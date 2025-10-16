여주시, 22일부터 '2025 인구주택총조사' 실시

큰사진보기 ▲경기 여주시는 오는 22일부터 11월 18일까지 ‘2025 인구주택총조사’를 실시한다고 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

경기 여주시는 오는 22일부터 11월 18일까지 '2025 인구주택총조사'를 실시한다고 밝혔다.인구주택총조사는 5년마다 실시하는 국가기본통계조사로, 대한민국 인구와 주택의 규모 및 특성을 파악해 국가 정책수립의 기초자료로 활용한다.여주시는 관내 20%표본가구와 모든 기숙 및 사회시설을 대상으로 조사를 진행하며, 10월 22일부터 스마트조사(인터넷 및 전화조사)가 우선 실시되고 스마트조사에 응답하지 않은 가구를 대상으로 11월 1일부터 18일까지 조사원이 방문하여 조사한다.조사대상으로 선정된 가구에는 통계청으로부터 사전에 조사안내문이 발송되고, 안내되는 참여방법에 따라 언제 어디서든 PC 또는 모바일을 통해 인터넷조사와 전화조사에 편리하게 참여할 수 있다.이번 조사는 국민 부담을 덜기 위해 13개 항목을 행정자료로 대체하고, 가족 돌봄 시간과 결혼계획·의향 등 7개 신규 항목을 포함한 총 55개 조사항목으로 진행된다.여주시 관계자는 " 통계법 제33조에 따라 통계작성 목적으로만 사용되며 비밀이 철저히 보장된다"며 "올해로 100주년을 맞는 인구주택총조사의 성공적 시행을 위해 시민 여러분의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다"라고 말했다.