메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
"해수부 부산 이전 반대한 적 없다" …주철현, 유튜버 허위주장 고발

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

광주전라

25.10.16 12:22최종 업데이트 25.10.16 12:22

"해수부 부산 이전 반대한 적 없다" …주철현, 유튜버 허위주장 고발

"해수부 포함 해양·해운 분야 기관·기업 이전 적극 찬성해"

원고료로 응원하기
주철현 의원
주철현 의원 ⓒ 유성호

더불어민주당 주철현(여수갑) 국회의원이 "이재명 대통령의 해양수산부 부산 이전 공약에 반대했다"고 주장한 유튜버를 고발했다.

주 의원은 16일 보도자료를 통해 "특정 유튜버가 최근 자신의 방송에서 주철현 의원이 도지사 출마를 위해 대통령 공약을 반대하며 프레임을 짜고 있다고 말했다"며 "이는 대통령의 국정 어젠다를 왜곡해 여론을 혼란시키려는 명백한 허위 선동"이라며 고발 이유를 밝혔다.

이어 "해수부 부산 이전은 지역 균형 발전을 위한 필수 과제며 해양·해운 분야의 기관 및 기업 이전을 적극 찬성해 왔다"며 "농해수위 해양법안 소위에서도 해수부 부산 이전은 정부 국정과제이자 대통령 공약이며, HMM 등 민간 해운기업의 본사 이전도 포함돼야 한다고 발언한 바 있다"고 했다.

AD
다만 주 의원은 "정부가 전국의 해양수산 기관과 민간기업을 모두 부산으로 이전시키는 것은 전남 등 수산 중심 지역의 현실을 무시한 과도한 조치"라며 "해수부의 부산 이전은 찬성하지만, 전남의 수산산업 기반까지 모두 이전하는 것은 바람직하지 않다"고 덧붙였다.

주 의원은 또 "앞으로도 거짓을 퍼뜨려 공정한 선거를 방해하거나 건전한 여론을 왜곡하려는 시도에 대해서는 단호하게 법적 대응에 나설 것"이라며 "허위 조작 정보는 민주주의의 근간을 훼손하는 행위"라고 강조했다.

#주철현#해수부부산이전#유튜버고발

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

최연수 (karma4) 내방

2007년 지역신문을 시작해서 남도일보를 거쳐 국회의원 보좌관을 지낸 바 있습니다. 여러 경험을 통해 좋은 기사를 만들어 내도록 노력하겠습니다.

이 기자의 최신기사강진군, 올해 세 번째 빈집 리모델링 지원

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초