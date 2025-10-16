암환자 위한 마음 치유의 시간, '감정 아로마 테라피 특강' 성료

큰사진보기 ▲자기돌봄을 위한 마음탐색,스트레스관리로 도진아 임상심리전문가와 아로마테라피를 통한 마음 탐색 및 스트레스완화로 현은숙 아로마테라피스트도 함께 했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들이 자신의 현재 감정 상태를 색깔별로 표현하는 무드미터를 활용해 감정의 위치를 탐색했다. 이 활동은 감정 인식과 자기 돌봄의 첫 단계로 스트레스 관리 교육의 핵심 도구로 사용되었다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들은 자신의 현재 감정 상태에 맞는 향을 선택해 직접 아로마 향수를 제작하며, 향기를 통한 감정 조절과 심신의 이완을 경험했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남권역암생존자통합지지센터가 주최한 마음돌봄 교육에서는 참가자들이 그림을 통해 자신의 심리 상태를 점검하는 시간을 가졌으며, 도진아 임상심리전문가가 이를 바탕으로 강의를 진행했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 당진신문에도 실립니다.

지난 14일, 충남권역암생존자통합 지지센터는 단국대학교병원 암센터 2층 다학제실에서 암생존자 21명을 대상으로 '마음 돌봄(스트레스 관리)' 교육을 성공적으로 마쳤다.이번 교육은 암생존자의 심리적 안정과 스트레스 관리 능력 향상을 목표로, 임상심리전문가와 아로마테라피스트가 함께 참여해 이론과 체험이 어우러진 통합적 마음돌봄 프로그램으로 진행되었다.이번 프로그램은 ▲도진아 임상심리전문가의 '자기 돌봄을 위한 마음 탐색과 스트레스 관리' ▲현은숙 아로마테라피스트의 '감정 아로마 테라피를 통한 마음 탐색 및 스트레스 완화' 강의로 구성되었다. 참가자들은 심리적 자각 훈련과 향기 테라피 실습을 통해 자신의 감정과 신체 반응을 깊이 이해하고, 일상 속 스트레스 관리 방법을 배워 마음의 안정을 회복하는 시간을 가졌다.이어진 두 번째 세션에서는 현은숙 아로마테라피스트의 지도 아래 감정 아로마테라피 체험이 진행되었다. 참가자들은 자신의 현재 감정 상태에 맞는 향을 선택해 직접 아로마 향수를 제작하며, 향기를 통한 감정 조절과 심신의 이완을 경험했다. 특히, 자연의 향기가 주는 안정감과 치유 효과는 참가자들에게 신선한 경험으로 다가왔으며, "향기 하나로 마음이 차분해졌다", "자신의 감정을 향기로 표현하는 과정이 위로가 되었다"는 긍정적인 반응이 이어졌다.도진아 임상심리전문가는 "암환자들은 투병 과정에서 신체적 고통뿐 아니라 정서적 피로와 불안을 함께 겪는다"며 "이번 프로그램을 통해 암생존자들이 자신의 신체적·정신적 상태를 더 깊이 이해하고, 일상 속에서 자기 돌봄을 실천할 수 있는 역량을 갖추게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 말했다. 이어 "앞으로도 심리·정서적 회복을 위한 다양한 맞춤형 프로그램을 확대하여, 충남 지역 암생존자들의 건강한 삶을 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.교육에 참여한 암생존자들은 "교육 시간이 아쉽게 느껴질 만큼 유익했고, 심리전문가와의 상담이 큰 도움이 되었다", "바쁜 일상 속에서 자신을 돌아보는 소중한 기회였다", "이런 프로그램이 자주 진행되었으면 좋겠다" 등 높은 만족도를 나타냈다. 실제 만족도 조사 결과에서도 교육 내용의 전문성, 강의 방식, 장소의 편리성, 실생활 적용 가능성 등 전 항목에서 높은 평가를 받았다.한편, 충남권역암생존자통합지지센터는 이번 교육을 계기로 암생존자들의 심리적 안정과 스트레스 관리를 돕는 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다. 또한 지역사회 내 암생존자 친화적 환경을 조성하고, 심리상담·영양관리·운동치료 등 통합적 맞춤형 지원 체계를 강화해 암생존자의 삶의 질 향상에 기여할 예정이다.