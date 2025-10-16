"서산 일부 기자, 공영주차장 찬성 여론 조성 의혹... 즉각 사과해야"

정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임(아래, 시민모임)이 서산시가 추진 중인 공영주차장·초록광장 보도 관련해 지역 일부 기자의 공영주차장 찬성 여론 조성 의혹이 있다며 사과를 요구했다.
시민모임은 16일 서산시 브리핑실에서 기자회견을 열고 "이번에 드러난 기자들의 담합은 시민의 알 권리를 차단하고, 권력의 방패막이가 된 언론 농단"이라면서 이같이 말했다.
시민모임은 서산시가 추진 중인 예천지구 공영주차장·초록광장 조성 사업에 대해, 불법·위법·탈법 행정과 막대한 혈세 낭비 의혹이 있다는 이유로 지난 2년간 서산 시민들과 일부 시의원과 함께 반대 투쟁을 이어왔다.
이 과정에서 서산시 출입 기자단 일부가 단체 대화방에서 서산시에 유리한 기사 작성 등을 모의한 정황이 최근 드러났다는 것이 시민모임 주장이다.
실제, <오마이뉴스>는 지난 2일 한 제보자를 통해 이 같은 정황이 담긴 내용을 입수해 보도한 바 있다(관련 기사 : 지역 기자가 공영주차장 찬성 여론 조성?... "언론이길 포기한 것"
https://omn.kr/2fjpr)
이날 시민모임은 "단체 대화방 내용에는 특정 사안에 대한 공동 대응과 기사 방향성을 조율하는 행태가 적나라하게 드러났다"고 주장하며, "이는 독립적이고 비판적인 보도를 포기하고 권력의 이해에 부합하는 언론 담합임이 명백하다"고 목소리를 높였다.
그러면서 "법에서는 언론의 자유와 독립, 공정성을 보장하고 있다"면서도 "그러나 이번 담합은 입법 취지를 정면으로 위반한 행위"라며 "공공의 여론을 조작하는 담합은 그 피해가 훨씬 더 크고, 헌법적 책무를 저버린 심각한 일탈"이라고 강조했다.
이에 시민모임은 의혹 연루 기자와 언론사의 사과와 해명 그리고, 이들이 서산시 출입 기자임을 들어 재발 방지를 위해 공정 보도 협약 체결을 출입기자단에 요구했다.
또한, 한국기자협회·언론중재위원회는 이번 사태를 철저히 조사하고 책임 물을 것을 촉구했다.
특히, 시민모임은 서산시를 향해 "담합 정황을 서산시가 주도한 것이라면 이는 명백한 시정 농단"이라면서 "도저히 묵과할 수 없는 범죄행위"라고 주장했다.
이어 "언론은 권력 감시의 최후 보루이자, 시민의 눈과 귀"라며 "서산 시민은 다양한 시각과 진실을 접할 권리가 있다"며 "이를 빼앗는 언론은 더 이상 언론이 아니다"라고 말했다.
시민모임은 이외에도 일부 기자들의 의혹에 대해 법적 조치와 언론단체 제소 뜻을 밝히는 한편, 서산 시민의 눈과 귀를 지키기 위해 시민과 함께 공정 언론 감시 운동을 조직하기로 했다.
마지막으로 이들은 "언론이 권력과 야합하여 담합을 일삼는다면, 진실은 사라지고 권력만 남는다"면서 "우리가 침묵한다면 서산의 언론은 더 이상 시민의 것이 아닌 권력의 도구가 될 것"이라며 "시민의 알 권리와 공정한 언론을 지키기 위해 끝까지 투쟁할 것"을 선언했다.
서산시는 일부 기자의 담합 의혹에 서산시가 주도한 것 아니냐는 시민모임의 의혹에 "있을 수 없는 일"이라는 입장이다.
<오마이뉴스>는 시민모임의 기자회견과 관련해 해당 기자의 입장을 듣기 위해 1일과 2일에 이어 16일도 기자회견 전후로 문자와 통화를 두 차례 시도했으나 해명을 들을 수 없었다.