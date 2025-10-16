괴산 농소막, '혈세 먹는 하마' 될까 우려 목소리

큰사진보기 ▲김영환(국민의힘) 충북지사가 자신의 고향 괴산군 청천면에 야심차게 추진한 숙박시설 ‘농소막’에 ‘혈세 먹는 하마’가 될지 모른다는 우려가 나오고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲농소막 내부 2인실 전경 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

김영환(국민의힘) 충북지사가 자신의 고향 괴산군 청천면에 야심차게 추진한 숙박시설 '농소막'에 '혈세 먹는 하마'가 될지 모른다는 우려가 나오고 있다.충북도가 괴산군 관내 농업단체와 체결한 위탁계약에 따르면, 운영과정에서 나타난 적자를 전액 보전해주기로 한 것으로 확인됐다.도가 추정한 손익분기점을 맞추려면 1년 365일 동안 하루도 빠지지 않고, 객실 6개 중 4개 객실에 투숙객이 차야 하는 것으로 나타났다.현실적으로 흑자 운영이 어렵다는 얘기다. 적자 운영이 예상되는데, 그 금액은 도민이 낸 세금으로 채워야 된다.지난 9월 5일 충북도는 괴산군 청천면 후영리 196-1번지에 소재한 '충북도 새활용 농촌유휴시설' 농소막에 대한 위탁사업자를 선정했다.위탁사업자로 괴산춘 청천면 후영리에 소재한 '영농조합법인 농소막'(대표 송명희)이 선정됐다. 계약기간은 2년이다.농소막은 옛 대후초등학교 폐교부지를 충북도가 사들여 캠핑과 숙박이 가능한 휴양시설로 조성한 공간이다. 2인용 객실 4개와 4인실 객실 2개, 캠핑사이트 5개소, 세미나실 등을 갖췄다.계약조건에 따라 충북도는 위탁사업자에게 연간 1342만5660원의 관리비를 지급한다. 충북도에 따르면 연간 회계를 정산해 적자가 나면 위탁사업자에게 해당 금액을 보전해 준다.수익이 날 경우에는 수익금액의 10%를 초과한 금액은 충북도로 귀속된다.2022년 지방선거에서 레이크파크르네상스 공약을 내걸고 당선됐던 김영환 지사는 취임 초부터 대후초등학교를 재활용한다며 사업을 추진했다.농소막은 김영환 지사의 고향은 충북 괴산군 청천면 후영리에 소재한 옛 대후초등학교 부지에 조성됐다.부지매입비 23억여 원 등 2년 동안 총 45억가량 투입돼, 지난 8월 경 준공을 마쳤다.농소막은 사업 논의 초기 단계부터 특혜 시비 및 예산낭비 논란에 휩싸였다.2023년 9월 진행된 충북도의회 임시회 산업경제위원회 회의에서 이종갑(국민의힘, 충주3) 국회의원은 "(충북 지역에) 폐교가 여기가 아니고도 엄청나게 많다. 굳이 이곳을 선정한 사유는 뭡니까"라며 "김영환 지사님의 고향이고, 지사님의 아들 부부가 사는 데하고 얼마 떨어져 있지 않다. 특혜성 시비가 나올 수도 있다"고 지적했다.그러면서 "이 사업 자체가 수익성이 나면 다행인데 잔뜩 투자해 놓고 수익이 안 나면 운영비 지원해주는 경우 경우가 나타난다"며 "수익성이 있다고 보장합니까?"라고 질의했다.답변에 나선 당시 충북도 민영환 농정국장은 "팜 오케이션(Farm Ocation)이라고 해서 농사도 지으면서 머무르고 수익성도 올리면서, (적자가 날) 위험도를 최대한 줄이겠다"며 "걱정하는 부분이 없도록 하겠다"고 답변했다.같은 당 이양섭(국민의힘, 진천) 현 도의회 의장도 "(계획을 보면) 귀농귀촌 하우스, 트리하우스 한 동을 짓는다는 것"인데 "(이 사업으로) 괴산에 얼마만 인구가 증가될지는 의문스럽다"고 지적했다.