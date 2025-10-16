이상균 사장-김태선 의원 머리 맞대니 HD현대중공업에 훈풍이

큰사진보기 ▲10월 10일 HD현대중공업 이상균 사장과 더불어민주당 김태선 의원(울산 동구)이 울산 HD현대중공업 본관에서 만나 간담회를 가졌다. ⓒ 김태선의원실 관련사진보기

세계 최대 규모의 조선사인 HD현대중공업이 미국의 조선업 부활 프로젝트와 맞물려 조선업 주력인 울산지역(동구)의 기대를 모으는 가운데 그동안 최대 난제로 발목을 잡았던 노사 갈등이 해소될 전기가 마련돼 주목된다.얼마전 있었던 HD현대중공업 이상균 사장과 이 지역구 김태선 의원(더불어민주당)이 만나 조선산업 상생협력 방안을 논의하면서 나온 결과다.16일 김태선 의원실과 HD현대중공업에 따르면 지난 10일 이상균 사장과 김태선 의원(울산 동구)이 울산 HD현대중공업 본관에서 만나 간담회를 가졌다.이날 간담회에서는 '조선산업 경쟁력 강화' '지역 일자리 창출' '노사 상생협력 방안' 등 지역경제와 직결된 다양한 현안들에 대해 의견을 교환했고, 특히 이 자리에서 김 의원은 건전한 노사관계의 재정립 필요성을 강조하며 반복되는 노사 충돌에 대한 실질적인 해결책 마련을 당부했다.이에 대해 HD현대중공업 이상균 사장은 "노사가 상호신뢰를 회복하고 실효성 있는 대책을 도출하기 위해 지역사회와 함께 힘을 모으겠다"고 말했다.HD현대중공업 관계자는 16일 "이날 간담회에서의 논의 취지를 반영해 노사 갈등과 관련해 제기됐던 고소·고발을 취하하며 상생의 의지를 실천에 옮겼다"고 밝혔다.