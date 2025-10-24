교원노조 결성 관련 논쟁

큰사진보기 ▲1989년 5월 전교조 결성보고대회 및 전교조 탄압규탄대회89년 5월 연세대에서 경찰의 봉쇄를 뚫고 전교조 결성식이 있었고, 연세대에 진입하지 못한 교사들은 건국대에서 '결성보고대회 및 전교조 탄압규탄대회'를 열었다. ⓒ 전교조 관련사진보기

큰사진보기 ▲전교조결성보고대회에 참여하려는 교사들을 막아선 전경전교조결성일 결성보고대회 참석을 위해 건국대를 찾은 교사를 막아선 전경 ⓒ 전교조 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

'6월항쟁'으로 불리는 1987년 6월의 시민과 7~8월의 노동자 대투쟁은 변혁과 열기에서 '혁명적 수준'이었다. 군부독재의 광기를 막아내고 민주화의 뿌리를 소생시켰으며, 그동안 소외되거나 침묵했던 계층의 긴 잠을 일깨웠다.일선 교사들을 역사의 현장으로 불러낸 것이다. 그동안 교사들은 교수들에 비해 크게 홀대되고 있었다. 정당 가입은 물론 사회활동이 크게 규제되었다. 노동조합 결성 등 집단행동은 엄두도 내기 어려웠다. 4월혁명 후 전개되었던 한국교원노동조합 운동이 5.16군부세력에 의해 철퇴를 맞은 이래 30여 년 동안 금제된 금치산자의 처지에 있었다. 교사들은 1980년 '서울의 봄' 시기에 민주화를 위한 전교사협의회를 결성했다가 이번에는 5공 신군부세력에 된서리를 맞아야 했다.우리 사회는 오래 전부터 교사가 노동자인가를 둘러싸고 논란이 일었다. 2세 교육이라는 성직을 담당하면서 어떻게 노동자라고 할 수 있느냐는 것이다. 산업화와 더불어 그 위상이 크게 달라지고 있음에도 전통적인 군사부(君師父) 일체론의 봉건의식에 젖어 있던 것이다.교사들은 1988년 11월 20일 여의도 광장에서 1만 200여 명이 참석한 가운데 전국교사대회를 열었다. 노태우 정권의 방해와 탄압이 있었으나 돌파하고 열린 이 대회는 노동3권의 보장을 요구하고 전국교직원노동조합(전교조) 결성을 결의했다. 이어 1989년 5월 28일 전교조가 결성되었다. 창립 선언문에서 "그동안 독재권력이 강요한 사이비 교육은 교원의 권위를 땅에 떨어뜨렸고, 교단의 존경받는 스승은 더 이상 발붙일 수 없이 지식 판매원, 입시 기술자로 내몰렸다. 누가 우리더러 스승이라 부르는가?"라고 공표했다.전교조는 활동목표를 민족·민주·인간화 교육을 제시했다. 그러나 노태우 정권의 검찰과 문교부는 전교조를 북한의 민족해방, 인민민주주의의 삼민 이념과 동일하다면서 이적 단체 혐의를 씌웠다. 그리고 관계자들을 대량 검속했다. 구속 60명, 파면 157명, 해임 927명, 직권면직 383명, 정직 13명 등 총 1500명의 교사가 교단에서 쫓겨났다.전교조 결성은 교사들의 열악한 근무조건에서 비롯된 것이기도 하지만, 근무조건의 중심에는 학생들에게 교육내용을 바르게 가르쳐야 한다는 '참교육'의 의지가 강하게 반영되어있다는 데 의미가 있다. 참교육은 흔히 민족교육·민주교육·인간화교육으로 상징된다. 그런데 이러한 참교육의 내용에 반대하는 세력이 이데올로기적 공세를 퍼붓기 시작했다. 전교조가 결성된 지 한 달여가 지나도 전교조 교사의 탈퇴율이 줄어들지 않자 다급해진 문교부는 검찰을 통해 비상수단을 강구하기 시작했다.지금까지 불법노조 결성이라는 '준법적 차원'에서 대처해오던 것에서 벗어나 전교조의 근간을 이루는 교육이념, 즉 민족·민주·인간화교육을 건드리기 시작했던 것이다. '참교육'을 북한의 민족해방인민민주주의의 삼민이념(민주·민중·민족)과 동일시하여 '공안' 차원에서 접근하여 전교조를 체제 도전세력 내지 이적단체로 수사하겠다고 엄포를 놓았다. (주석 1)노태우 정권은 전교조에 가혹했다. 노태우는 방송에서 조직적인 좌파 교원단체라 비난하고, 결단코 방치할 수 없다며 마녀사냥을 시작했다. 