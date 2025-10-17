인구 4만 한적한 어촌의 변신... 한국에 던진 질문 셋

예순이라는 나이, 누군가는 그저 숫자일 뿐이고 누군가에게는 새로운 출발점이다. 나는 특별한 의미를 부여하기보다 아내와 함께 지난 세월을 기념할 흔적을 남기고 싶었다. 그래서 택한 곳이 중국 광둥성 선전, 홍콩, 마카오였다. 지난 3일부터 10일까지, 체제가 다른 세 곳을 잇는 8일 동안 여정은 단순한 여행을 넘어, 개혁·개방의 성과와 사회주의 중국의 또 다른 얼굴을 확인하는 시간이었다. 일정 내내 사회주의 국가 중국의 역동적인 현장을 확인하는 한편, 정체성 혼란을 겪는 홍콩과 마카오의 단면을 엿보았다. 그 여정을 선전, 홍콩, 마카오로 세 차례로 나누어 정리한다.

큰사진보기 ▲선전 도심최고 115층을 자랑하는 핑안국제금융센터를 비롯해 선전 도심은 고층 빌딩 숲으로 가득하다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲라이트 쇼밤이 되면 선전 도심은 고층 빌딩을 스크린으로 활용한 화려한 라이트 쇼가 펼쳐진다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲남두고성선전이 시작된 1700년 역사를 간직한 남두고성은 골목마다 관광객들로 북적인다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲종서각중국출판협회가 꼽은 가장 아름다운 서점 종서각은 선전 시민들의 문화적 다양성을 보여준다. ⓒ 임병식 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲DJI플래그십 스토어세계 민간 드론 시장 점유율 70%를 차지하는 DJI플래그십 스토어는 드론 마니아부터 일반인들까지 DJI가 생산하는 첨단 드론을 체험하는 이들로 발길이 끊이지 않는다. ⓒ 임병식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 중국 탕산해운대학 초빙교수이자 순천향대학교 대우교수입니다.

