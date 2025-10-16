윤종오 "국회, 전두환·노태우 비자금 몰수법 즉각 통과시켜야"

16일 대법원이 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장 이혼소송 판결을 파기환송하며, 재산분할의 근거가 된 노태우 전 대통령의 300억 원대 비자금이 불법으로 형성됐다는 점을 인정했다.
이에 지난해 총선에서 당선된 직후인 6월, 자신의 1호 법안으로 '전두환 노태우 비자금 몰수법안'을 발의한 바 있는 진보당 윤종오 의원(진보당, 울산 북구)이 "국회가 즉각 '전두환·노태우 비자금 몰수법' 을 조속히 통과시킬 것"을 촉구하고 나섰다(관련 기사 : 윤종오, 1호법안 '전두환 노태우 비자금 몰수법안' 발의
).
윤 의원은 이날 논평을 내고"이제 남은 문제는 대법원이 불법성을 확정한 300억 원의 조성과 은닉 과정을 수사하고 환수하는 것"이라며 "하지만 안타깝게도 지금은 불법 비자금 300억 원을 환수할 수 없다"며 이같이 촉구했다.
현행법상 몰수는 형벌의 부가형으로, 범인이 사망하는 상황 등에서 공소시효가 만료되면 범인의 재산을 몰수할 수 없다. 윤 의원은 이를 두고 "전두환이 사망하자 그가 생전에 납부하지 않은 추징금을 더 이상 환수하기 어려운 것도 이 때문"이라고 지적했다.
윤 의원은 "군사반란과 내란의 주범들이 불법으로 획득한 재산을 환수할 수 없다면 사회적 정의 실현은 먼 얘기일 수밖에 없다"며 "불법 비자금을 환수하려면 형법상 독립몰수제도를 도입해야 한다"고 밝혔다.
이어 "독립몰수는 이미 미국·독일·호주 등 여러 나라에서 시행 중인 제도이며 또한 내란사범 등에 대해서는 사망한 경우 등에도 몰수 또는 추징을 할 수 있도록 해야 한다"고 부연했다.
윤종오 의원은 "오늘 대법원의 판단은 '전두환·노태우 비자금 몰수법'의 정당성을 입증했으니 이제 국회가 응답해 조속히 심의해 통과시켜야 한다"며 "군사반란과 내란사범이 불법으로 쌓은 재산을 끝까지 추적하고 환수하는 것, 그것이 정의이고 국민의 명령"이라고 강조했다.
한편 윤종오 의원은 지난해 이 법안을 발의하면서 "법의 목적에 '범죄수익 몰수'를 명시하고 제명도 '헌정질서 파괴범죄의 공소시효 및 범죄수익 몰수에 관한 특례법'으로 바꿨다"며 "또 국가가 평소에도 헌정질서 파괴범죄자의 범죄수익 현황을 조사하고 몰수 또는 추징에 필요한 조치를 하도록 했다"고 밝혔다.
이 법안에는 조국, 정혜경, 전종덕, 박은정, 차규근, 김용민, 신장식, 황운하, 용혜인, 고민정, 김재원, 정춘생, 민형배, 김성환, 서미화, 김우영, 김종민, 김영호, 안태준, 김영배, 한창민 의원 등 21명이 공동발의자로 참여했다.