총대를 맨 것은 문교부였다.문교부는 전교조를 인정할 수 없다면서 "교사의 노동3권 중 단체행동권(특히 쟁의권)의 행사가 학생들의 학습권을 침해하기 때문"이란 이유를 들었다.이에 전교조는 '더불어 사는 삶을 가르치는 참교육'을 제시하며 정부의 이념공세에 맞섰다. 참교육의 개념은 "학생 개개인의 정신과 육체에 깃들어 있는 생명력을 창조적으로 키우고 발휘할 수 있게 하는 교육이며, 이는 바로 삶을 위한 교육인 것이다. 시험에 뛰어난 소수의 학생뿐 아니라 모든 학생들의 인간다운 삶을 위한 교육이다. 또한 나 혼자만의 삶이 아니라 우리 모두의 삶의 질을 높이기 위한 공동체적 삶의 가치와 태도를 소중히 여기는 교육"이라고 주장하였다.노태우 정권은 문교부와 검찰을 동원하여 교사들의 단체행동이 학생들에게 큰 피해를 입힌다면서 학부모들의 갈라치기 전략으로 나왔다. '학습권 침해' 논리는 보수언론을 통해 증폭되고, 사회 일각에서는 교사들이 노조를 조직하고 투쟁하려면 교사직을 물러나서 하라고 맹공을 퍼부었다.이에 대해 전직 고등학교 교사는 다음과 같이 피력한다.교사의 신분보장 등의 노동조건은 교사의 인간으로서의 생활조건일 뿐만 아니라 학생들이 참된 교육을 받기 위한 '교육조건'이기도 하다. 열악한 노동조건과 교육환경을 교사들이 무조건 참고 감수하는 것은 오히려 교육의 장에서 질이 낮은 교육이 행해지고, 사고의 원인이 되기도 하는 등 학생들의 학습권 보장에 역행하는 것이다.단체행동이 학생들에게 곧 피해를 입힌다고는 할 수 없다. 오히려 많은 경우 교육현장에서 발생하는 문제들을 묵인할 때 학생들의 권리가 보장될 수 없으므로 학생들을 위해 교사가 단체행동을 하는 것이다. 특정한 조건 아래서는 교육을 하는 쪽이 교육을 하지 않는 쪽보다 학생들의 권리를 침해하기도 한다. 우리는 이러한 상황을 지난 수십 년 동안 얼마나 많이 보아왔는가! 누구나 열심히 공부하면 모두 다 대학에 갈 수 있다고 거짓말을 했으며, 역대 독재정권을 그때마다 최고의 민주정권이라고 미화하기에 급급했으며, 용도조차 정확히 알 수 없는 무수한 성금을 강제로 걷었으며...지금까지 당국이 국민 전체의 입장에서 교육의 정상적인 발전을 위해 애써오고 학생의 학습권과 각종 민주적 권리를 보장하기 위해 조금이라도 노력해왔다면, '교직원노조 결성이 학생의 학습권을 침해한다'는 그들의 말에 이처럼 분하고 억울해하지는 않을 것이다. 적반하장도 이만저만이 아니다. (주석 2)참교육을 구현하고자 교원노조 결성을 위해 애썼던 수많은 교사들이 투옥되고 복직될 때 까지 거리의 교사로 암울한 세월을 보내야 했다.엄청난 희생을 치르고 탄생한 전교조의 결성은 첫째, 비민주적 교육현실을 개혁하는 민주화였다는 데 그 의미가 있다. 둘째, 일반 국민의 교육적 자각뿐 아니라 교사 자신들의 교육자적 양심을 일깨워 주었다는 교육적 의미가 있다. 셋째, 교육의 중요한 기능인 이데올로기 영역이 정권에 의해 마음대로 움직이는 관료주의 교육을 차단하는 의미가 있다. 넷째, 전교조 합법화는 교원의 교육정책결정 참여권을 인정하는 것으로 교육정책이 사회적 합의를 통해 결정되는 시민사회의 민주적 단초가 되는 의미를 갖고 있다. 다섯째, 전교조운동은 한국사회의 민주화를 위한 교사집단의 사회적 권리 구현뿐 아니라, 사회의 민주화라는 전반적인 변혁의 의미가 있다. 여섯째, 교직의 노동자성을 강조함으로써 봉건적 친자본적 교육체제를 자유와 평등, 그리고 복지의 교육체제로 전환하는 의미가 있다. 일곱째, 교육이라는 행위가 오랫동안 축적된 지식을 전달하는 기존의 보수적 기능과 함께 새로운 지식과 가치를 개발하고 형성하는 사회변혁의 기능을 한다는 역사적 의미가 있다. (주석 3)주석1> 심성보, '1987년 이후 교원노조 결성을 둘러싼 공방', <논쟁으로 본 한국사회 100년>, 377쪽, 역사비평사, 2000년.2> 이철국, '교사는 노동자인가', <90년대 한국사회의 쟁점>, 321쪽, 한길사, 1999.3> 심성보, 앞의 책, 379쪽.