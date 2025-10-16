"국정자원 화재 수습·복구부터" 64% - "대통령 사과해야" 28%

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 10일 화재 피해 복구작업이 진행 중인 대전 유성구 국가정보자원관리원 대전 본원을 찾아 관계자의 설명을 들으며 현장을 살펴보고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲6일 방영된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'(이하 냉부해). 이재명 대통령 부부가 추석 연휴 특집으로 출연했다. ⓒ JTBC 유튜브 갈무리 관련사진보기

이재명 대통령이 정부 전산망을 마비시킨 대전 국가정보자원관리원 화재사고와 관련해 사과하고 책임자를 문책해야 한다는 주장에 대한 동의는 적었다. 사고 수습과 복구에 우선해 정치적 공방을 자제해야 한다는 주장에 대한 동의가 훨씬 더 많았다.16일 발표된 전국지표조사(NBS) 10월 3주차 조사결과다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치는 지난 13~15일 전국 만 18세 이상 1000명(총 통화 6328명, 응답률 15.8%)에게 전화면접조사 방식(휴대전화 가상번호 활용)으로 현 정부의 대전 국정자원 화재사고 대응 평가 등을 물었다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).먼저 이번 화재사고에 대한 현 정부의 대응에 대한 평가를 물은 결과, "잘 대응하고 있다"는 긍정평가가 49%, "잘못 대응하고 있다"는 부정평가가 42%로 나타났다.(모름/무응답 9%). 오차범위 밖 격차로 긍정평가가 소폭 앞선 결과다.연령별로 봤을 땐 40대(65%-31%)와 50대(55%-40%)에서는 긍정평가가 우세했고, 18·19세 포함 20대(33%-59%)에서는 부정평가가 우세했다.특히 지지정당별·이념성향별 인식이 크게 엇갈렸다. 더불어민주당 지지층(n=390)의 80%, 진보층(n=271)의 73%가 잘 대응하고 있다고 본 반면, 국민의힘 지지층(n=235)의 77%, 보수층(n=284)의 66%는 잘못 대응하고 있다고 봤다. 중도층(n=319)에서는 긍정평가가 50%, 부정평가가 42%로 조사됐다.하지만 이번 화재사고 관련 정치적 대응 방향 인식을 물었을 때는 "사고 수습과 복구에 우선해 정치적 공방은 자제해야 한다"는 의견이 64%로 조사됐다. "관리 부실에 따른 인재로 대통령의 사과와 책임자 문책이 있어야 한다"는 의견은 28%에 불과했다.정치적 공방은 자제해야 한다는 의견은 70세 이상을 제외한 대다수 연령·지역에서 과반 이상의 동의를 받았다. 반대로 "(이번 사고는) 관리 부실에 따른 인재로 대통령의 사과와 책임자 문책이 있어야 한다"는 의견은 40% 아래였다.70세 이상에서도 정치적 공방 자제 의견이 49%였고 대통령 사과 및 책임자 문책을 요구하는 의견은 32%로 조사됐다. 보수층에서도 대통령 사과 및 책임자 문책 요구 의견은 48%, 정치적 공방 자제 의견은 46%로 두 의견이 엇비슷하게 나타났다.이번 사고 관련 사전·사후 책임의 정도를 묻는 질문도 비슷한 편이었다. "이번 사고는 화재 예방과 데이터 백업 등 사전 대비 부족의 책임이 더 크다"는 의견이 75%로, "화재 대응과 복구 등 사후 대응 부족의 책임이 더 크다"는 의견(18%)을 압도했다. 사전 대비 부족 책임이 더 크다는 의견은 연령, 지역, 지지정당, 이념성향 등과 관계 없이 더 높았다.한편, 이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석 연휴 기간 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에 출연한 것에 대한 긍·부정평가 여부 등도 조사됐다. 예능 출연을 긍정적으로 평가한다는 응답은 48%, 부정적으로 평가한다는 응답은 35%로 나타났다(모름/무응답 18%).오차범위 밖 격차로 긍정평가가 더 높다. 연령별로 보면 40대(58%-27%)와 50대(55%-32%)에서는 긍정평가가 과반을 넘긴 반면, 20대(39%-36%)과 70세 이상(37%-40%)에서는 긍·부정평가가 비등한 편이었다.다만 이 대통령 부부의 예능 출연이 국가 이미지나 K-푸드 홍보에 도움이 됐다고 보는지를 물었을 때는 긍·부정평가가 엇비슷하게 나타났다. "도움이 됐다"는 의견은 47%, "도움이 되지 않았다"는 의견은 46%로 조사됐다. 모름/무응답은 8%였다.자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.