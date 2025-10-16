증인 채택 철회된 이준석 "또 물어볼 것 있다면 성실히 임할 것"

큰사진보기 ▲최고위원회의 발언하는 이준석 대표 개혁신당 이준석 대표가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"수사기관이나 법원에서 또다시 물어볼 것이 있다면 저는 성실하게 임할 것이다."

김건희씨 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 이준석 개혁신당 대표의 증인 채택을 철회한 것을 두고, 이 대표가 추후에라도 소환한다면 기꺼이 나설 뜻을 밝혔다.전직 대통령 윤석열씨와 김건희씨 부부가 '정치 브로커' 명태균씨를 활용한 공천 개입의 통로로 당시 국민의힘 대표였던 이준석 개혁신당 대표를 이용했다는 의혹이 거세게 제기된 바 있다. 이를 수사 중인 특검은 김건희씨의 도이치모터스 주가조작과 금품수수, 공천개입 혐의 등 재판에서 이준석 개혁신당 대표와 윤상현 국민의힘 의원의 증인 채택을 철회했다.이 대표는 16일 오전, 당 최고위원회의를 마치고 기자들과 만난 자리에서 "어쨌든 사법 절차에 있어서 저에게 사법부가 물어볼 일이 있었다면 저는 당당하게 임할 것이었다"라며 "지금까지 제가 명태균 사건과 관련해서 이야기한 것들은 항상 팩트로 드러나고 있다"라고 강조했다.그는 "그래서 지금이라도 수사기관이나 법원에서 또다시 물어볼 것이 있다면 저는 성실하게 임할 것"이라면서도 "다만 지금 이 특검의 수사 전개 과정을 보면 초반에 저인망 방식으로 수사하다가 뒤로 갈수록 조금 용두사미가 되는 모습"이라고 지적했다. "저는 특검이 핵심 과제에 좀 집중했으면 좋겠다 그런 생각을 한다"라고도 비판했다.전날(15일) 페이스북을 통해서도, 이 대표는 관련 기사를 공유하며 "특검 측에서 저를 김건희 여사 재판의 증인에서 철회했다고 한다"라며 "물어볼 것이 없거나 물어봐서 제가 증언할 내용이 수사에 불리하거나 도움이 안 되겠다는 판단이 아닐까 넘겨 짚어본다"라고 견해를 밝혔다.그는 "저는 항상 제가 알고 있던 것들을 있는 그대로 언론에 이야기해 왔고, 수사기관이나 법원에서도 필요하다고 생각하면 이야기하려고 했는데, 갑자기 철회가 되니 당황스럽기는 하다"라면서도 "언제든지 이야기할 수 있다"라고 강조했다.또한 "지금까지 '이준석이 김건희 여사와 얽혀서 문제가 있을 것'이라 확신하던 분들, 또는 그렇게 되기를 바라던 분들은 아쉬우시겠지만, 여기까지인 것 같다"라고 자신을 향해 의혹을 제기했던 이들을 꼬집기도 했다.