박현채·이대근 사회구성체 논쟁

큰사진보기 ▲80년대 집회의 모습80년대 민주화를 위해 투쟁하던 시민들과 학생들이 펼침막과 피켓을 들고 집회를 열고 있다. ⓒ 상아뿔 관련사진보기

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

1980년대 중반 한국사회의 변혁을 주도했던 학생운동권과 진보진영에서 거세게 일었던 사회구성체 논쟁(사구체 논쟁)은 개인 차원을 넘어 집단간에 화제를 불러왔다. 사구체는(Social Formation)의 번역어로, 칼 마르크스가 사회는 상부구조와 하부구조로 구성된다는 의미로 쓰기 시작하였다.한국사회에서 이 용어가 크게 생명력을 얻게 된 것은 박현채 교수가 <창작과 비평> 1985년 가을호에 쓴 '현대 한국사회의 성격과 발전 단계에 관한 연구(1)'은 '사구체'논쟁의 불씨가 되었다.박현채의 논문은 부제로 "한국자본주의의 성격을 둘러싼 종속이론비판"을 달고 나왔다. 당시 한국사회는 '종속이론'의 논쟁이 활발하게 전개되고 있었다. 박현채의 논문 서두는 다음과 같이 시작된다.현대 한국사회의 성격과 발전 단계가 갖는 의미는 우리 사회에 있어서 인간간의 상호관계와 그것을 기초로 주어지는 민족간의 관계를 밝히는 데 있다.그리고 그와 같은 인식에서 대외적인 민족적 관계가 강조되는 것은 오늘의 세계가 자본운동의 범세계성에 의해 매개되면서 하나로 되고 서로 다른 요구를 지니는 민족간의 상호관계를 광범한 것으로 하고 있기 때문이다. (주석 1)논문의 주요 대목을 뽑아 본다.한 사회의 성격을 밝힌다는 것은 그 사회에서 인간간의 상호관계에서 주어지는 모순관계를 밝힌다는 것을 의미한다. 먼저 그것은 한 사회에 있어서 기본적인 내적 모순을 밝히는 것이다. 한 사회에 있어서 기본적 내적 모순을 밝힌다는 것은 사회구성체로서의 한 사회에 존재하는 기본적 모순을 역사적으로 연계지는 사회발전의 단계에 비추어 제시하는 것이다.한 사회의 성격이 사회구성체로서 자본주의냐 아니냐는 바로 그와 같은 것들이다. 그리고 한 사회에 있어서 내적 모순은 때로는 한 사회를 구성하는 경제제도 또는 생산양식 안에서의 모순으로 이야기되기도 한다. 그러나 한 사회의 성격을 밝힌다는 것은 때로는 한 사회에 존재하는 버금가는 여러 모순 가운데 주요한 것을 밝히는 일이 되기도 한다.한 사회에서 주어지는 인간간의 상호관계에는 부차적인 것이 있을 뿐 아니라 이들 사회가 밖으로 연관되면서 여타의 많은 외적 모순을 가지며 이와 같은 부차적이거나 외적 모순은 기본적인 것을 젖히고 주요 모순으로 되기도 하기 때문이다.기본 모순은 일정한 사회구성 또는 경제제도(경제제도 또는 생산양식) 안에서 주어지는 인간간의 사회적 관계로서의 대립 또는 모순이고 주요 모순은 기본 모순을 내재적인 것으로 가지면서 일정한 사회구성 또는 경제제도 상호간에 주어지는 모순이라는 것은 그런 의미에서이다. (주석 2)박현채는 한 사회의 내적 모순은 사회를 구성하는 경제제도나 생산양식의 모순으로 이어진다고 분석한다. 그리고 외적 모순의 역할을 진단한다.한 사회의 성격 해명에 있어서 일정한 역사적 시기에 외적 모순의 주요 모순으로서의 전화 가능성은 때로는 사회구성체로서의 한 사회의 성격 규정이나 해명이 아니라 외적 모순을 주요 모순으로 되게 하는 한 사회에 대한 성격 해명을 하게 된다. 그리고 이런 것들은 오늘에 있어서 한 사회의 성격 해명을 위한 노력에서 많은 혼미를 낳는 요인이 되고 있다. 식민지·반봉건 사회론에 의거한 전 한국사회의 사회구성체적 성격 규정 그리고 이의 전후에의 연장은 바로 그런 것들이다. (주석 3)박현채는 종속이론과 주변부자본주의론에 대한 해석과 분석에 이어 사회구성체론을 보다 정밀하게 정리한다.사회구성체는 한 사회의 경제적 기초인 일정한 생산양식이 자기에게 알맞은 상부구조를 가질 때 지배적인 생산양식에 따라 사회구성체 또는 경제구성체로 된다. 따라서 그것은 다음과 같이 말할 수 있다. 