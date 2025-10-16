도로 위의 천사들, 그러나 제도 밖의 사람들

특수고용직, 플랫폼 노동자는 근로기준법 상 노동자가 아니라는 이유로 사회보장제도 사각지대에 놓여 있습니다. 민주노총은 이들의 이야기를 통해, 근로기준법 개정 필요성을 전합니다

"사고가 났습니다."

"우리가 가면 제일 먼저 다친 사람을 봅니다. 숨은 고른지, 피는 멎는지, 차는 불나지 않았는지. 동시에 블랙박스, 도로 상태, 목격자 진술까지 모아요. 그게 우리가 하는 일입니다."

"그전엔 정규직들이 직접 출동했어요. 그런데 비용 절감한다며 전부 외주화했습니다. 그때부터 저희는 회사의 출동지시, 복장, 평가, 업무매뉴얼을 그대로 따르면서도 계약서상 '개인사업자'가 됐죠."

"회사는 경영 효율성을 이유로 정규직 제도를 없앴습니다. 그 이후 조사원들은 보험의 최전선에서 일하면서도 법적 보호를 받지 못하게 된 거죠. 정규직의 일은 그대로인데 신분만 바뀐 겁니다."

사고조사원들은 매일 매시간 처리하는 업무를 회사의 매뉴얼에 따라 진행하고, 평가를 받고, 심지어는 해고 당한다. 그런데 이들이 노동자가 아니라고? 어불성설이다

"고속도로 사고면 몇천 원 더 나오고, 만족도 '매우 만족'이 많으면 인센티브가 붙어요. 그런데 인센티브 제도가 변경되서 출동비가 줄어들었습니다.인센티브 제도도 일방적으로 바꿉니다. 싫으면 계약하지 말라, 이런 식이죠."

"그래서 조합원 두 명이 작년에 계약을 못 했어요. 내년 단체교섭에서 이 조항을 없애는 게 목표입니다."

"출동이 없으면 수입이 없어요. 그렇다고 쉰다고 누가 대신해주는 것도 아닙니다. 전화가 오면 무조건 나가야 합니다. 한밤중에도, 장례식장에서도요."

"대전의 한 동료는 장례식장에서도 민원 전화를 받았어요. '왜 내 편 안 들어주냐'는 욕설을 듣고 쓰러졌습니다. 공황장애 진단을 받고 치료를 받았지만, 생계 때문에 복귀했죠."

노동조합과 녹색병원이 2024년 5월 현장 실태조사를 실시한 결과, 1년간 자살 의도 경험률은 10%이었다. 우울증상이 심할수록, PTSD가 고위험일수록 자살 의도는 증가한다.

"죽음을 보는 직업인데, 우리 스스로가 병들어가요. 정신과 진료를 받아도 산재가 아니니 치료비는 자비로 냅니다."

"도로에서 죽어도 개인사업자라며 산재 처리가 안 됩니다. 죽음의 현장에 내보낸 회사는 있지만, 책임지는 곳은 없어요."

"교통사고를 막으러 나간 사람이 교통사고로 죽습니다. 그게 현실입니다. 그런데도 회사는 '직원이 아니다'며 책임을 피하죠. 산재보험도, 퇴직금도 없습니다."

"견인차나 조사차량에 경광등을 달면 불법이에요. 긴급자동차만 허가가 나 있거든요. 그런데 경광등이 없으면 밤에 사고 현장이 안 보여요. 2차 사고로 죽는 겁니다."

"사람을 구하러 간 사람이 도로 위에서 또 죽습니다. 제도는 늘 사람이 죽고 나서야 움직여요. 이제는 그 악순환을 멈춰야 합니다."

"우리는 쓰고 버리는 부속품이 아닙니다. 사고 현장의 조사 기록은 손해사정의 기초입니다. 이 기초가 흔들리면 보험의 신뢰도 함께 무너집니다."

"사람을 살리다 다친 사람을 사회가 외면해선 안 됩니다. 사람으로 일하고, 사람으로 보호받는 권리. 그게 우리가 바라는 전부입니다."

2025.09.16. 전국사무금융서비스노조 삼성화재애니카지부가 서울고용노동청 앞에서 교통사고 조사원의 산재보험 적용을 촉구하는 집회를 열었다. 연설하는 이가 김인식 지부장이다

"우리 조합원 딸아이가 아빠에게 그랬데요.'아빠는 도로 위의 천사야. 사고 나면 사람을 구하잖아.' 그런데 그 아이가 교통사고로 우리 곁을 떠났어요. 아빠에게 했다는 그 말이 저를 붙잡아요. 우리가 왜 이 길을 달리는지, 왜 싸우는지 그 이유를."

