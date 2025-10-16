강진군, 올해 세 번째 빈집 리모델링 지원

큰사진보기 ▲전남 강진군청 전경. ⓒ 강진군 관련사진보기

전남 강진군이 2025년 제3차 빈집 리모델링 지원사업 추진한다.16일 강진군에 따르면 사업은 총 17가구 규모의 사업대상지를 이달 말까지 선정할 예정이다. 특히 이번에는 자가거주 11가구를 포함해 역대 최대 규모의 실거주형 빈집 리모델링이 추진한다.현재 신청 접수된 30건 중 현장 확인을 이달 22일까지 마친 뒤, 30일 내외로 선정 심의회를 거쳐 최종 대상지를 확정한다.이 가운데 자가거주 가구는 다른 지역 이주민이 강진으로 전입해 실제 거주하는 형태다.본인 소유의 빈집을 리모델링하는 경우 공사비의 50%, 최대 3000만 원까지 지원되며, 2인 이상 전입 및 최소 10년 거주라는 조건을 통해 '정착형 이주'를 유도하고 있다.강진군은 빈집 리모델링 임대주택 '강진품愛'의 제5차 입주자 모집도 오는 11월부터 진행한다. 총 8가구 규모로 진행되는 이번 모집은 ▲서류접수(11월 14일까지) ▲서류심사(11월 21일) ▲면접심사(11월 28일)를 통해 입주 대상자를 최종 선정한다.10월 현재까지 강진품愛를 통해 85가구, 총 241명(장기임대 183명, 자가거주 58명)이 강진으로 전입했다. 이번 11월 입주가 마무리되면 정주 인구는 300명에 근접한다.강진원 군수는 "강진의 빈집은 더 이상 방치된 공간이 아니라 새로운 시작의 장소이며, 도시민에게는 기회의 공간"이라며 "강진군은 빈집 리모델링을 통해 지역의 미래를 다시 설계하고 있다"라고 말했다.