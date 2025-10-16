"해수부 부산 이전 반대한 적 없다" …주철현, 유튜버 허위주장 고발

큰사진보기 ▲주철현 의원 ⓒ 유성호 관련사진보기

더불어민주당 주철현(여수갑) 국회의원이 "이재명 대통령의 해양수산부 부산 이전 공약에 반대했다"고 주장한 유튜버를 고발했다.주 의원은 16일 보도자료를 통해 "특정 유튜버가 최근 자신의 방송에서 주철현 의원이 도지사 출마를 위해 대통령 공약을 반대하며 프레임을 짜고 있다고 말했다"며 "이는 대통령의 국정 어젠다를 왜곡해 여론을 혼란시키려는 명백한 허위 선동"이라며 고발 이유를 밝혔다.이어 "해수부 부산 이전은 지역 균형 발전을 위한 필수 과제며 해양·해운 분야의 기관 및 기업 이전을 적극 찬성해 왔다"며 "농해수위 해양법안 소위에서도 해수부 부산 이전은 정부 국정과제이자 대통령 공약이며, HMM 등 민간 해운기업의 본사 이전도 포함돼야 한다고 발언한 바 있다"고 했다.다만 주 의원은 "정부가 전국의 해양수산 기관과 민간기업을 모두 부산으로 이전시키는 것은 전남 등 수산 중심 지역의 현실을 무시한 과도한 조치"라며 "해수부의 부산 이전은 찬성하지만, 전남의 수산산업 기반까지 모두 이전하는 것은 바람직하지 않다"고 덧붙였다.주 의원은 또 "앞으로도 거짓을 퍼뜨려 공정한 선거를 방해하거나 건전한 여론을 왜곡하려는 시도에 대해서는 단호하게 법적 대응에 나설 것"이라며 "허위 조작 정보는 민주주의의 근간을 훼손하는 행위"라고 강조했다.