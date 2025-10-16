광주·전남·북 경찰 5년간 징계 270건…시민감찰위 '유명무실'

큰사진보기 ▲광주경찰청 청사. ⓒ 안현주 관련사진보기

AD

최근 5년 동안 광주광역시와 전남·전북지역 경찰공무원의 징계 건수가 270건에 달한 것으로 나타났다.16일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 한병도(전북 익산을) 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 2021년부터 올해 6월까지 광주경찰청 소속 경찰공무원의 징계 건수는 52건, 전남경찰청 149건, 전북경찰청 69건으로 집계됐다.연도별로는 2021년 49명(광주 12명·전남 25명·전북 12명), 2022년 78명(광주 8명·전남 57명·전북 13명), 2023년 54명(광주 15명·전남 22명·전북 17명), 2024년 61명(광주 14명·전남 28명·전북 16명), 올해는 6월 기준 31명(광주 3명·전남 17명·전북 11명)이 징계받았다.지난 2022년 전남경찰청 소속 전현직 경찰공무원 30여 명이 파출소에 화살 총을 쏘고 달아난 괴한에 대한 초동 대응을 부실하게 하거나 허위로 초과근무 수당을 받아 무더기 징계를 받은 것을 제외하면, 2023년부터 올해까지 징계 건수가 느는 추세다.하지만 경찰 비위 감찰 행정의 공정성과 투명성을 높이겠다며 설치한 시민감찰위원회는 제대로 열리지 않고 있는 것으로 나타났다.광주경찰청은 2021년 2회 이후 매년 1회만 개최했고 올해는 아직 회의가 열리지 않았다.전남경찰청도 2021년 1회, 2022년 2회, 2023년에는 한 차례도 개최하지 않았으며 지난해 2회를 개최한 뒤 올해 6월까지 한 차례도 열지 않았다.전북경찰청은 2021년 3회, 2022년 2회, 2024년 2회를 열었지만, 2023년과 올해는 열지 않고 있다.각 시·도 경찰청에 설치된 시민감찰위원회는 외부 전문가가 참여하고 2개월마다 정기 회의를 열도록 규정돼 있다.이에 대해 한 의원은 "매번 일시적·면피용 대책을 내놓으니 낯 뜨거운 비위가 반복되고 있다"며 "경찰청이 영구적이고 구속력 있는 고강도 반부패 대책을 내놓지 못한다면 국민의 신뢰는 땅에 떨어질 것"이라고 말했다.