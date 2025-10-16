"백화점 폭탄 테러 위협, 하청노동자 대피도 못해"

큰사진보기 ▲진보당 정혜경 국회의원. ⓒ 정혜경의원실 관련사진보기

백화점 폭탄테러 협박 사건이 계속되는 가운데, 해당 백화점에서 근무하던 하청노동자 대다수가 테러 위협이 있다는 사실조차 안내받지 못한 것으로 나타났다.진보당 정혜경 국회의원(비례)은 15일 고용노동부 국정감사에서 "백화점들이 원하청 공동 안전메뉴얼을 작성하고 노동자들과 협의회를 열어서 안전 대책을 세워야한다. 고용노동부가 구체적으로 조치해달라"고 밝혔다고 16일 밝혔다.이에 김영훈 고용노동부 장관은 "일부 노동자에게만 경고가 가는 현실이 의아하다. 노동자 모두 안전할수 있도록 살피겠다"고 답했다.정혜경 의원실이 백화점면세점판매서비스노동조합과 함께 지난 9월 전국 59개 백화점의 106개 매장에서 근무하는 노동자들을 대상으로 조사한 결과, 폭탄테러 위협이 있었던 9개 백화점 중 6곳은 안내조차 받지 못했고, 이후 후속 대책도 전무했다는 것이다.테러 위협이 있었던 9개 백화점에 대한 조사 결과, 6곳의 노동자들은 당시 테러 위협 안내를 받지 못했고, 7곳은 대피 등 관련해 아무런 지시도 받지 못했다고 답했다고 정 의원실이 설명했다.실제 당시 노동자들은 "훈련상황인 줄 알았다", "다른 지인 인스타에서 보고 알게 됐다"고 답했다는 것이다.정 의원실은 "테러위협 소식이 알려진 다음 현장에서도 아무런 지시가 없었다고 한다"라며 "현장 노동자들은 '대피 방송도 없고 안내도 없다가 누가 소리질러서 대피했다'거나 '계단도 우리가 열고 내려갔다'고 답했다"라고 설명했다.테러 위협 이후 안전조치도 없었다는 것이다. 정 의원실은 "테러위협이 있었던 백화점 면세점 모두 테러 위협 이후 외상 스트레스 장애 관련한 지원 등의 조치가 없었다. 안전 교육도 문제다. 대부분의 백화점에서 테러, 지난, 화재 등 사고 관련한 대피 지침 등 안전 교육도 제대로 이뤄지지 않고 있는 것으로 드러나고 있다"라고 밝혔다.전국 59개 백화점 지점의 106개 매장 조사 결과 "테러 등 유사 시 안전 대피 요령이나 매뉴얼 교육을 받았는지"를 묻자 50.9%의 노동자들은 안전교육을 받은 적이 없다고 답했고, 평소 정기적으로 안전교육을 받는 경우는 21.7% 뿐이었고, 27.4%는 간헐적으로 교육을 받는다고 답했다는 것이다.정혜경 의원은 "백화점에서 누가 칼을 들고 돌아다니는 위협이 있었는데, 노동자들이 탈의실에 숨어야 했다는 사연이나, 지진이 났는데 본사 직원은 대피하고 협력업체 직원들은 지침이 없어서 기다려야 했다는 이야기도 있다 백화점이 이렇게 위험한 노동현장이라고 누가 생각하겠나"라고 지적했다.정혜경 의원실이 고용노동부에 확인한 결과, 2018년 2월 11일 포항 지진 당시 해당 지역의 백화점, 2023년 8월 3일 경기도 성남 서현역 AK플라자 칼부림 사건을 포함해 테러위협과 지진 등 사고 관련해 당시 노동자 대피와 안전 조치, 사후 조치, 안전메뉴얼 등 관련해 산업안전감독이 이뤄진 적이 없었다는 것이다.정혜경 의원은 "백화점 면세점 업계 특성상 본사에서 책임지고 노동자들의 안전을 보호해야 한다"라며 "통합 안전매뉴얼'을 제작하고 보급, 교육하는 등 백화점들의 전향적인 조치가 필요하다. 과정에 협력업체에서 일하는 노동자들과의 대화도 필수적이다. 특히 고용노동부가, 백화점 원청이 노동자들의 안전을 책임질수 있도록 지도해야 한다"고 강조했다.