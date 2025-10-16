신규식 전 CJB 사장, 청탁금지법 위반 검찰 송치

큰사진보기 ▲신규식 전 CJB청주방송 사장이 청탁금지법 위반 혐의로 검찰에 불구속 송치됐다. 사진은 충북 테크노파크 원장 후보자 인사청문회 당시 선서하는 모습. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

신규식 전 CJB청주방송 사장을 청탁금지법 위반 혐의로 조사해 온 충북경찰청이 지난 13일 신씨를 검찰에 송치한 것으로 확인됐다.신씨는 CJB청주방송 재직 시절인 2017년 9월 지역 목재회사와 자문계약을 체결하고, 월 200만 원씩 5년간 1억 3000여 만 원을 받은 것으로 알려졌다.이 같은 의혹은 신씨가 지난 3월 충북도 산하기관인 충북테크노파크 차기 원장 후보자로 등장하면서 검증 과정에서 제기됐다.전국언론노조 청주방송지부는 즉각 "언론사 대표이사가 지속적으로 특정기업으로부터 금품을 제공 받았다는 자체는 취재윤리에 어긋나며 CJB 청주방송의 독립성과 공정성을 훼손하는 심각한 문제"라며 엄정한 법적 조치를 요구했다.신 씨에 대한 청탁금지법 위반 수사는 충북민언련이 지난 4월 29일 충북경찰청에 고발하면서 시작됐다.청탁금지법은 언론인을 포함한 공직자는 직무 관련 여부와 상관없이 1회에 100만 원 또는 연간 300만 원을 초과하는 금품 등을 받거나 요구할 수 없다고 규정하고 있다.신씨는 이같은 논란에 대해 지난 4월 "법률 검토를 거쳐 자문 계약을 작성했고, 자문에 따른 보수는 청탁 금지법에서 규정한 사적 거래로 인한 채무의 이행 등 정당한 권원에 의해 제공되는 금품에 해당된다"며 "청탁금지법을 위반한 것은 아니라"고 반박한 바 있다.한편 신 씨에게 자문료를 지급한 목재회사 대표 A씨는 지난 15일 자신의 차량에서 숨진 채 발견됐다. 현장에는 유서가 발견됐고, 범죄 혐의점은 없는 것으로 확인됐다.A씨 또한 같은 날 청탁금지법 위반 혐의로 검찰에 불구속 송치됐었다.