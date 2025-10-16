김태흠 충남지사 "논산, 국방산단 중심으로 도약할 시점"

큰사진보기 ▲김태흠 충남지사가 16일 논산시청에서 열린 출입기자 간담회에서 기자들의 질문에 답변하고 있다. 김 지사는 국방산단 추진과 딸기엑스포 지원, 스마트축산단지 조성 등 논산 주요 현안에 대해 구체적인 입장을 밝혔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

민선8기 4년차를 맞은 김태흠 충남지사가 16일 논산시를 방문해 지역 현안을 점검하고 출입기자들과 간담회를 가졌다.이날 오전 9시 20분 논산시청에서 열린 간담회에는 백성현 논산시장과 도 관계자, 언론인 등이 참석했다.김 지사는 "임기 막바지까지 충남 발전을 위해 최선을 다하겠다"며 "도민의 의견을 직접 듣고 도 차원에서 정책적·재정적 지원이 필요한 부분은 적극 검토하겠다"고 말했다.김태흠 지사는 논산시가 추진 중인 국방국가산업단지와 2027 세계딸기엑스포, 광석 스마트축산단지 등을 주요 의제로 언급했다.그는 "국방산단은 보상 절차가 진행 중이며, 연말께 마무리되면 내년 말 또는 2027년 초 착공이 가능할 것"이라며 "국방미래기술연구센터 등과 연계해 국방 부품 산업의 기반을 강화하겠다"고 밝혔다.또한 "논산의 대표 산업인 딸기엑스포는 세계적 행사로 발전할 잠재력이 크다"며 "예산이 늘어날 경우 국비와 도비를 추가 확보해 성공적 개최를 지원하겠다"고 말했다.논산시 광석면에 조성 중인 스마트축산단지와 관련해서는 "냄새 및 환경 문제를 해소하고, 분뇨를 바이오에너지로 전환하는 자원순환형 모델을 구축해야 한다"고 강조했다.김 지사는 "농가의 자부담 문제도 현장 의견을 수렴해 합리적 방안을 마련하겠다"며 "논산형 친환경 축산단지를 도의 대표 사례로 만들겠다"고 덧붙였다.지역 기자단이 남부권 인구 감소 대책을 묻자, 김 지사는 "논산은 국방산업·유교문화·농업이라는 세 가지 특장을 지닌 도시"라고 평가했다.그는 "국방 관련 산업과 문화·관광, 스마트농업을 아우르는 복합발전 전략을 추진해 충남의 균형발전 축으로 삼겠다"고 밝혔다.이어 "인구 감소라는 표현보다, 지속 가능한 정주 여건을 만드는 것이 중요하다"며 "청년농과 귀촌인 유입을 늘리고, 스마트 농업 기반을 확충하겠다"고 말했다.'도정의 연속성'과 관련한 질문에는 "아직 출마 여부를 결정하지 않았다. 연말까지 충분히 고민하겠다"며 "어떤 결과든 도정의 완성을 위해 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.이어 "정치는 평가보다 실천이 앞서야 한다. 스스로에게 과락은 면해야겠다는 각오로 임기 마지막까지 노력하겠다"고 밝혔다.김 지사는 "백성현 시장과 시정 방향이 도의 정책과 조화를 이루며 논산의 새로운 변화를 만들어가고 있다"며 "딸기엑스포와 국방산단, 스마트축산단지가 본궤도에 오르면 논산은 충남 남부의 중심 성장축으로 자리 잡을 것"이라고 말했다.