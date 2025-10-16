[사진] 바다로 난 길 위에, 시간이 멈춰 서 있다

큰사진보기 ▲10월 5일 아침 9시 37분, 해 고현면 갈화리의 작은 포구. 육지와 섬을 잇는 좁은 시멘트길 위로 시간은 천천히 흘러간다. 한때 새벽마다 그물과 함께 떠나던 어선들이 이젠 정박한 채로 하루를 견디고, 붉은 지붕 아래의 집은 여전히 바다 쪽을 향해 있다. 관광의 이름으로 세상이 달라져도, 이곳의 바다는 여전히 사람의 발자국과 손때를 기억한다. ⓒ 정남준 관련사진보기

지난 5일 연휴 아침, 광양제철소를 마주하는 갈화리의 포구는 조용했다. 물결 한 점 일지 않는 잔잔한 바다 위에 낡은 어선 몇 척이 고요히 머물러 있었다. 오래된 시멘트 길이 섬과 육지를 잇고, 그 끝에는 붉은 지붕의 집 한 채가 앉아 있다. 어쩌면 이 길은 단순한 연결로가 아니라, 이곳 사람들의 생과 사, 기억과 망각을 이어주는 통로인지도 모른다.이 길은 새벽 어부들이 그물과 함께 바다로 나서던 흔적을 품고 있다. 그러나 지금은 그물보다 낚싯대가 더 자주 보이고, 고기잡이보다 관광객의 카메라가 더 바쁘다. 갈화리뿐 아니라 남해의 많은 작은 포구들이 그렇다. 한때 생업의 터전이었던 바다가, 이제는 '풍경'으로 소비되고 있다.포구의 변화는 조용하지만, 깊고 오래된 상처를 남긴다. 어민들이 떠난 자리에 펜션과 카페가 들어서고, 해안도로는 개발의 명분으로 다듬어진다. "살기 좋아졌다"는 말 뒤에는, 생계를 잃은 이들의 자취와 바다의 숨결이 묻힌다. 개발은 늘 '지역 활성화'를 외치지만, 정작 지역의 '사람'은 점점 사라진다.갈화리의 바다는 아직 푸르고, 갯벌은 여전히 살아 있다. 그러나 그 위에 놓인 이 좁은 길은, 마치 두 세계의 경계 같다. 한쪽은 여전히 삶을 붙잡고 있고, 다른 한쪽은 자본과 관광의 속도에 휩쓸려 간다.작은 포구는 '느림의 시간'을 기억한다. 바람의 방향을 읽고, 조수의 리듬에 맞춰 살아온 삶의 감각이 남아 있다. 그러나 오늘의 사회는 그 느림을 견디지 못한다. 효율과 속도의 언어가 세상을 지배하면서, 포구의 리듬은 점점 무음으로 사라진다.사진 속의 포구는 묻는다. "이 길은 어디로 이어지고 있는가?" 그 질문은 단순히 지리의 문제가 아니라, 우리가 어떤 세상을 향해 가고 있는가에 대한 물음이다. 삶을 낳던 바다가 풍경이 되고, 마을이 '자산'으로 불리는 시대에, 우리는 무엇을 잃고 무엇을 남길 것인가.갈화리의 작은 포구는 지금도 묵묵히 바다를 바라본다. 물결은 여전하지만, 그 위를 스치는 사람들의 발걸음만이 달라졌다. 어쩌면 이곳은 '지금'을 살아가는 우리 사회의 축소판이다.개발의 바람 속에서도 여전히 삶의 자리를 지키려는, 작지만 단단한 저항의 풍경.