덧붙이는 글 | 인터뷰에 응해주신 김인식님은 민주노총 전국사무금융서비스노조 삼성화재애니카지부 지부장입니다

그 한마디면 밥숟가락을 놓아야 하고, 잠든 몸을 일으켜 도로로 향한다. 새벽 어느 때라도, 비 내리는 고속도로 갓길에서도 교통사고 조사원들은 출동 중이다.삼성화재 애니카지부 김인식 지부장의 목소리는 단단했지만, 그 뒤엔 피로와 상흔이 묻어 있었다. 그는 "사람을 살리다 다치는 사람들"의 현실을 세상에 알리고 싶다고 했다김인식 지부장은 2009년, 삼성화재가 '사고조사 에이전트 제도'를 도입할 때 공채 1기로 입사했다.조사원들은 삼성화재와 자회사 '애니카손해사정', 개인이 함께 맺는 '3자 대행계약'을 쓴다. 근로계약은 아니다. 그러나 출동 명령·평가·지시를 모두 회사가 한다. 노동조합은 "사용자는 삼성화재지만, 법적 책임은 피하고 이익만 취하는 구조"라 비판한다.조사원의 임금은 기본급이 아니라 건당 수수료다. 사고유형·거리·고객만족도에 따라 금액이 달라진다.평가 점수 하위 5%는 재계약이 끊긴다. 회사는'사업자와의 계약 종료'라 하지만 사실상 해고다.조사원들은 하루 10시간 이상, 주 6일 이상 대기한다.민주노총 전국사무금융서비스노조 삼성화재애니카지부와 녹색병원이 지난 2024년 5월 2일부터 21일까지 조합원들을 대상(응답자 135명)으로 실태 조사에 나선 결과, 월 7회 이상 휴일근무를 하는 비율이 24%, 주 68시간 이상 일한다는 응답이 48%였다.사고 현장은 대부분 참혹하다. "사람이 차에 끼어 있거나, 피를 흘리며 울부짖는 경우도 있어요. 우리는 소방관보다 먼저 도착할 때도 있어요."그는 처음엔 잠을 이루지 못했다고 했다. "눈만 감으면 사고 장면이 떠올랐어요. 어떤 날은 그 사람이 다시 나오는 꿈을 꿨죠."김 지부장이 만난 동료 중에는 공황장애로 운전대를 잡지 못하게 된 사람, 블랙박스 확인 후 차량에서 내리던 중 맨홀에 빠져 인대가 찢긴 사람, 고객의 폭언에 응급실로 실려간 사람도 있었다.노조와 녹색병원의 실태조사에서도 교통사고 조사원의 94.8%가 폭력을 경험, 37%가 중등도 이상 우울, 10%가 자살 의도 경험이 있다고 응답했다. 언어폭력의 주 가해자는 고객(82%), 사설 견인차 기사(54%)였고, 신체 폭력 피해를 경험했다는 응답자도 58%에 달했다.녹색병원과 노조의 실태조사에 따르면, 교통사고조사원의 산업재해율은 10.4%, 일반산업 평균(0.65%)의 16배 이상이다. 업무 중 사고의 78%가 교통사고였고, 그중 절반이 치료 4일 이상을 요했다.노동조합은 고용노동부와 국회에 '산재보험 전면 적용'과 '실질 사용자 책임 제도화'를 요구하고 있다. "사용자가 출동을 명령하고 평가하고, 복장을 지정한다면 책임도 져야죠. 그게 상식 아닙니까."김 지부장은 오는 10월 28일 서울시·경찰청·손해보험협회와 함께 통사고조사원의 안전대책 논의를 준비 중이다.서울시의회 박수빈 의원과 논의 끝에 '조사차량 경광등 합법화' 추진이 본격화됐다.노동조합은 정부와 보험사에 ▲산재보험 전면 적용 ▲실질 사용자 책임 제도화 ▲표준계약서 마련 ▲위험 외주화 금지 등을 요구하고 있다.김인식 지부장은 인터뷰 말미에 잠시 말을 멈췄다.그는 물 한 모금으로 목을 축였다가 말을 이었다."오늘 밤도 전화가 울리면 우리는 나갑니다. 누군가의 두려움 속으로 들어가서, 안전한 자리로 옮기고, 사실을 차분히 모아 공정한 보상의 길을 여는 일. 그 길 위에 서 있는 사람부터 지켜줘야 합니다. 그게 사회의 기본 약속 아닙니까."오늘도 누군가는 도로 위를 달린다.사람 → 기록 → 보상.그 단순한 순서가 제도의 보호 안에서 작동하는 날, 도로 위의 천사들은 비로소 사람으로 돌아올 것이다.