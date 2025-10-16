"국정자원 화재 수습·복구부터" 64% - "대통령 사과해야" 28%

이재명 대통령이 정부 전산망을 마비시킨 대전 국가정보자원관리원 화재사고와 관련해 사과하고 책임자를 문책해야 한다는 주장에 대한 동의는 적었다. 사고 수습과 복구에 우선해 정치적 공방을 자제해야 한다는 주장에 대한 동의가 훨씬 더 많았다.
16일 발표된 전국지표조사(NBS) 10월 3주차 조사결과다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치는 지난 13~15일 전국 만 18세 이상 1000명(총 통화 6328명, 응답률 15.8%)에게 전화면접조사 방식(휴대전화 가상번호 활용)으로 현 정부의 대전 국정자원 화재사고 대응 평가 등을 물었다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).
먼저 이번 화재사고에 대한 현 정부의 대응에 대한 평가를 물은 결과, "잘 대응하고 있다"는 긍정평가가 49%, "잘못 대응하고 있다"는 부정평가가 42%로 나타났다.(모름/무응답 9%). 오차범위 밖 격차로 긍정평가가 소폭 앞선 결과다.
연령별로 봤을 땐 40대(65%-31%)와 50대(55%-40%)에서는 긍정평가가 우세했고, 18·19세 포함 20대(33%-59%)에서는 부정평가가 우세했다.
특히 지지정당별·이념성향별 인식이 크게 엇갈렸다. 더불어민주당 지지층(n=390)의 80%, 진보층(n=271)의 73%가 잘 대응하고 있다고 본 반면, 국민의힘 지지층(n=235)의 77%, 보수층(n=284)의 66%는 잘못 대응하고 있다고 봤다. 중도층(n=319)에서는 긍정평가가 50%, 부정평가가 42%로 조사됐다.
하지만 이번 화재사고 관련 정치적 대응 방향 인식을 물었을 때는 "사고 수습과 복구에 우선해 정치적 공방은 자제해야 한다"는 의견이 64%로 조사됐다. "관리 부실에 따른 인재로 대통령의 사과와 책임자 문책이 있어야 한다"는 의견은 28%에 불과했다.
정치적 공방은 자제해야 한다는 의견은 70세 이상을 제외한 대다수 연령·지역에서 과반 이상의 동의를 받았다. 반대로 "(이번 사고는) 관리 부실에 따른 인재로 대통령의 사과와 책임자 문책이 있어야 한다"는 의견은 40% 아래였다.
70세 이상에서도 정치적 공방 자제 의견이 49%였고 대통령 사과 및 책임자 문책을 요구하는 의견은 32%로 조사됐다. 보수층에서도 대통령 사과 및 책임자 문책 요구 의견은 48%, 정치적 공방 자제 의견은 46%로 두 의견이 엇비슷하게 나타났다.
이번 사고 관련 사전·사후 책임의 정도를 묻는 질문도 비슷한 편이었다. "이번 사고는 화재 예방과 데이터 백업 등 사전 대비 부족의 책임이 더 크다"는 의견이 75%로, "화재 대응과 복구 등 사후 대응 부족의 책임이 더 크다"는 의견(18%)을 압도했다. 사전 대비 부족 책임이 더 크다는 의견은 연령, 지역, 지지정당, 이념성향 등과 관계 없이 더 높았다.
"냉부해 출연 긍정적 평가" 48% - "부정적 평가" 35%
한편, 이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석 연휴 기간 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에 출연한 것에 대한 긍·부정평가 여부 등도 조사됐다. 예능 출연을 긍정적으로 평가한다는 응답은 48%, 부정적으로 평가한다는 응답은 35%로 나타났다(모름/무응답 18%).
오차범위 밖 격차로 긍정평가가 더 높다. 연령별로 보면 40대(58%-27%)와 50대(55%-32%)에서는 긍정평가가 과반을 넘긴 반면, 20대(39%-36%)과 70세 이상(37%-40%)에서는 긍·부정평가가 비등한 편이었다.
다만 이 대통령 부부의 예능 출연이 국가 이미지나 K-푸드 홍보에 도움이 됐다고 보는지를 물었을 때는 긍·부정평가가 엇비슷하게 나타났다. "도움이 됐다"는 의견은 47%, "도움이 되지 않았다"는 의견은 46%로 조사됐다. 모름/무응답은 8%였다.
자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.