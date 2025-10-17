쌍방울 대북송금 사건과 1084카드...'김현지'가 본질인가

[取중眞담]은 <오마이뉴스> 기자들이 취재 과정에서 겪은 후일담이나 비화, 에피소드 등을 자유롭게 쓰는 코너입니다.

"이화영 전 부지사가 2023년 6월 9일, 쌍방울의 대북 관련 비용 대납을 이재명 당시 지사에게 보고했다고 자백했는데, 불과 3일 뒤인 6월 12일 설주완 변호사가 돌연 사임했다. 이 과정에 이재명 당시 대표의 최측근인 김현지 실장이 개입했다고 들었다."

검사 – 피의자는 도지사(이재명)에게 중국 출장을 가 쌍방울 그룹 김성태 회장 등을 만난 사실에 대해 보고하였나요?



이화영 – 아니요. 이야기한 적 없습니다.

"(수원지검에 조사를 받으러 출정했을 때) 쌍방울에서 심부름하는 사람들이 있었다. 김성태가 연어를 먹고 싶다고 해서 연어를 깔아놨더라. 성찬이었다. 구치소 내에서 도저히 먹을 수 없는 것들이었다. 회덮밥도 있었다."

2023년 5월 17일 오후 6시 37분 수원지방검찰청 바로 앞 편의점에서 '1084'로 끝나는 쌍방울 법인카드로 1만2100원과 1800원이 3분 간격으로 결제됐다. 1800원은 당시 소주 한 병 가격과 정확히 일치했다.지난달 11일 법무부는 1800원이 결제된 그때 수원지검 1313호 검사실에서 조사를 받던 이화영 전 경기도 평화부지사, 김성태 전 쌍방울그룹 회장, 방용철 쌍방울 부회장 등이 검사와 연어회덮밥 및 연어초밥으로 저녁식사를 하면서 소주를 마신 정황이 있다고 발표했다.이 전 부지사 변호인 김광민 변호사는 "1800원 결제가 소주로 확인되기만 해도, 진술 세미나가 있었음을 시사하는 정황으로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 현재 서울고등검찰청은 정성호 법무부 장관의 지시에 따라 해당 사안에 대한 감찰을 진행 중이다. 만약 수원지검의 진술 회유 의혹이 사실로 드러난다면, 대북송금 사건의 기초가 된 김성태 전 회장 등 핵심 인물들의 증언 역시 '진술세미나에 따른 위증'으로 판단될 여지가 있다.하지만 최근 국민의힘은 프레임 전환을 시도하고 있다. 지금껏 대북송금 사건에서 한 번도 등장한 적 없던 '김현지 대통령실 제1부속실장 개입 의혹'을 제기한 것이다.지난 14일 국회 법제사법위원회 법무부 국정감사에서 주진우 국민의힘 국회의원은 대북송금 사건 진술세미나 의혹의 당사자인 박상용 검사를 증인석에 세운 채 아래와 같이 말했다.이에 박 검사는 주 의원의 말에 호응하듯 "설주완 변호사가 조사에 불응했고, 사유를 묻자 '민주당 김현지로부터 질책을 많이 받아 조사에 나올 수 없다'고 들었다"라고 답했다. 결국 김현지 실장이 설주완 변호사의 이 전 부지사 변호인 사임에 개입하고, 나아가 이 대통령과 관련된 검찰 기소 사건의 핵심 인물이라는 주장이다.주 의원은 16일 페이스북에 설 변호사가 김 실장에게 '이재명 경기지사에게 불리한 진술을 할 조짐'을 보고했다는 내용의 기사를 공유하면서 "김 실장이 이재명(대통령)의 공범 사건까지 총괄했던 컨트롤타워라는 유력 증거"라며 "애지중지현지 별명이 왜 붙었는지 알 것 같다"라고 적었다.