워싱턴에 총출동하는 대표단 "협상 긍정적, 이해 간극 많이 좁혀졌다"

큰사진보기 ▲한미 관세 협상 후속 논의와 관련, 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 협상할 예정인 김용범 대통령실 정책실장(오른쪽)과 김정관 산업통상부 장관이 16일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 미국 워싱턴DC로 출국하며 취재진 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 김정관 산업자원부 장관과 함께 방미하는 건 어떤 의미로 보면 될지.

김용범 :

- 베선트 장관이 관세협상이 마무리 단계이며, 최종 문구 수정중이라고 했는데.

김용범 :

김정관 :

- 트럼프 대통령이 오늘 다시 3500억 달러가 선불이라고 말했는데.

김정관 :

- APEC에 맞춰 협상 타결이 가능할지.

김정관 :

미국과의 관세 협상을 마무리짓기 위해 출국하는 한국 협상 대표단이 "(협상을) 긍정적으로 보고 있다고 말했다. 또 외환 문제 관련해서도 "이해 간극이 많이 좁혀졌다"고 했다.김용범 대통령실 정책실장과 김정관 산업자원부 장관은 16일 오전 인천공항을 통해 미국으로 출국하기에 앞서 기자들과 만나 이렇게 말했다. 양측으로부터 긍정적인 언급이 잇따라 나오는 가운데, 우리 측 협상 최고 책임자들이 다시 한번 협상의 진전을 확인한 것이다.김 실장은 '한국과의 관세협상이 마무리단계이며, 최종 문구 수정중'이라는 스콧 베선트 미 재무장관의 발언에 대해 "긍정적으로 보고 있다"면서 "(이전과 달리) 이번에는 미국도 재무부, 무역대표부, 상무부가 아주 긴밀하게 소통하는 모습을 보여줬다"고 말했다.김 장관도 "구체적인 내용은 답변드리기는 어렵다"면서도 "다만 외환시장 관련된 부분에서는 미국 측과 상당 부분 오해라면 오해, 이해간극이 많이 좁혀졌다"고 말했다.김 장관은 도널드 트럼프 대통령이 다시 3500억불에 대해 '선불'이라고 말한데 대해서는 "여러 가지 협상 과정 중 하나"라며 말을 아꼈다.그는 또 APEC까지 타결이 가능하겠냐는 질문에는 "어느 특정 시기를 예단하고 하는 것은 아니지만 두 정상이 만나는 기회이기 때문에 양국 협상단 간에 이 기회를 활용하자는 공감대는 있다"며 "우리 국익과 국민들의 이해에 맞게 가는게 훨씬 더 중요한 이슈라고 생각한다"고 말했다.한편 APEC 정상회의를 2주 정도 남겨놓고 양국 협상 실무자들간에 최종 타결이 임박한 것으로 기대되는 발언들이 잇따라 나오고 있다.스콧 베선트 미국 재무부 장관은 15일(현지시간) 기자간담회에서 "난 (한미간) 이견들이 해소될 수 있다고 확신한다"면서 "우리는 현재 대화하고 있으며, 난 향후 10일 내로 무엇인가를 예상한다"고 밝혔다.베선트 장관은 앞서 CNBC방송 대담에서도 "우리는 한국과 마무리하려는 참이다, 악마는 디테일에 있지만, 우리는 디테일을 해결하고 있다"고 답했다.구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관도 이날 미국에 입국하면서 취재진들에게 "(양측이) 계속 빠른 속도로 서로 조율하는 단계"라고 밝혔다.한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 같은 날 "한국이 미국과의 무역합의의 일환으로 대미 투자금 3500억 달러(약 500조원)를 선불(up front) 지급하기로 했다"고 거듭 주장하기도 했다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 연 기자회견에서 관세의 성과를 열거하면서 "일본과 한국 모두 서명했다. 한국은 3500억 달러를 선불로, 일본은 5500억 달러에 합의했다"고 말했다.다음은 두 사람과 기자들의 일문일답이다."협상은 김정관 산업부 장관이 러트닉 장관하고 주로 하고, 베선트 재무장관은 구윤철 부총리가 한다. 그리어 미 무역대표부(USTR) 대사하고는 여한구 통상교섭본부장이 한다.지금이 IMF와 월드뱅크 연차총회 기간이다. 그래서 각국의 재무장관, 중앙은행 총재들이 다 모이는 기간이고 우리가 목표로 하고 있는 APEC 회의, 한미정상회담을 준비하는 계기로 적절하고 해서. 또 산업부 장관이 러트닉 장관과 면담이 잡혀 있고 관련된 일을 하는 모든 장관들이 워싱턴에 지금 가기 때문에 현지에서 여러 갈래로 이루어지고 있는 논의들을 한자리에 모여서 우리 입장을 서로 조율하고 협상에 박차를 가하는 게 좋겠다고 해서 저도 같이 가게 됐다.""긍정적으로 보고 있다. 한국은 항상 초기부터 한 팀으로 했지만 미국은 약간 나라가 크고 그래서 나눠져 있었는데, 이번에는 미국도 마찬가지로 재무부, 그리어쪽(무역대표부), 상무부가 아주 긴밀하게 서로 소통하는 모습을 보여줬다."구체적인 내용은 진행 중인 상황이라 답변드리기는 어렵다는 점 양해를 해달라. 다만 외환시장 관련된 여러 가지 부분에서 미국 측과 상당 부분 어떤 오해라면 오해, 이해 간극이 많이 좁혀졌다고 말씀드릴 수 있겠다."외국 정상께서 하신 말씀에 대해서 저희가 토를 달거나 발언을 하는 것은 적절치 않다고 생각한다. 다만 여러 가지 내용을 가지고 협상 테이블 위에 논의하는 과정 중에 있기 때문에 그런 과정 중 하나라고 보시면 어떨까 싶다.""어느 특정 시기를 예단하고 하는 것은 아니다. 다만 APEC이라는 게 두 정상이 만나는 기회이기 때문에 양국 협상단 간에 이 기회를 활용하자는 그런 공감대는 있다. 우리 국익과 국민들의 이해에 맞게 가는 게 훨씬 더 중요한 이슈라고 생각한다."