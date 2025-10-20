학폭 당한 딸, 엄마는 17년 다닌 회사를 그만뒀다

"네가 예민한 건 아니고? 책잡힐 만한 행동을 했어?"

"OO이 학교 갔어?"

그날, 아이가 학교폭력(학폭)을 당했다고 고백했을 때는 사안의 심각성을 알지 못했다. 필자도 편견 덩어리였다.부모조차도 잘못을 가해자가 아닌 피해자에게서 찾고 있었다. 아이는 억울했고, 편견 덩어리 사회 속에서 상처받고 힘들어했다.남편과 아이는 학폭 신고를 만류했다. 남편은 힘들어질 나와 아이를 위한 조언이었고, 아이는 보복에 대한 두려움 때문이었다. 남편과 아이를 설득해서 학폭 신고를 하고, 심의를 준비하는 과정은 녹록지 않았다. 학교폭력 법에 대해 알지 못했고, 학교 행정 시스템을 알지 못했기에 철저하게 자료 조사를 했지만 인터넷 정보도, 책도 한계가 있었다.필자도 변호사를 선임하기 위해 상담을 받았었다. 그러나 변호사는 서류를 검토해 주는 수준일 뿐이었다. 증거 자료 또한 피해자 가족이 직접 준비해야 했다. 필자는 스스로 준비하기로 하고, 학교폭력 법을 출력해서 공부했다. 학폭 관련 카페에서 도움을 받으며 증거를 수집해 심의를 받았다. 심의 결과 피해자에게는 보호 조치(심리 상담 및 조언), 가해자는 3호 처분(학교에서의 봉사)으로 만족스럽지 못한 결과가 나왔지만, 아이도 필자도 힘이 들어 더 이상의 증거 수집은 어려웠기에 행정 심판을 하지 않기로 했다.심의가 진행되는 당일, 아이는 피해 사실을 논리적으로 설명하는 연습을 열심히 했다. 그러나 심의는 다른 방향으로 흘러갔다. 상대가 맞폭(쌍방 학폭)으로 신고했기 때문이다. 심의 내내 아이는 가해자가 아니라는 것을 증명해야 했다. 아이는 답답하고 억울했다. 심의 이후 자해가 시작되었다.'아니면 말고!'라는 심보로 하는 맞폭은 피해자를 두 번 울게 한다. 심의 후 쌍방이 아닌 것으로 판정날 경우 페널티를 부과해야 맞폭의 남발을 막을 수 있을 것이다. 진심 어린 사과와 반성이 피해자를 위로하는 기본이다. 그것을 가르쳐야 하는데 부모가 맞폭을 조장하고, 가해자를 종용하여 맞폭의 증거를 거짓말로 만들어내는 행태는 사라져야 한다. 그렇게 하기 위해서는 제도적인 장치가 반드시 필요하다. 결국 가해자들이 제시한 맞폭 주장은 거짓으로 밝혀졌고, 그 과정 끝에 우리는 피해자로 인정 받았다.학폭 피해자로 인정을 받아도 상황은 나아지지는 않았다. 가해자와 물리적으로 완전히 분리가 되는 것은 7호 이상(학급 교체)의 강력한 처분이 이루어져야 가능하다. 그 정도 처벌을 받으려면 피해자가 입증해야 하는 증거는 아주 강력한 것이어야 한다. CCTV가 없는 교실에서 강력한 증거를 입증하기란 현실적으로 쉽지 않다. 학폭 심의 후 학생들은 교실로 돌아가야 하는데, 피해자에게 그곳은 이미 지옥이다.피해자 전학 조치도 역차별이라는 이유로 없어졌다. 아이가 등교를 거부하는 상황에서 부모는 전학이 최선이었다. 이사를 통한 전학 이외에는 방법이 없었다. 우리 가족 역시 갑작스러운 전학을 위해 이곳저곳에서 돈을 빌려 어렵게 거처를 마련했다. 살고 있는 집이 정리가 되지 않아 두 집 살림은 어쩔 수 없었다. 심의만 끝나면 모든 것이 괜찮아질 거라는 생각은 오산이었다. 이사와 전학이 기다리고 있었던 것이다.친구에 대한 믿음이 무너진 사춘기 아이는 우울, 무기력증이 심하게 왔고, 또다시 등교 거부와 자해의 늪에서 허우적거렸다. 