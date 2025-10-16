35년 만에 독일에서 돌아온 홍성담 판화, 울산노동역사관에서 전시

큰사진보기 ▲홍성담 작가의 고무판화 작품 말뚝이 ⓒ 울산노동역사관 관련사진보기

1980년 광주에서 5.18민중항쟁에 참가한 후 오랜 기간 수배생활을 했고, 1989년 '민족해방운동사 걸개그림 사건' 때 국가보안법 위반으로 1, 2심에서 7년형을 선고받아 감옥에 갇혔던 홍성담 작가.홍성담이 안기부에 불법연행 된 후 국내 뿐 아니라 해외에서 예술가 탄압과 인권유린을 규탄하는 구명명운동이 활발히 벌어졌고 엠네스티(국제사면위원회)는 홍성담을 세계 3대 양심수로 선정한 바 있다.안기부가 홍성담에게 고문수사로 덮어씌운 간첩죄 혐의는 대법원이 무죄를 판결해 파기 환송했지만 이적표현물은 그대로 인정해 3년 동안 감옥살이하다 1992년 석방됐다.홍성담 작가가 1989년 '민족해방운동사' 작품 사건으로 감옥에 갇혀 1992년 석방되기까지 독일을 비롯한 유럽에서 양심수 석방을 촉구하며 열렸던 구명 전시로 반출된 작품들이 35년 만에 독일에서 돌아와 노동자의 도시 울산에서 전시된다.울산 북구에 있는 울산노동역사관에서는 10월 17일부터 11월 15일까지 "'다시 돌아온 편지' 홍성담 판화 35년 독일유배 귀환 전시"를 통해 홍성담 작가의 판화 50여 점을 소개한다.전시 작품 중에는 홍성담의 오월연작 판화집 <새벽>에도 수록된 '대동세상' '밥' '새벽' '도청궐기대회'가 눈에 띄며, 1979년에 만든 초기 판화 '라면 식사를 하는 사람' '정물'은 국내에서 처음 공개된다. 그 외 1983년 작품 '야간작업' '장길산 - 굿' '봄의 소리' 등은 그동안 쉽게 볼 수 없었던 작품이다.울산노동역사관 배문석 사무국장은 "지난 9월 1일에 국내 작가의 작업실로 독일 홍성담구명위원회가 보관하고 있던 작품 상자가 세 개가 도착했다"며 "독일과 영국 등 유럽 각지에서 전시됐던 판화가 35년 만에 작가의 품으로 돌아온 뒤 9월 23일 부산가톨릭센터에서 봉인해제식과 전시를 했고, 작가의 희망에 따라 울산노동역사관 순회전시를 이어가는 것"이라고 밝혔다.이어 "울산시민들이 민주주의 역사를 판화 작품으로 생생하게 대면하는 매우 소중한 시간이 될 것"이라고 전했다.울산노동역사관에서 열리는 홍성담 판화 전시는 10월 17일 오후 5시에 열리는 작가 초청강연회를 시작으로 문을 연다. 작가가 직접 귀환한 작품을 설명할 뿐 아니라 행동하는 예술가로 살아온 삶을 나누게 된다. 홍성담 전시는 다음 달 15일까지 계속되며, 금속노조 현대자동차지부가 후원한다.한편 홍성담은 1955년 출생으로 대표적인 민중미술 1세대 화가로 꼽힌다. 5.18민중항쟁 뿐 아니라 한국현대사의 질곡과 사회 부조리를 질타하고 민주주의와 인권과 평화를 담은 작품을 꾸준히 작업해왔다.1992년 출소 후에는 판화보다 본래 전공인 회화를 기반으로 작업해왔고, 탈핵미술행동과 연안환경미술행동에 참여하는 현역 작가다.홍성담 작가가 1989년 '민족해방운동사 걸개그림 사건'으로 1, 2심에서 7년형을 선고받은 후 구명명운동이 활발히 벌어졌는데, 특히 독일구명위원회는 베르너 페터를 중심으로 국내에서 어렵게 반출한 홍성담 판화 전시회를 개최했고 이후 독일 주요도시 뿐 아니라 영국 등 유럽 각지를 순회하며 개최했다.그 과정에 엠네스티(국제사면위원회)는 홍성담을 세계 3대 양심수로 선정했고, 유럽의회도 홍성담 사면을 촉구하는 결의와 서명이 진행됐다. 당시 독일 대통령 리하르트 폰 바이츠제커도 1991년 방한 당시 노태우 대통령과 영수회담 자리에서 홍성담의 투옥을 거론하며 구명에 나선 바 있다.홍성담은 올해 9월 초 돌아온 3개의 작품 상자를 9월 23일 부산가톨릭센터에서 봉인 해제했는데, 확인된 작품들은 1979년부터 1988년 사이에 제작된 것들로 이미 판화 원판이 사라진 것이 대부분이라고 한다.