광명시 1인 가구 30.9% , 박승원 시장 "외롭지 않도록..."

큰사진보기 ▲광명시1인가구지원센터 개관 3주년 성과보고회, ⓒ 광명시 관련사진보기

지난 2022년 광명시가 경기도 최초 설립한 '광명시 1인가구지원센터'가 3년 동안 12개 사업, 2만 510건의 서비스를 제공한 것으로 집계됐다.광명시는 16일 오후 평생학습원에서 '광명시1인가구지원센터 개관 3주년 성과 보고회'를 열고 그간의 성과와 향후 계획을 발표했다.박승원 광명시장은 "1인 가구가 안정적이고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 주거 안정, 자립 역량 강화 등 다각적 지원을 이어가겠다"며 "앞으로도 누구나 외롭지 않고 언제든 도움 받을 수 있는, 함께 사는 광명을 만들어가겠다"고 말했다.2025년 8월 기준 광명시의 1인 가구는 전체 세대의 30.9%(3만 7천275가구)로, 2019년 이후 꾸준히 전체 세대의 30% 이상을 유지하고 있다.센터는 지난 2022년 문은 열자마자 고립 위험 1인 가구에 대한 돌봄 체계를 구축했다. 2022년 11월부터 2023년 2월까지 4개월 간 1인 가구 2천247명을 대상으로 1인가구의 생활실태와 욕구를 분석했고, 이를 정책 수립의 기초 자료로 활용했다. 또한 정기 방문과 안부 전화(3천97회)로 고립 1인 가구의 안전을 확인하고 정서적 안정을 도왔다.이와 함께 스마트돌봄기기를 활용한 '스마트돌봄 서비스'로 주거 내 전력 사용량과 조도 변화를 감지해 위기 상황에 대응할 수 있는 안전망을 마련했다. 올해는 중장년 고립 1인 가구 일자리 사업(411회)을 추진해 경제적 자립을 지원하는 등 '정서·경제 돌봄' 체계를 확립했다.1인 가구의 안전한 일상생활을 돕는 생활 안전 분야의 대표 사업으로는 '마음이(e)음 앱'과 '병원안심동행 서비스'가 꼽힌다.마음e음 앱은 복지기관 정보, 정책 소식, 1인 가구 맞춤 서비스 등을 제공하는 광명형 복지 플랫폼이다. 2023년 이용자 수 728명에서 올해 8월 기준 3천881명으로 5배 이상 증가했다. 병원 안심 동행 서비스는 혼자서 병원 이용이 어려운 1인 가구에게 병원 방문부터 귀가까지 동행을 지원하는 1대1 맞춤 돌봄 서비스이다. 3년 간 1천384건의 서비스를 제공했다.이와 함께 센터에서는 고시원장, 의용소방대 등으로 구성된 '마음e음 안전기획단'을 만들어 위기상황에 신속히 대응할 수 있는 지역사회 기반 안전망도 구축했다.센터는 또한 1인 가구가 고립되지 않도록 사회관계망 강화를 위한 사업도 운영 중이다. 1인 가구와 지역 주민이 함께 어울리는 소모임과 편의 공간인 '마음e음 커뮤니티'를 총 6천517명에게 제공해 사회관계망 형성을 지원했다.또한 재무 교육, 반려 식물 키우기, 식생활 개선, 문화 예술(자개공예) 등 세대 별 욕구에 맞는 맞춤형 교육 프로그램을 운영했다. 이 프로그램에 1인 가구 1천9명을 이 참여했다.1인 가구가 경제적 부담 없이 균형 잡힌 식사를 할 수 있도록 지원하는 '드림 식당'도 주요 프로그램이다. 30개 업체가 등록했다. 또한 센터는 올해부터 1인 가구에게 무료로 라면을 제공하는 '마음e음 라면' 사업도 추진했다.