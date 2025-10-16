"서산 일부 기자, 공영주차장 찬성 여론 조성 의혹... 즉각 사과해야"

▲정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임(아래, 시민모임)이 서산시가 추진 중인 공영주차장·초록광장 보도 관련해 지역 일부 기자와 언론사의 담합 의혹이 있다며 사과를 촉구했다. 시민모임 공동대표인 남현우 변호사가 발언하고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기