그러면서 "지금 폐교를 과연 몇 분이 여기와서 주거생활을 할지 의문스럽다"고 재차 강조했다.같은 당 김국기(국민의힘, 영동) 의원도 "도에서 굳이 할 필요가 있느냐?"며 "귀농 귀촌을 많이 유치하겠다는 취지는 이해하는데, 그러면 (다른 농촌 소멸 군단위와 형평성 차원에서) 괴산군에서 해야되는게 맞다. 도에서 100% 도비를 들여서 한다는 것이 이해가 안 간다"고 지적했다.농소막 사업은 김영환 지사가 소속된 국민의힘이 절대다수를 차지하고 있는 충북도의회에서조차 '적자 운영' 문제를 지적했다.이런 문제는 해결됐을까?앞서 언급했듯이 충북도는 '농소막' 위탁사업자에게 적자분을 전액 보전해 주기로 했다. 다행히 흑자가 나면 수익금 중 10%를 제외한 나머지는 충북도에 귀속된다.현실적으로 흑자가 나기는 힘들어 보인다.충북도가 '위탁사업비'를 책정하면서 진행한 원가분석에 따르면 손익 분기점은 연간 매출액 2억1000만 원이다.충북도 관계자는 "농소막 운영에 따른 연간 지출예상액은 2억1000만 원이고, 추정 수익금은 1억9700여 만 원으로 나타났다"며 "손실 차액 1300여 만 원을 위탁사업비로 책정해 수탁자에게 지원해주기로 했다"고 말했다.충북도가 추정한 손익분기 매출액 2억1000만 원을 달성하려면 어느 정도 투숙률을 높여야 할까?'농소막'의 숙박비와 시설사용료는 지난 8월 8일 공표된 '충청북도 새활용 농촌유휴시설 운영 및 관리조례'에 정해져 있다.조례에 따르면 2인실의 경우 성수기 주중에는 15만 원, 주말에는 20만 원이다. 비성수기에는 주중 10만 원, 주말 15만 원이다.4인실의 경우 성수기 주중 20만 원, 주말은 25만 원이다. 비성수기에는 주중 15만 원, 주말 15만 원이다.캠핑사이트는 주중에는 3만5000원, 주말에는 5만 원이다. 세미나실은 1일 10만 원이다.충북도민과 기관, 단체 법인, 국가유공자와 장애인의 경우 10%를 감면한다.객실(총 6개) 하나 당 1일 평균 이용료는 대략 15만 원 선이다.연간 2억1000만 원의 매출을 올리려면 1년 365일 매일 평균 3.8개소의 객실에 손님이 차야 한다.농소막이 자리한 청천면 후영리 인근에서 펜션을 운영했던 사업가 A씨는 "절대 불가능한 일"이라고 잘라말했다.A씨는 "보통 6월부터 8월까지 성수기로, 이때만 반짝하고 나머지 기간엔 손님이 거의 없다"고 말했다.그는 "5월이나 10월의 경우 주말에 조금 손님이 들었다"며 "나머지 기간에는 거의 없다. 연간 매출 5000~6000만 원 정도 나오지 않을까 싶다"고 말했다.그러면서 "이곳에 있던 펜션 중 90% 가까이 매물로 나왔다"며 "기대만큼 투숙객을 채우는 것은 불가능하다"고 밝혔다.A씨는 연간운영비를 과다 계상한 것 같다고 의심했다. 그는 "객실 6개를 운영하는데 누가 사람을 세 사람이나 고용하냐?"며 "말도 안 되는 얘기"라고 말했다.충북도에 따르면 '농소막' 수탁업체는 괴산군 청천면에 거주하는 청년 2명과 증평군에 거주하는 청년 1명을 고용했다.이에 따른 인건비는 도가 산정한 원가에 반영됐다.충북도가 세금으로 부담해야 할 위탁운영비가 증가할 것이라는 우려에 대해 충북도는 2~3년이면 손익분기점을 맟출 것이라고 내다봤다.충북도 관계자는 "처음 2~3년에는 적자가 예상이 되지만 이 시간이 지나면 안정될 것"이라며 "앞으로 농소막에 대해 활용하고, 수탁자와 협력해 여러 프로그램을 개발 할 예정"이라고 밝혔다.그러면서 "꼭 수익이 목적은 아니다"라며 "농소막이 소멸해가는 농촌지역에 활력을 불어넣을 것"이라고 말했다.