하지만 설 변호사 본인은 "스스로 사임했다"고 언론에 밝혔다. 설 변호사는 "김현지와의 통화는 있었지만 사임은 본인의 판단"이라고 해명했고, 전화 질책과 사임 사이의 직접 인과관계는 증명된 바 없다.시기도 들어맞지 않는다. 2023년 6월 9일 이 전 부지사가 진술을 번복했다는 주 의원 주장과는 달리, 그날 이 전 부지사의 진술은 바뀌지 않았다. <오마이뉴스>가 확인한 2023년 6월 9일 조서 내용이다. 이날 조사에는 설주완 변호사가 입회했다.그런데도 국민의힘은 이 사건의 본질이 마치 김현지인 양 공세를 펴고 있다.대북송금 사건이 터진 후 이 전 부지사가 반복적으로 제기한 핵심 주장 중 하나는 '진술 세미나' 의혹이다. 검찰이 피의자들을 특정 시기와 장소에 함께 불러 모아 진술 방향을 조율하거나, 회유 분위기를 조성했다는 것이다. 이 전 부지사가 지난해 4월 4일 법정에서 밝힌 말이다.검찰은 이에 대해 "수사 절차에 따라 조사했다"는 입장을 반복해왔지만, 법무부 조사 및 언론보도 등을 통해 2023년 5월 17일 연어초밥과 연어회덮밥 제공 정황이 확인돼 의혹은 실체를 갖기 시작했다.이런 상황에서 <오마이뉴스> 보도를 통해 확인된 같은 날 오후 6시 37분, 수원지검 앞 편의점에서 결제된 1800원은 단순한 숫자가 아니다. 이 결제 내역은 술 제공 의혹과 조서 내용의 변화, 김성태·이화영의 진술 번복 흐름과 맞물리며 수사방식의 정당성 전체를 흔들 수 있는 물증으로 해석될 여지가 충분하다.이른바 '1084카드'는 '연어 술파티' 의혹을 뒷받침하는 핵심 증거로도 거론된 바 있다. 쌍방울 관계자는 해당 카드를 들고 2023년 5월 29일 오후, 수원지검 앞 'OO연어 광교점'에서 4만 9100원을 결제했다. 이날도 이화영·김성태·방용철 세 사람은 수원지검에 나와 오후 2시부터 9시 10분까지 조사받은 뒤 함께 복귀했다.이뿐이 아니다. 이 카드의 결제 패턴은 이화영·김성태·방용철 세 사람이 하루 7시간 이상 집중적으로 동시 출정한 날과 상당 부분 겹친다. 주된 사용처는 햄버거집, 수제비전문점, 연어식당, 육회식당, 쌈밥집, 남도음식전문점, 카페, 주차장 등 다양하다. 해당 카드는 김 전 회장 등이 수원구치소로 되돌아가면 서울 용산 쌍방울 본사 부근에서 다시 사용되는 패턴이 반복됐다.이 사건은 검찰의 이재명 대통령 기소로 이어졌다. 이 대통령이 대북 접촉을 보고받고 승인했다는 김성태 진술이 주요한 근거였다. 이 전 부지사는 2023년 6월 중순부터 대북송금 사건과 관련해 '이 대통령에게 보고를 했다'라고 진술을 번복했는데, 2023년 7월 25일 배우자 백정화씨가 법정에서 '정신 차려라'는 발언을 한 이후 양심에 가책을 느껴 자신의 진술 번복은 검찰의 회유·압박에 의해 이뤄진 것이라고 폭로했다. 그 과정에서 김현지라는 이름은 단 한 차례도 등장하지 않았다.이 사건의 본질은 김현지가 아니다. 정치인 이재명 표적 수사 논란 속에서 수원지검이 조직적으로 진술 회유를 위해 피의자들에게 편의가 제공하고 그 과정에서 실제로 각종 음식과 소주를 제공했는지 여부다. 숫자는 거짓말을 하지 않는다. 끝자리 1084 쌍방울 법인카드는 김성태의 수감 기간 내내 그를 따라 움직였고, 법무부가 '음식과 술이 들어갔다'고 특정한 날에도 그 카드는 수원지검 앞에서 결제됐다.무엇이 이 사건의 진짜 본질인가.