일정한 생산양식이 존재하는데 필요한 사회의식의 부분을 그 생산양식의 상부구조라고 한다. 또 생산양식과 상부구조는 함께되어 사회구성체 또는 사회체제라고 불리우고 일정한 사회구성체에 특유한 생산관계를 그 경제적 토대라고 한다.따라서 사회구성체는 내부적으로 균형되고 조화된 하나의 전체이고 직관적으로 존재하는 하나의 역사적 사실이다. 역사적 시대에 대응하는 사회구성체는 기본적인 생산양식에 대응하는 아시아적·고대적·봉건적·자본주의적 사회구성체를 들 수 있고, 오늘에 있어서는 여기에 원시공동체와 사회주의적 구성체를 덧붙일 수 있다. (주석 4)박현채의 '사구체'론은 <창작과 비평> 1985년 겨울호에 그와 이대근 교수가 각각 상대편의 주변부자본주의론과 국가독점자본주의론을 비판하는 논문을 실으면서, 경제학계에서는 좀처럼 보기 드문 '논쟁'으로 비화되었다."박현채 - 이대근 논쟁은 80년대의 사회성격 논쟁의 직접적인 서막이었고, 세계를 인식하는 철학적 태도에서부터 한국자본주의 분석의 방법론이나 한국근현대사 성격에 대한 관점에 이르기까지 주로 원칙적·방법론적인 차원에서 입장 개진이 있었다. 하지만 이론적 틀의 정교화나 실증적 분석은 과제로 남게 되었다." (주석 5)박현채와 이대근의 '사회구성체논쟁'은 "애초의 경제학·사회학 영역을 일찌감치 넘어서 인문사회과학의 모든 진보적 영역으로 확대되었고, 운동권에 의해서 촉발·조장되었던 양태를 벗어나 오히려 운동권에 큰 영향을 미치며 변혁운동을 일부 '지도'하는 위치로까지 격상하였으며, 전공 분야나 정치성향을 불문하고 소장 연구자나 지식인층의 공통적인 관심사로 일반화되었다. (주석 6)원래 당시 논쟁은 자연발생적인 것이 아니라 사전에 의도된 것이었는데 논쟁 자체는 충분한 것이 되지 못했죠. 85년 상황은 이론적으로 상당한 혼미를 거치고 있었고, 그것이 사회적 실천성에 있어 허다한 문제를 불러일으키고 있었습니다. 따라서 먼저 이같은 혼미를 이론적으로 극복하려는 역사적 소명에의 충실한 입장으로부터 두 사람이 시작한 겁니다. <창작과 비평>의 폐간과 논문 발표 이후의 지나치게 큰 반향에 대한 위축감으로 논쟁이 올바르게 진행되지 못한데 대해서 상당히 안타깝게 생각합니다. 쭉 논쟁을 계속하고 개입했어야 하는데 그것만 하고 딱 끝내버렸거든요. 우리로서는 감당할 수 없으리만큼 너무 커졌다, 이거지요. (주석 7)정민(<사회와 사상> 기획위원)은 '사회구성체논쟁'이란 글에서 "85년 촉발돼 예상밖으로 확대된 이 논쟁은 그 영향력이나 격렬성, 대중적 호응도에서 선례를 찾기 어려울 정도..."라 전제하면서, 이 논쟁의 의미를 다음과 같이 정리했다.박현채 - 이대근 논쟁은 80년대의 사회성격논쟁의 직접적인 서막이었고, 세계를 인식하는 철학적 태도에서부터 한국자본주의 분석의 방법론이나 한국근현대사 성격에 대한 관점에 이르기까지 주로 원칙적ㆍ방법론적인 차원에서 입장개진이 있었다. 하지만 이론적 틀의 정교화나 실증적 분석은 과제로 남게 되었다. (...)박현채 - 이대근 논쟁은 곧바로 주변부자본주의론은 소시민적 이론이고 국가독점자본주의론의 '승리'로 대체로 결말지었다가, 그후 한편으로는 국가독점자본주의론의 방법론적 정당성을 인정하면서도 현실분석에서 그것을 '내재적 비관'을 통해 일정하게 '수정'하려는 시도가 광범위하게 등장하고, 다른 한편으로는 양자의 입장 자체가 기본적으로 같은 문제점을 공유한다고 보면서 새로운 출발을 제시하는 시도가 개진된다. (주석 8)주석1> <박현채 전집 3>, 673쪽, 해일, 2006.2> 앞의 책, 673~674쪽.3> 앞의 책, 675쪽.4> 앞의 책, 686쪽.5> 정민, '사회구성체 논쟁', <80년대 한국사회대논쟁>, 85쪽, 중앙일보사, 1990.6> 앞의 책, 82쪽.7> '사회구성체 논쟁 개막의 주역, 박현채', <우리사상> 창간호, 159쪽, 새벽별, 1991.8> 정민, 앞의 책, 85쪽.