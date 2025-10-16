메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
여주시, 22일부터 '2025 인구주택총조사' 실시

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

한줄뉴스

25.10.16 16:20최종 업데이트 25.10.16 16:21

여주시, 22일부터 '2025 인구주택총조사' 실시

원고료로 응원하기
경기 여주시는 오는 22일부터 11월 18일까지 ‘2025 인구주택총조사’를 실시한다고 밝혔다.
경기 여주시는 오는 22일부터 11월 18일까지 ‘2025 인구주택총조사’를 실시한다고 밝혔다. ⓒ 여주시

경기 여주시는 오는 22일부터 11월 18일까지 '2025 인구주택총조사'를 실시한다고 밝혔다.

인구주택총조사는 5년마다 실시하는 국가기본통계조사로, 대한민국 인구와 주택의 규모 및 특성을 파악해 국가 정책수립의 기초자료로 활용한다.

여주시는 관내 20%표본가구와 모든 기숙 및 사회시설을 대상으로 조사를 진행하며, 10월 22일부터 스마트조사(인터넷 및 전화조사)가 우선 실시되고 스마트조사에 응답하지 않은 가구를 대상으로 11월 1일부터 18일까지 조사원이 방문하여 조사한다.

AD
조사대상으로 선정된 가구에는 통계청으로부터 사전에 조사안내문이 발송되고, 안내되는 참여방법에 따라 언제 어디서든 PC 또는 모바일을 통해 인터넷조사와 전화조사에 편리하게 참여할 수 있다.

이번 조사는 국민 부담을 덜기 위해 13개 항목을 행정자료로 대체하고, 가족 돌봄 시간과 결혼계획·의향 등 7개 신규 항목을 포함한 총 55개 조사항목으로 진행된다.

여주시 관계자는 " 통계법 제33조에 따라 통계작성 목적으로만 사용되며 비밀이 철저히 보장된다"며 "올해로 100주년을 맞는 인구주택총조사의 성공적 시행을 위해 시민 여러분의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다"라고 말했다.

#여주시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사하남시, 노후 상수도관 개량 지원사업 추진... 12월 20일까지 신청 접수

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초