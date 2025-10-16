이스라엘 가자지구 구호품 반입 다시 제한

큰사진보기 ▲현지시간으로 지난 9월 30일 팔레스타인인들이가자지구 가자시티에서 이스라엘의 군사 작전 중 이스라엘 공습으로 파괴된 주택을 점검하고 있다. ⓒ EPA/연합뉴스 관련사진보기

AD

이스라엘이 가자지구로 반입되는 구호품 트럭을 다시 제한했다. 이스라엘 당국은 15일(현지시간)부터 구호품 반입 트럭을 하루 300대로 제한한다고 통보했다. 이는 휴전을 위해 이스라엘과 하마스 간 합의한 양의 절반에 불과하다. 유엔 인도주의조정국(OCHA)의 대변인인 올가 체레브코는 가자지구 구호품 반입을 관할하는 이스라엘 국방부 산하 팔레스타인 업무조직 민관협조관(COGAT)으로부터 이 같은 공지를 받았음을 확인했다. 이스라엘은 이집트와 가자지구를 잇는 라파 국경검문소도 폐쇄한다고 밝혔다.COGAT는 인도주의 기반시설과 관련된 특별한 물품을 제외하곤 연료와 가스 반입도 허락하지 않을 것이라고 말했다. 알자지라의 가자지구 기자인 하니 마흐무드는 1일 300대 트럭 분량의 구호품은 기근에 처한 가자지구에 충분치 않은 양이라며 "아무 것도 바꾸지 않을 것"이라고 말했다. COGAT는 구호품 반입량 제한은 "하마스가 인질 유해 반환에 대한 합의를 어겼기 때문"이라고 밝혔다.이에 대해 유엔 인도주의 업무를 총괄하고 있는 톰 플레처 사무차장은 15일 기자회견을 통해 기근에 처한 가자지구에 구호품이 충분히 반입될 수 있도록 즉시 더 많은 검문소를 개방하라고 이스라엘에 촉구했다. 그는 기자들에게 주민들이 처한 재난 상황을 돌이키기 위해서는 일주일에 수천 대의 구호품 트럭이 당장 들어가야 한다고 강조했다. 그러면서 "현재 약 19만 톤의 구호품이 가자지구로 들어가기 위해 기다리고 있다. 이 물품들은 생존에 반드시 필요한 식량이다"고 했다.이스라엘과 하마스는 휴전을 이끈 1단계 평화를 위해 모든 이스라엘 인질의 석방에 합의했다. 여기에는 20명의 생존한 인질과 28명의 사망한 인질의 유해 반환이 포함됐다. 하마스는 13일 모든 생존 인질을 석방했고 15일까지 사망한 8명 인질의 유해를 반환했다. 그러나 이스라엘 당국은 확인 작업 후 하나의 유해는 인질이 아니라고 밝혔다. BBC는 16일 하마스가 2명의 유해를 추가로 이스라엘에 반환할 예정이라고 보도했다.이와 관련해 하마스는 15일 성명을 통해 폐허가 된 가자지구에서 사망한 인질들의 유해를 찾기 위해서는 시간과 중장비를 포함한 특별한 장비가 필요하다고 밝혔다. 또한 하마스는 합의를 이행할 의지가 있지만 현재까지 발굴할 수 있는 모든 유해를 반환한 것이라고 덧붙였다.이스라엘의 무차별 공격으로 가자지구가 폐허가 된 가운데 사망한 인질들의 유해를 찾는 데 어려움이 있을 수 있다는 점은 이스라엘과 하마스 간 휴전 협상에서도 논의됐다. BBC는 지난주 이스라엘 언론이 공개한 휴전 합의문에 하마스와 다른 무장 집단들이 이스라엘이 요구한 시간 내에 모든 유해를 찾을 수 없을 것이라는 점이 인정돼 있었다고 보도했다. 이와 관련해 한 이스라엘 관리는 반환되지 못하는 유해 발굴을 위한 국제 대응팀을 제안하기도 했다고 보도했다.이런 상호 이해가 있었음에도 이스라엘은 당장 모든 유해를 반환할 것을 요구하고 있다. 이스라엘 정부 대변인은 "하마스는 합의 사항 이행을 위해 모든 인질을 돌려보내야 한다"면서 "우리는 이 문제에 대해 타협하지 않을 것이고 사망한 마지막 인질이 돌아올 때까지 모든 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.