학폭 1년차에는 모든 가족이 의기투합하여 이겨내려 애썼고, 겉으로 보기에는 안정된 듯했지만, 당사자는 그렇지 않았다. 학폭 2년차에도 아이는 힘들어했다. 결국 필자는 17년의 직장 생활을 접고, 딸을 보살피기로 했다.심리적으로 불안정한 아이는 항상 유리알 다루듯 조심해야 했고, 방에서 날카로운 물건들을 시시때때로 정리하고, 거실에서 보초를 서야 했다. 상처가 생겼을 때는 재빨리 상처봉합밴드로 응급처치를 하고, 외과와 정신과로 병원 투어를 다녀야 했다. 피부과는 상처가 아물어야 치료를 할 수 있는데, 내 아이 팔의 상처는 견적이 약 2천만 원이 나왔다.피해자 1호 조치를 받으면 병원비와 심리 치료비를 학교안전공제회에 신청을 해서 받을 수 있다. 이 돈은 가해자가 부담하는 것이다. 그러나 심리치료도 학교안전공제회가 인정하는 곳에서 받아야만 지출이 가능해 무용지물이었다. 우리는 정신과와 외과 진료비 청구만 했고, 심리 치료비는 개인 부담을 했다. 그나마도 2년이면 지원이 끝이다. 자해로 인한 피부과 진료비는 청구 대상에서 제외 되었다. 피부과 진료비를 받기 위해서는 행정심판이라는 절차를 거쳐야 하고, 학폭으로 인한 자해임을 스스로 증명해내야 한다. 우리는 피부과 진료비를 포기했다.청소년기의 우울, 불안은 쉽사리 치료되지 않는다. 아이는 3년 차 접어드는 지금도 정신과 약을 복용하고 있다. 학교안전공제회에 신청을 하면 1회에 한해 1년 치료비를 연장해서 받을 수 있는데, 이것도 서류를 통과해야 가능하다. 피해자로 인정받았어도, 피해 사실을 계속해서 입증해야만 아주 약간의 지원도 받을 수 있다. 피해자 부모도 지친다. 언제쯤 정상적인 생활을 할 수 있을지, 정신과 약은 언제까지 먹어야 하는지, 자해로부터 자유로울 수 있을 것인지...내 지인들은 안부를 이렇게 묻는다.학교 가고 학원 가는 당연한 일상이 우리 가족에게는 중요한 안부가 된 것이다. 여전히 아이는 학폭의 트라우마 속에서 하루하루 살아가고 있다. 무의식인 꿈에 가해자가 나타나는 것까지 부모가 도와줄 수는 없는 노릇이다. 이런 꿈을 꾼 날은 등교를 포기한다. 부모는 늘 담임과 학원 관계자에게 아이의 상황을 설명하고 양해를 구하고, 필요 서류를 준비하느라 바쁘다.아이를 돌보기 위해 직장을 그만둔 지 1년이 되었을 무렵, 필자를 위해 무엇인가를 해야만 했다. 아이만 바라보며 아이에 맞춰 살다 보니 필자의 삶까지도 피폐해졌기 때문이다. 필자는 '당근' 앱을 통해 동네 북클럽을 찾고, 여성문화센터의 에세이 교실을 다니기 시작했다. 루틴이 생기니 우울감에서 조금 벗어날 수 있었다. 북클럽과 에세이 교실에서 스트레스를 풀고 집에 와서 아이를 대하니, 조금 더 여유 있게 아이의 감정에 공감할 수 있었다. 이제 조금씩 그렇게 각자의 삶을 향해 한 발자국씩 나아가게 되었다.학교 폭력은 피해자에게만 국한된 폭력이 아니다. 피해자의 가족까지도 그 폭력에 노출되어 온전한 가족의 기능을 마비시키고 만다. 외부 전문가의 도움을 받는 것도 필요하다. 학교폭력피해자 가족협회는 학부모와 피해자들을 위한 자조모임과 위로 상담 프로그램을 진행하고 있다. 이곳에서 정보를 얻기도 하고, 피해자로서의 힘듦을 공유하고 위로받기도 한다. 때로는 여행과 휴식의 프로그램도 있으니 도움이 필요할 때 연락을 해보자. 그리고 일반 학교를 다니는데 어려움이 있는 피해자라면 학교폭력 피해자 가족협회 산하기관인 대안학교 '해맑음센터'도 고려해 볼 수 있다. 이곳은 교육부지정 인가 대안학교이므로 졸업도 가능하다.