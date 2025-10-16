창원 도심 팔용산 미군 사격장에 주민 불안... 공동 현장실사 요구

[관련기사]
"도심 속 총성, 여전히 시민은 불안하다."
경남 창원 도심 팔용산 주한미군 사격장과 관련해 '주한미군 전용 사격장 증설중단 및 폐쇄 창원시민대책위원회'는 국방부 장관·국회 국방위원장·주한미군사령관에게 공동 현장실사를 요구하며 이같이 밝혔다.
시민대책위는 16일 오전 창원시청 앞에서 기자회견을 열어 국방부·국회 국방위·주한미군 측에 민-관-군 합동현장검증을 제안했다. 이들은 "합동현장검증해서 불안을 해소하자"라며 입장문을 보냈다.
주한미군은 1970년대초부터 팔용산 자락 공여지에 소총 사격장을 운영해 왔다. 한동안 사용되지 않다가 주한미군측이 2023년 2월 정비공사를 하며 벌목작업을 벌였고, 이를 인근 고층 아파트 주민들이 목격하면서 이곳에 사격장이 존재한다는 사실이 널리 알려졌다.
당시 창원시가 요청해 주한미군은 사격장 정비공사를 잠정 중단했다. 창원시는 "사격장 개선공사 중단을 통한 시민 거주 안전성 확보"라며 사격장 이전 추진을 거론하기도 했다. 그런데 미군 측이 올해 8월 사격장 내 배수로 정비공사를 했다. 시민대책위는 배수로 공사는 사격장을 계속 유지한다는 의미나 다름없다며 '즉각 폐쇄'를 촉구했다.
시민대책위는 이날 기자회견을 통해 "우리는 창원 시민의 생명과 안전, 그리고 평화로운 삶을 지키기 위해 이 자리에 섰다"라며 "창원 도심 한복판, 팔용산 중턱에 위치한 주한미군 사격장은 지난 수십 년간 시민의 불안과 고통의 원인이 돼 왔다. 특히 2023년 봄, 대규모 벌목과 시설 개선공사로 인해 사격장의 존재와 재가동 가능성이 알려지면서 시민들의 우려는 극에 달했다"라고 설명했다.
이들은 "2023년 8월, 창원시는 국방부와의 협의를 통해 주한미군사격장 공사중단과 이전 추진을 약속받았다"라며 "그러나 그 약속은 2025년 8월, 주한미군사격장공사를 한다는 주민의 제보로 국방부·창원시·주한미군공보처에 확인한 결과(언론보도 등) 사격장 인근에서 배수로 정비공사 등이 진행되고 있음이 확인됐다"라고 했다.
그러면서 시민대책위는 "하루 하루를 힘들게 살아가는 창원시민에게 '주한미군 사격장'으로 인해 주민의 생명과 안전, 재산상의 불이익, 환경 파괴 등과 같은 불안과 위험까지 주어서는 안되지 않겠느냐"라며 "이 모든 불안과 위험요소를 민·군·관이 함께, 한 번에 해결할 방안을 제안한다"라고 덧붙였다.
시민대책위는 "사격장 관련 공사 및 출입 현황 확인을 위해 민-군(주한미군 포함)-관 합동 팔용산 주한미군 사격장 현장실사", "주한미군은 대체 사격장 이전의 구체적 계획과 일정을 주민에게 설명"을 요구했다.
박종권 마창진환경운동연합 공동의장, 이영곤 창원진보연합 대표, 이흥석 더불어민주당 창원의창지역위원장, 김인애 진보당 창원의창지역위원장은 발언을 통해 팔용산 주한미군 사격장 폐쇄를 요구했다.
시민대책위가 보낸 요청서에는 창원진보연합, 창원여성회, 마창진환경운동연합, 진보당 경남도당‧성산‧의창‧진해‧마산지역위, 청년유니온, 자주연합, 전농 부경연맹, 경남평화너머, 창원기후위기비상행동, 더불어민주당 의창지역위, 통일촌, 일본군위안부할머니와 함께하는 마창진시민모임, 경남진보연합, 진보당 정혜경 국회의원실, 자주통일평화연대, 천주교 마산교구 민족화해위, 경남대 동문공동체, 민주노총 경남본부, 전교조 경남지부, 창원민예총, 푸른내서주민회, 창원촛불행동, 창원YMCA, 마산YMCA가 이름을 올렸다.
시민대책위는 오는 31일까지 답신을 해달라고 요구했다.