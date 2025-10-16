김우영-박정훈 의원 '욕설 문자' 2차 충돌... 국감 또 파행

▲박정훈 국민의힘 의원이 16일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 2025년도 국정감사에서 휴대전화 문자 폭로 사태와 관련 최민희 위원장의 회의 진행에 대해 항의하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기