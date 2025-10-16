'일하는 모든 외국인' 통합 지원... 노동장관, 타운홀 미팅

큰사진보기 ▲외국인 노동자 (CG) [연합뉴스TV 제공] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

외국인 노동자의 체류 자격과 무관하게 '일하는 모든 외국인'에게 취업지원, 직업훈련, 근무환경 개선, 산업안전 등 필요한 지원을 통합 제공하기로 했다.김영훈 고용노동부 장관은 9월 28일 창원컨벤션센터에서 '통합과 포용의 일터를 위한 외국인노동자 정책 방향'을 주제로 타운홀 미팅을 열고, 이런 지원 방안을 밝혔다.외국인 노동자와 이주 노동 분야 전문가 등이 참석한 이번 행사에서는 ▲ 이주노동자에 대한 총괄적 정책 기능 마련 ▲ 산업재해 예방 및 발생 시 보호·지원 ▲ 사업장 변경 제한 문제 등 개선 의견이 제시됐다.이밖에 이주노동자 양육지원과 난민의 건강 및 인권, 영주권 신청 조건 문제 등에 대한 의견도 오갔다.노동부는 현장 제안을 적극 검토하고, 법무부 등 관련 부처와 협의를 통해 외국 인력정책 개선방안을 마련한다는 방침이다. 나아가 우리 사회의 차별적 인식과 잘못된 관행을 개선해 나갈 계획이다.김 장관은 "국적과 언어가 다르다는 이유로 존엄과 권리가 차별받아서는 안 된다"면서 "다름은 차별이 아니라 풍요로움"이라고 강조했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>