지난 3일, 중국 선전 바오안 국제공항에서 시내로 향하는 길. 창밖에는 거대한 전시장과 첨단 산업단지가 끝없이 이어졌다. 이곳이 사회주의 국가 중국이 맞나 싶을 만큼 도시는 화려했다. 얼마 전 다녀온 일본 도쿄 오모테산도는 물론이고 서울 강남 테헤란로가 오히려 왜소하게 느껴졌다. 푸텐 중심가는 115층짜리 핑안국제금융센터를 비롯해 빌딩 숲으로 아득했다. 밤이 되자 도심의 마천루는 건물 전체가 스크린이 되어 라이트쇼를 펼쳤다.지난해에 이어 찾은 선전의 첫 인상은 "역동적이며 화려하다"였다. 45년 전, 이곳이 인구 4만 한적한 어촌이었다는 게 도무지 믿기지 않는다. 현재 선전은 1700만을 품은 메가시티다. 베이징, 상하이, 광저우와 함께 중국 내 가장 앞선 제1선 도시다. 덩샤오핑이 1980년 '흑묘백묘'를 선포하며 개혁 개방 정책 실험실로 선정한 뒤 45년 만에 이룬 변화다.기적의 시작은 1980년 5월, 덩샤오핑이 선전을 특별경제구를 선포한 순간이었다. 그는 "검은 고양이든 흰 고양이든 쥐만 잡으면 된다"는 실용주의를 앞세우며 개혁개방 정책에 닻을 올렸다. 대상은 홍콩과 가까운 선전, 마카오 인근 주하이(珠海) , 광둥성 동부 중심지 산터우(汕頭), 대만과 인접한 샤먼(廈門)이었다.네 곳은 상전벽해에 어울리는 비약적 발전을 이뤘다. 특히 선전은 글로벌 첨단 산업 도시로서 중국을 견인하는 중요한 축으로 성장했다. 중국은 사회주의 틀 안에서 자본주의적 실험을 허용했다. 당시 공산당 내부 반발도 컸지만, 덩샤오핑은 개혁개방 없이는 중국의 미래도 없다는 신념으로 밀어붙였다. 세제 감면, 외자 유치, 토지 유연화에 힘입어 선전은 첨단 도시로 자리 잡았다.성과는 숫자로도 뚜렷하다. 지난해 선전 GDP는 약 3조 6000억 위안으로, 홍콩을 넘어 아시아 5대 경제 도시로 올라섰다. 1인당 GRDP는 2020년 기준 3만 달러를 웃돌며 중국 본토 최고 수준이다. 또 중국 전체 670개 도시 중 베이징·상하이·광저우와 함께 '4대 도시'로 불린다.선전에 본사를 둔 글로벌 기업 이름만 봐도 위상은 드러난다. 텐센트는 10억 명 이상이 쓰는 '위챗'을 개발, 세계 최대 게임 기업으로 성장했다. BYD는 전기차 분야에서 글로벌 점유율 1위다. 지난해 미국 테슬라를 제치고 세계 전기차 시장에서 18% 비중을 차지한다. 화웨이는 5G·스마트폰을 앞세워 애플·삼성을 위협하고 있다. DJI는 세계 민간 드론 시장의 70%를 장악했다. 드론은 러시아-우크라이나 전쟁에서 패러다임을 바꾸는 전략 무기로 시장 가능성을 입증했다. 불과 한 세대 만에 '대륙의 실수'라는 조롱은 사라졌다. 대신 '대륙의 위협'은 현실화했다.선전은 제조업 도시만은 아니다. 역사를 회고하고 첨단 기술을 체험하는 볼거리도 풍부하다. 남두고성(南頭古城)의 오래된 골목에는 1700년 역사가 숨 쉰다. 선전이 시작된 곳이다. 선전 시청에서 700m가량 떨어진 연화산 공원은 시민들이 즐겨 찾는다. 선전 시민과 공산당 고위 간부들은 이곳 정상에 올라 덩샤오핑 동상 앞에서 참배하며 그를 기린다. 연화산은 낮지만(해발 106m) 시가지를 한눈에 담을 수 있다. 선전 시민들에게 덩은 "등 따숩고 배부르게 해준 은인"이다.난산구에 위치한 DJI 플래그십 스토어도 흥미롭다. 최신 사양 드론을 구입하려는 마니아부터 드론 비행을 체험하는 이들로 북적인다. 중국출판협회가 꼽은 '가장 아름다운 서점' 종서각(鍾書閣)은 선전의 문화적 층위를 드러내는 또 다른 공간이다. 달팽이 모양 서가, 카페와 문구를 결합한 공간은 일본 츠타야 서점을 떠올리게 한다.세계 최대 규모의 유화 생산·유통 기지인 다펀 유화마을(大芬油画村)도 색다른 곳이다. 한때 등록 화가만 5000명 이상으로 세계 유통되는 유화 작품의 60% 이상을 생산했다. 예술과 관광, 상업 복합 공간이다. 남두고성과 종서각, 다펀 유화마을은 첨단 산업 속에서도 선전의 문화적 '머무름'을 확인하는 곳이다.정책 실험도 계속된다. 2021년 중앙정부는 첸하이 협력구 면적을 8배 확장해 국제금융·현대서비스 거점으로 키웠다. 또 홍콩과 맞닿은 허터우 과기혁신구는 '원존 양원' 방식으로 조성 중이다. 홍콩의 연구 기반과 선전의 제조 기술력을 연결해 '연구-시제품-양산' 속도를 앞당기는 정책이다. 광둥과 홍콩, 마카오 11개 도시를 초광역 경제권으로 묶는 '대만구(GBA, Greater Bay Area)' 구상 속에서 선전은 중심축이다.거리를 걸으며 체감한 선전의 DNA는 '속도와 연결'이다. 지하철, 보행교, 쇼핑몰, 오피스가 입체적으로 연결됐다. 한 건물 안에 스타트업 사무실·카페·전시장이 붙어 있어 인재와 자본, 아이디어가 끊임없이 순환한다.거대한 '실험실' 선전은 한국에 중요한 질문을 던진다. 규제와 제도를 시험할 실증 공간을 어떻게 만들 것인가? 연구와 시장을 연결하는 메커니즘은 무엇인가? 첨단 기술 도시가 오래 지속되려면 어떤 문화와 생활 인프라가 필요한가? 인천 국제공항에서 불과 3시간 30분이면 도착하는 사회주의 국가 선전은 자본주의 국가 한국이 직면한 과제를 묻는다.