이스라엘의 이런 단호한 대응은 하마스를 압박하기 위한 것이지만 동시에 사망한 인질 가족들을 의식한 것으로도 해석될 수 있다. 가족들은 이스라엘 정부와 정치인들이 생존 인질 석방이 완료된 후 모든 상황이 끝난 것처럼 행동한 것을 두고 분노하며 배신감을 토로했다.배신감과 분노를 자아낸 상징적인 일은 13일 이스라엘 의회 의장인 아미프 오하나가 트럼프의 이스라엘 의회 연설 후 인질 가족들과의 연대를 상징하는 노란 리본 핀을 제거하면서 "뗄 수 있게 돼 영광"이라고 말한 것이었다. 이 행동을 본 사망 인질 가족 중 한 명인 루비 첸은 CNN에 "무례하고 연민 없는" 행동이었다고 말하면서 "아직 가자지구에 인질이 있다"고 말했다. 또 다른 사망 인질의 어머니인 야엘 아다르는 의원들이 환호하는 모습을 보며 "배신감"을 느꼈다고 말했다.인질 가족들은 오랫동안 인질의 생명의 위험할 수 있다면서 이스라엘의 군사 행동을 반대하고 종전을 촉구했다. 이와 관련해 CNN은 이스라엘이 이미 수개월 전에 하마스가 사망한 인질들의 유해를 찾아 반환하지 못할 것으로 판단했다고 보도했다. 또한 이스라엘 소식통을 인용해 이스라엘 당국이 사망 인질들이 묻힌 곳에 대한 정확한 정보와 지도를 가지고 있었지만 가자지구를 폐허로 만든 이스라엘의 계속된 폭격으로 장소들에 접근할 수 없었다고 했다. 이로 인해 약 1만 명의 가자지구 주민들도 잔해에 묻혀 있다고 보도했다.이런 사실과 하마스가 유해를 찾을 수 없는 현실적 상황을 외면한 채 이스라엘은 구호품 반입을 제한하는 방식으로 하마스에 압력을 넣는 결정을 했다. 네타냐후 총리는 "이런 조치로 곧 모든 유해가 반환됐다는 뉴스를 듣게 될 것이다. 우린 모두를 데려올 것이다"라고 말했다. 이 발언은 사망 인질 가족들의 비난을 잠재우려는 시도로 보이지만 이미 쌓일대로 쌓인 네타냐후 총리에 대한 인질 가족들의 반감과 불신은 줄어들지 않을 것으로 보인다.이스라엘이 인질 유해 반환이 완료되지 않았다면서 구호품 반입을 제한한 건 식량을 무기화하는 것으로 명백한 전쟁 범죄다. 민간인의 생명을 위협하는 구호품 반입 제한과 식량 무기화는 어떤 전쟁 상황에서도 허용되지 않는 전쟁 범죄다. 하지만 전쟁 내내 이스라엘은 구호품 반입의 완전 차단 또는 제한을 통해 하마스와 주민들을 압박했다. 이로 인해 구호품 반입 제한 철폐가 휴전 합의 사항에 포함됐지만 이는 사실 합의 사항이 아닌 휴전과 함께 당연하게 이뤄져야 하는 것이다. 하지만 이스라엘은 다시 구호품 반입을 제한하며 세계를 향해 전쟁 범죄를 시인하고 있다.지난 10일 휴전이 발효됐지만 가자지구의 인도주의 재난은 여전히 계속되고 있다. 휴전 후 가자지구에 반입된 구호품은 여전히 부족하며, 대규모 기아 상황은 계속되고 있다. 특히 유엔이 기근으로 선포한 가자 시티를 포함한 북부 지역은 아직 전혀 휴전의 혜택을 보지 못하고 있다.알자지라의 가자지구 기자인 하니 마흐무드는 "어떤 구호품도 가자 시티에 도달하지 않았다. 도로는 파괴됐고 파괴된 건물들의 잔해 때문에 도로가 막혀 있다. 특히 가자 시티로 출입할 수 있는 주요 도로는 다 끊겼다"고 전했다. 이런 상황에서 이스라엘이 다시 구호품 반입을 제한하자 주민들의 불안은 커지고 있다.이스라엘이 휴전 상황에서조차 식량을 하마스와 가자지구를 압박하는 무기로 사용할 수 있는 건 휴전 합의가 이스라엘에 유리한 내용으로 이뤄졌기 때문이다. 또한 하마스를 응징하고 이스라엘에 승리를 안겨주는 것으로 고안됐기 때문이다. 이스라엘 민간인을 학살하고 인질을 억류한 하마스보다 더한 집단학살을 저지르고 가자지구를 폐허로 만든 전범 국가인 이스라엘에 대한 응징은 포함되지 않았기 때문이다. 정의가 결여된 휴전 합의는 일주일도 지나지 않아 이미 문제점을 드러내고 있고 향후 협상도 같은 방식으로 이뤄진다면 가자지구 복구와 재건에는 계속 새로운 걸림돌이 생길 수밖에 없을 것이다.