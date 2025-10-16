대법원 간 전현희 "법원, 트럭 1대분 종이기록 안 읽고 판결한 정황"

큰사진보기 ▲15일 서울 서초구 대법원에서 열린 국회 법제사법위원회의 대법원 현장 국정감사가 실시된 가운데 국민의힘 소속 위원을 제외한 법사위원들이 현장 점검에 나서 빈 자리가 보이고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲15일 오전 서울 서초구 대법원에서 열린 전체회의에서 '이재명 대통령의 공직선거법위반 사건에 대한 대법원 전원합의체 관련 서류 제출 요구의 건'에 대한 찬성 거수투표가 진행되고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회 법제사법위원회 국민의힘 의원들이 15일 오전 서울 서초구 대법원 앞에서 현장 국정감사에 앞서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

전날 국회 법제사법위원회가 대법원 현장 국정감사를 실시한 가운데, 이를 두고 16일 여야의 평가가 판이하게 갈렸다. 더불어민주당이 "사법 불신 해소에 필요했다"는 논리라면, 국민의힘은 "사법부 흔들기에 불과하다"는 논리로 맞서고 있다.이날 오전 라디오에서는 국회 법사위 소속 여야 의원들이 각기 출연해 맞붙었다. 민주당에서는 전현희-박지원 의원이, 국민의힘 곽규택-신동욱 의원이 각각 SBS 라디오와 CBS 라디오에서 카운터 파트너로 맞붙는 형식이었다.민주당은 사법부가 이재명 대선후보 시절 공직선거법 위반 사건 파기환송심 선고와 관련해 2일 만에 선고를 냈다며 '대선 개입 의혹'을 추궁하고 있다. 전현희 의원은 이날 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼' 인터뷰에서 "트럭 한 대 분의 종이 기록이 고등법원에서 접수된 걸로 확인됐다"며 "대법원은 사실상, 이 종이 기록을 대법관들이 읽지 않은 정황들이 확인이 됐다"고 말했다.이어 "(접수 뒤) 그 종이기록의 행방, 그러고 대법관들이 14부 종이기록을 다 복사해서 각각 읽었는지 이 부분에 대해 대법원이 전혀 답을 내놓지 못했다. 오히려 담당자는 그 기록이 어디로 가 있는지조차 알지 못하는 그런 모습이 확인됐다"며 "'(대법관에 전달됐는지 여부도) 모른다'라고 답했다"고 덧붙였다. "그간 대법원 측에서 사상초유 최단기간에 기록도 제대로 안 읽고 (판결을 내려) 대선개입 의혹이 많았는데, 어제 그게 어느 정도 사실이었다는 게 밝혀졌다"는 주장이다.같은 당 박지원 의원도 이날 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "국민적 의혹은 어떻게 해서 7만 쪽 기록을, 책자로 하면 350권 책을 이틀 만에 볼 수 있느냐는 것"이라며 비슷하게 주장했다. 그는 '대법관 사무실 확인은 망신주기용'이란 야당 주장에는 정면 반박했다.그러면서 "현장 국감으로 오해가 불식됐다"며 "75평 호화판이라고 하더니 직접 보니 국정원장 방보다 더 적다, 이건 (망신주기가 아니고) 대법관을 증원하자고 하니, 증원 시 비좁은 청사를 증축해야 하고 1조 4천억 예산이 든다고 해 그게 필요한지 보았을 뿐"이라고 설명했다.그러나 국민의힘은 현장방문 자체에 숨겨진 의도가 있다며 '사법부 압박'이란 입장이다. 국민의힘 신동우 의원은 CBS 라디오에서 "이건 완전히 점령군처럼 민주당이 지금 행동하고 있다"며 "절차적인 문제를 둘러싸고 왜 재판 기록을 봐야 하나. (민주당 측의) 문제제기는 있을 수 있다고 생각하지만, 대법원 컴퓨터를 열라는 건 전혀 다른 차원의 문제"라고 강하게 비판했다.최근 민주당의 강경한 자세는 "사법부·법원을 흔들어서, 소위 내란 사건에 대한 계엄 사태에 대한 판결이 본인들의 입맛에 맞게 나오게 하는 게 첫 번째 목표"라는 게 신 의원의 해석이다(채널A 유튜브 라디오쇼 <정치시그널> 발언).같은 당 곽규택 의원도 "전날 대법원 현장검증, 현장감사는 대법원이 과거 (이재명 후보 관련) 유죄 취지 파기환송 전원합의체 사건에 대해 대법관들이 이재명 대통령에게 어떤 정치적인 판결을 한 것처럼 몰아가려는 시도에서 민주당이 강행했던 것"이라고 주장했다.민주당은 답변을 회피했기 때문에 대법원 추가 국감이 필요하다는 입장이나, 국민의힘은 지금껏 한 감사로 충분하다며 맞서고 있다. 이런 와중에 남은 쟁점은 '대법원 전산 로그 기록' 확인 여부다. 전산 로그(log record) 기록은 시스템의 모든 동작 관련 시간별 기록을 의미하는 것으로, 이를 분석하면 누가 언제 어떤 컴퓨터로 로그인했는지, 어떤 파일을 수정했는지 등을 확인할 수 있다.민주당은 실제 법원이 기록을 읽었는지 여부를 전산 로그 확인 및 공개를 주장하나, 국민의힘은 이런 행위가 월권 행위라고 반박 중이다. 곽규택 의원은 관련해 "민주당이 주도하는 법사위의 목적은 하나, 이재명에 불리했던 재판을 뒤집겠다는 것"이라면서 "(민주당은) 대법관들 로그기록을 다 확인 하겠다는 취지인데, 이건 '진행 중 재판에 관여할 수 없다'는 국정감사의 제한을 완전히 무시한 불법적 감사"라 주장하며 맹비난했다.