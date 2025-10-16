진주시, 축제장 비싼 닭강정 판매 음식차량 '즉시 퇴출'

큰사진보기 ▲진주 시월축제 판매장 점검. ⓒ 진주시청 관련사진보기

진주남강유등축제, 개천예술제 등 시월축제가 열리고 있는 경남 진주 축제장에서 양에 비해 비싼 1만원 짜리 닭강정을 판매한 음식차량(푸드트럭)이 즉시퇴출되었다.진주시는 "1만 원짜리 닭강정을 판매한 음식차량에 대해 현장 확인 후 관광객들의 불편이 없도록 즉시퇴출제(원 스트라이크 아웃) 원칙에 따라 조치했다"고 16일 밝혔다.진주시는 "19일까지 이어지는 대규모 축제기간 동안 시민과 관광객의 불편을 최소화하기 위해 신속하게 대응하고 있다"라고 밝혔다.온라인에서는 음식차량의 닭강정이 양에 비해 비싸다는 내용이 확산되었고, 일부 언론에서 보도하기도 했다.이에 대해 진주시는 "즉시 축제장 현장점검과 사실관계 확인에 나섰다"라고 밝혔다. 음식차량 임대료에 대해, 진주시는 "다른 지역 축제와 비교해 결코 높은 수준이 아니었다"라며 "당초 보도된 사항과는 달리 하루 임대료는 12만 5000원의 저렴한 수준으로 확인되어 정정보도를 요청해 사실을 바로 잡았다"라고 설명했다.그러면서 진주시는 "축제장 내 모든 판매장을 대상으로 수시로 점검을 실시하고 있다"라며 "가격 표시나 원가 대비 판매가가 부적정한 사례가 발견될 경우 즉시 시정명령, 행정조치를 취할 계획"이라고 밝혔다.진주시는 "음식차량과 판매장 운영 구역에서는 실시간 조사를 통해 가격·위생·혼잡도 등을 점검하고, 위험 지역에서의 흡연과 시민의 불편 신고가 접수되면 즉각 현장에 출동해 해결하는 신속 대응 체계를 가동 중이다"라고 설명했다.진주시청 관계자는 "앞으로도 시민들의 의견을 적극 수렴하며, 현장 단속 및 서비스 품질 관리 강화, 자원봉사자 교육 확대 등을 통해 관광객들의 음식요금 관련 불편이 없도록 최선을 다할 계획"이라고 말했다.