청년들의 밥상 물가 공포... 체감은 통계보다 훨씬 가파르다

"요즘 친구들과 밥 한 끼 먹으려면 기본으로 1만 원은 넘게 쓰는 것 같아요."

큰사진보기 ▲챗GPT가 기사 내용을 토대로 그린 밥값 앞에서 멈춘 청춘 ⓒ 김민채 관련사진보기

AD

"밥 한 끼가 1만 원이 기본이에요. 세 끼 다 사 먹으면 하루에 3만 원, 한 달이면 90만 원이에요. 아르바이트를 안 하면 살 수가 없어요."

"그럴 바엔 조금 더 보태서 근처 백반집을 가죠. 학식 먹으려고 줄 서는 시간도 아깝고요."

23세 대학생 신주희씨는 올해 들어 달라진 지출 패턴을 이야기하며 한숨을 내쉬었다. 경기도 남양주에 거주하는 그는 강원도 춘천에 있는 대학교로 통학하며, 수업이 있는 날엔 학교 근처에서 점심을 해결한다.청년층의 물가 체감률은 실제 수치보다 훨씬 가파르다. 통계청이 발표한 2025년 9월 소비자 물가 동향에 따르면, 9월 소비자 물가 지수는 전월 대비 0.5%, 전년 동월 대비 2.1% 상승했다. 지역별로 보면 강원도는 전년대비 2.0% 상승해 전국 평균과 비슷한 수준을 보였다.하지만 현장의 목소리는 다르다. 공식 물가 상승률은 2%대이지만, 대학생이 체감하는 생활 물가는 그보다 훨씬 높다.춘천에서 월세 42만 원짜리 원룸을 빌려 자취 중인 박용준(25)씨는 "월세 내고 밥 먹으면 끝"이라며 씁쓸하게 웃었다. 그는 평일 오후 카페에서 아르바이트를 하며 생활비를 벌고 있다.학교 식당조차 더 이상 저렴한 대안이 되지 못하고 있다. 박씨가 다니는 대학교 학생식당은 2년 전만 해도 4천 원에서 5천 원대 였지만, 현재는 5천 원에서 6천 원이 기본이다.물가 상승은 대학생들의 식생활에도 큰 변화를 가져왔다. 신주희씨는 "예전엔 친구랑 점심 먹고 카페도 갔는데, 요즘은 밥만 먹고 바로 도서관으로 가요. 커피는 집에서 텀블러에 타와요. 하루 한 잔은 기본이었는데, 저가 커피만 사 마셔도 한 달에 4만 원은 쓰게 되더라고요"라고 말했다.배달음식 역시 사치가 됐다. 최소 주문 금액을 맞추다 보면 혼자 먹어도 많은 양을 시키게 되고, 배달비 부담 또한 만만치 않다.박용준씨는 "예전엔 일주일에 한두 번은 시켜 먹었는데 지금은 직접 해 먹어요. 요리하다 망쳐도 배달음식보단 싸다는 생각이 들어요"라고 털어놨다.물가 상승에 대한 정부 차원의 대책도 나오고 있다. 송미령 농림축산식품부 장관은 지난 13일 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 "단기적으로 농식품 수급을 안정시킬 수 있도록 수급 불안이 예상되는 품목의 공급을 최대한 확보해 탄력적으로 대응하겠다"고 밝혔다.외식 물가 상승과 관련해서는 "할인행사, 공공배달앱 등을 활용해 소비자들의 농식품·외식물가 부담을 완화하겠다"고 설명했다. 또한 "근본적으로는 안정적인 농식품 생산과 공급 체계를 구축하는 것이 필요하다"며 장기적인 대책도 제시했다.하지만 대학가에서 체감하는 변화는 아직 미미하다. 물가 부담에 학생들의 식생활도 변했다. 배달음식 대신 직접 요리를 하거나 편의점 도시락과 즉석식품으로 끼니를 때우는 경우가 많아졌다. 학생들 사이에서는 '이제 자취생은 다 요리사'라는 자조 섞인 농담도 나온다.물가 상승의 압박은 단순히 식비 문제가 아니다. 생활비 부담은 대학생의 학업과 일상 전반에 영향을 주고 있다.아르바이트를 줄이면 생활비가 부족하고, 늘리면 과제가 밀린다. 친구들과 밥을 먹을 때도 더 싼 곳을 찾아 헤맨다. 대학생들의 일상은 점점 '생존형 루틴'으로 바뀌고 있다.신주희씨의 마지막 말은 오늘날 청년 세대의 현실을 정확히 요약한다. 물가 안정의 신호는 잡히지 않고, 밥 한 끼의 가격은 단순한 식사비가 아니라 청년 세대의 생존 비용이 되어버렸다.청년들의 지갑이 비어가는 사이, '2% 상승'이라는 수치는 그 무게를 다 담지 못하고 있다. 지금 필요한 건 통계 수치가 아니라 현장의 목소리에 귀 기울이는 정책이다. 우리 사회가 무엇을 놓치고 있는지 다시 한번 돌아봐야 할 때다.