후 경남도청 앞 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

청년들이 12‧3 불법계엄을 거론하며 한덕수 전 국무총리가 '내란공범'이라며 구속을 촉구했다. 경남청년유니온(위원장 신현경)은 16일 오후 경남도청 정문 앞에서 "국민 기만하는 내란공범 한덕수 즉각 구속하라"라는 제목으로 기자회견을 벌였다.계엄 발표가 있었던 2024년 12월 3일 국무회의 때 한덕수 전 총리를 포함한 국무위원 11명이 참석한 것으로 알려졌다. 그러나 한 전 총리는 "본인은 내란과 관계없다"거나 "기억이 나지 않는다"라며 혐의를 부인하고 있다.그런데 지난 13일 재판에서 공개된 국무회의 CC-TV 영상에 따르면, 한덕수 전 국무총리는 윤석열 전 대통령의 발언을 들으며 고개를 끄덕이고, 이상민 전 장관과 문서를 공유하며 약 16분간 대화를 나누는 장면이 포착되었다.이를 거론한 김지현 청년은 "'계엄문건을 받은 적이 없다'던 한덕수는 그 영상 속에서 문건을 직접 살피고 계엄 직전 윤석열의 말에 고개를 끄덕이기까지 했다"라며 "이렇게 한덕수가 거짓말을 했다는 게 다 밝혀졌음에도 불구하고 여전히 그는 재판장에서 비상계획을 알지 못했다며 거짓말을 했다. 어떻게 이렇게 뻔뻔할 수 있겠느냐"라고 말했다.이어 "우리는 지난 겨울, 사회대개혁을 외치며 광장을 지켜냈다. 하지만 여전히 길거리에는 내란범죄자들이 활보하고 있다"라며 "새 정부가 들어선지 벌써 몇개월이 지났다. 내란도 종식이 안 됐는데 어떻게 사회대개혁이 오겠느냐. 그들에게 구속영장을 기각할 이유가 존재한다는 게 어이가 없다"라고 덧붙였다.경남청년유니온은 "2024년 12월 3일, 대한민국 헌정 질서는 무너졌다. 대통령과 국무위원들이 비상계엄을 논의하며 헌법 위에 군홧발을 올려놓았던 '내란의 밤' 그 공범자들이 여전히 처벌받지 않고 국민 앞에 버젓이 서 있다"라며 "국민을 위해 존재했어야 할 국무총리가 왜 윤석열을 위해서만 존재했었는가. 이 날 한덕수는 회의의 중심에 있었고, 내란을 공모한 책임자 중 한 명이다"라고 설명했다.이들은 "지난 겨울 4개월동안 광장을 지킨 우리 청년들은 응원봉을 들고, 목소리를 높이며, 이 땅의 민주주의를 회복하기 위해 싸웠다. 그러나 그 시간들을 조롱이라도 하듯, 내란세력은 반성은커녕 국민을 기만하는 거짓말을 반복하고 있다. 이에 우리는 청년으로서, 시민으로서 분노하며 이 자리에 섰다"라고 밝혔다경남청년유니온은 "우리 청년들은 요구한다. 내란 공범 한덕수를 즉각 구속하라. 거짓 증언으로 국민을 기만한 내란세력 처벌하라"라고 외쳤다.