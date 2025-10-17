메뉴 건너뛰기

사회

25.10.17 05:38최종 업데이트 25.10.17 05:42

인천환경공단서 또 사망사고... 노동장관 "용납불가·엄중 조치"

7월 이어 재차 노동자 사망사고... 김영훈 "엄정히 조사해 책임 물을 것"

김영훈 고용노동부 장관이 2일 오전 인천환경공단을 찾아 사망사고가 발생한 저수조 덮개를 점검하고 있다.
김영훈 고용노동부 장관이 2일 오전 인천환경공단을 찾아 사망사고가 발생한 저수조 덮개를 점검하고 있다. ⓒ 연합뉴스

공공기관인 인천환경공단 사업장에서 두 달 만에 또다시 하청업체 노동자 사망사고가 발생하자 김영훈 고용노동부 장관이 2일 엄정 조사와 안전관리 재설계를 지시했다.

김 장관은 이날 오전 인천환경공단을 찾아 사망사고 현장을 둘러보고 이같이 주문했다.

지난달 30일 인천환경공단 하수처리장에서 하청업체 소속 노동자가 기계실 바닥 청소 작업 중 저수조 덮개가 깨지며 안쪽으로 빠져 숨을 거두는 사고가 발생했다.

사고가 난 저수조 수심은 5~6m에 달한 것으로 알려졌다.

이에 앞서 인천환경공단에서는 지난 7월에도 인천 계양구 맨홀 측량 작업 중 질식으로 하청업체 종사자 2명이 사망하는 사고가 있었다.

이날 김 장관은 7월 사고 이후 안전보건 개선을 위한 인천환경공단의 조치 사항을 보고받았다. 그러면서 반복적인 사고 발생의 근본적 원인을 파악하고, 향후 재발 방지방안 등을 마련할 것을 주문했다.

또한 중부고용노동청장에게 두 사고에 대해 엄정히 조사하고 책임을 물을 것을 지시했다.

김 장관은 "안전을 선도할 책무가 있는 공공기관에서 오히려 사고가 반복적으로 발생했다는 것은 결코 용납할 수 없는 일"이라며 "정부는 이번 사고에 대해 법과 원칙에 따라 엄중히 조치할 계획"이라고 말했다.

나아가 "인천시와 인천환경공단은 다시는 이런 안타까운 사고가 발생하지 않도록 안전보건관리체계를 근본적으로 재설계하길 바란다"고 강조했다.

#산업재해정부

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

댓글
연합뉴스 (yonhap) 내방

'바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지

