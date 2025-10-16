중대재해처벌법, 아리셀 참사 1심 판결 이후엔 달라질까요?

▲아리셀 산재피해가족협의회와 아리셀 중대재해참사대책위원회 관계자들이 23일 오후 수원지방법원 앞에서 화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사와 관련해 박순관 대표의 1심 선고 직후 기자회견을 열고 "징역 15년 형량은 너무 적다"며 "항소심에서 죗값을 제대로 치를 수 있도록 끝까지 싸워 나가겠다"고 입장을 밝혔다. ⓒ 유성호 관련사진보기