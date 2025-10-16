우재준 '패가망신' 발언 파장... 아리셀 유가족·대책위 "사퇴하라"

큰사진보기 ▲출처: 국회 누리집. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

지난 15일 국회 기후에너지환경노동위원회 국정감사에서 국민의힘 우재준 의원(대구 북구갑)이 아리셀 박순관 대표 15년형이 간첩 혐의보다 높고 과도하다고 발언한 가운데 대책위와 유가족협의회, 노동단체가 강하게 반발하고 있다.이들은 "국회의원이라는 자가 국정감사에서 쏟아낸 막말에 온몸이 부들부들 떨릴 만큼 분노스럽고 참담하다"며 우 의원의 직접적인 사과와 사퇴를 요구했다.앞서 우재준 의원은 "아리셀 배터리 공장 화재는 (박순관 대표 등이) 1심에서 징역 15년을 받았다. 징역 15년이면 패가망신 아니냐"며 "너무나도 안타까운 사고지만 과실치사인데 간첩 혐의보다 높게 받았다"고 말했다.또 "사업주 입장에서는 이 사람(근로자)이 다치면 나는 잡혀가고 패가망신한다"고 말했다.이에 아리셀중대재해참사대책위원회와 산재피해가족협의회는 강하게 반발하며 우 의원의 즉각적인 사과와 발언 철회, 사퇴를 촉구했다.이들은 "박순관의 쪼개기 기업 경영으로 아리셀이 사실상 에스코넥의 일개 부서처럼 운영된 사실이 재판 과정에서 드러났다. 패가망신은커녕 에스코넥은 기소조차 되지 않았고, 기업은 팽팽 돌아가고 있다"며 "대체 중대재해처벌법으로 어떤 기업이 패가망신했다는 것인가?"라고 꼬집었다.이어 "매년 2400여 명의 노동자가 죽어 나가고 있음에도 중대재해처벌법 제정 과정에서 경영계와 보수 정치권은 '산재 사망에 대한 기업의 처벌이 세계적 수준'이라는 왜곡된 주장을 끊임없이 해왔다"고 지적했다.민주사회를 위한 변호사모임(아래 민변) 노동위원회도 이날 성명을 내고 발언 철회와 사퇴를 촉구했다.민변 노동위는 우재준 의원의 발언에 대해 "생명의 가치를 폄하하고 중대재해 본질을 왜곡한 반인권적 망언"이라고 규정하고 강력히 규탄한다고 밝혔다.이어 "노동자가 화재 속에서 비상구를 찾지 못하고 희생된 참사 앞에 사업주의 처벌을 '패가망신'이라며 개인의 경제적 손해로 치환하였다"며 "이는 기업의 안전 의무 위반으로 인한 구조적 살인의 책임을 외면하는 것이며, 생명의 가치보다 사업주의 재산을 더 중요하게 여기는 왜곡된 인식을 보여준다"고 지적했다.또 "아리셀 참사 판결을 전혀 관련이 없는 간첩 혐의 사건의 판결과 비교하며 '과하다'고 발언하는 것은 국회의원이라는 공적 지위를 이용해 기업의 이익을 대변하려다 최소한의 상식과 인간적 연민을 스스로 파괴한 것"이라고 강하게 비판했다.우재준 의원의 지역구인 대구 지역에서도 비판 성명이 나왔다.민주노총 대구지역본부는 "우재준이 쏟아낸 막말들은 상식 이하의 수준으로 노동 안전에 대한 천박하기 짝이 없는 의식 수준을 보여주고 현장에 대한 무지와 환경노동위원회 위원으로서의 자질이 없음을 드러낼 뿐"이라고 맹폭했다.23명의 노동자가 일터에서 죽었고 남겨진 가족들은 생계를 잃은 채 오늘도 고통 속에 살아가고 있는데 이들에게 '기업이 피해자'라는 말은 2차 가해이자 인간에 대한 모욕이라는 것.민주노총 대구지역본부는 "우재준은 지금 당장 아리셀 유족에게 사과하고 산업재해에 따른 노동자들에 대한 처벌을 강화해야 한다는 발언을 철회하라"고 요구했다.한편 아리셀중대재해참사대책위원회와 산재피해가족협의회는 17일 오전 11시 서울 여의도 소재 국힘 당사 앞에서 기자회견을 열고 요구사항 전달 및 국힘 당사 항의 방문을 할 계획이다.