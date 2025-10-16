"민주주의 역사는 들러리"... 민주전당 전면개편 요구 계속

큰사진보기 ▲신미란 화가가 창원시의회 앞에서 대한민국민주주의전당 전면개편을 요구하는 내용의 손팻말을 들고 1인시위를 벌이고 있다. ⓒ 신미란 관련사진보기

"<1절> 이퀄론 프리스 그게 누군데?/김주열은 어디 갔나, 말해봐/눈에 박힌 최루탄,/바다 위의 진실/전시관엔 그 분노가 없다네//여순사건 국민보도연맹/학살과 독재는 덮어버린채/입이 마르게 이승만 대통령/전시관엔 학살자 이승만은 없다네//이건 민주주의가 아니다/진실을 지우는 것도 폭력이다/입이 마르게 이승만 대통령/전시관엔 학살자 이승만은 없다네

<2절> 유신헌법 긴급조치 그게 누군데?/십팔년 독재자는 슬쩍 지운채/산업화 자랑에 입이마른 민주전당/전시관엔 독재자 박정희는 없다네//이건 민주주의가 아니다/진실을 지우는 것도 폭력이다/산업화 자랑에 입이마른 민주전당/전시관엔 독재자 박정희는 없다네//민주주의 전당 전면 개편하고 폐관하라/민주주의 전당 전면 개편하고 폐관하라."

큰사진보기 ▲전창현 경남교육포럼 대표가 10월 14일 대한민국민주주의전당 앞에서 전면개편을 요구하며 1인시위를 벌였다. ⓒ 전창현 관련사진보기

창원마산 김주열열사시신인양지(문화재) 옆에 들어선 대한민국민주주의전당(아래 민주전당)은 모태가 된 '민주화운동기념사업회법'의 본래 목적과 취지를 제대로 살려내지 못했다는 비판을 받는 속에, '즉시폐관'과 '전면개편'을 요구하는 1인 시위가 계속되고 있다.경남진보연합, 민주노총 경남본부, 열린사회희망연대 등 90여 개 단체로 구성된 '대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위'는 지난 7월 말부터 시작했던 1인 시위를 당분간 계속 벌여나가기로 했다. 1인 시위는 민주전당 앞에서 휴관일인 매주 월요일, 창원시청(의회) 앞에서 주말과 공휴일을 제외하고 매일 시민들이 참여하며 이어지고 있다.1인 시위는 15일까지 75일째 진행되었고, 연 인원 130여 명이 참여했다. 시민대책위는 "1인 시위를 하겠다고 나서는 시민들의 신청이 이어지고 있다"라며 "참여자들이 손팻말을 들고 서 있으면 지나가는 시민들이 관심을 보인다. 지금까지 특별히 항의하거나 거부감을 나타낸 시민들은 없었다"라고 밝혔다.1인 시위에는 2026년 치러지는 지방선거 때 경남도교육감 선거 출마 예상자들도 참여하고 있다. 전창현 (사)경남교육포럼 대표가 지난 14일 민주전당 앞에서 1인 시위를 벌였고, 송영기 포럼사람과교육 대표는 오는 24일 나선다.시민대책위는 "시범운영 즉시중단, 수정보완 절대반대"와 "민주전당은 본래의 목적과 취지에 맞게 제대로 된 모습으로 새롭게 개편되어야 한다"라는 내용의 손팻말을 선보이고 있다.또 시민대책위는 "현재 민주전당은 전시공간이 고작 20%에 불과하고 내용 또한 조잡하고 생뚱맞기 짝이 없다. 마치 문화복합 공간이 중심이고 민주주의 역사 전시가 들러리인 듯한 뒤바뀐 공간 활동의 실태는 민주화운동기념사업회법이 정하고 있는 본래의 목적과 취지를 홀대하는 것"이라며 "민주전당엔 민주주의가 핵심이어야 한다"라고 밝히고 있다.그러나 행정안전부는 시민대책위가 요청했던 민주전당에 대한 행정사무감사를 할 수 없다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다. 명확한 위법사항이 확인되지 않아 감사가 어렵다는 입장이다.시민대책위는 지난 8월 27일 행정안전부에 민주전당에 대한 행정사무감사 요청서를 전달했다. 시민대책위는 '민주주의 역사의 심각한 왜곡 및 독재자 미화', '민주화운동기념사업회법 취지 위반', '문화복합시설 조례를 통한 기능 변질', '운영위원회 부재와 임의 운영', '창원시의회의 책임 회피와 집행부의 무책임'을 문제로 지적했다.시민대책위는 "창원시와 시의회가 법률이 정한 민주화운동기념관 건립 목적을 회피하기 위해 편법적 조례를 제정했다"라며 "이는 국비 목적사업비 121억 원의 취지를 훼손하는 중대한 행정상의 잘못"이라고 했다.감사 요청에 대해, 행정안전부 직원과 민주화운동기념사업회 관계자가 지난 10월 1일 민주전당을 답사한 뒤 현장에서 간담회를 가졌다.시민대책위 관계자는 "행안부 직원 2명과 민주화운동기념사업회 관계자가 민주전당 현장 실사를 했고, 그날 우리와 간담회를 가졌다"라며 "그 자리에서 행안부는 명확한 위법사항이 확인되지 않아 행정사무감사를 할 수 없다는 입장을 밝혔다"라고 전했다.열린사회희망연대는 창원시가 '민주전당 용역 결과 자료'에 대한 정보를 비공개하기로 하자 이의신청했다. 창원시는 지난 9월 '비공개 결정 통지서'를 보내면서 그 사유로 '개인 사생활 침해'라고 밝혔다.앞서 열린사회희망연대는 2019년부터 2025년 사이에 진행되었던 민주전당 관련 용역 결과에 대한 정보공개를 신청했던 것이다.정보 비공개에 대해, 이 단체는 "민주전당은 공공의 자금으로 건립된 시실로, 그 과정과 결과는 시민의 알권리와 직결된다"라며 "관련 용역 결과 자료는 공공의 이익을 위해 공개되어야 한다"라고 촉구했다.창원시가 밝힌 사유에 대해, 이들은 "개인 사생활 침해는 해당 자료가 개인의 민감한 정보를 포함하고 있음을 전제로 한다"라며 "그러나 요청한 자료는 공공사업의 결과물로, 개인의 사생활과 직접 관련이 없을 가능성이 매우 높다. 만약 일부 개인정보가 포함되어 있다면 해당 부분 만을 비공개 처리하고 나머지 정보를 공개하는 것이 타당하다"라고 밝혔다.투명성 제고를 위해서도 정보 공개를 해야 한다고 주장했다. 이들은 "민주전당의 건립 괴정과 결과에 대한 투명성은 시민의 신뢰를 높이는 중요한 요소이다"라며 "정보 공개를 통해 시민들이 사업의 진행 상황과 결과를 명확히 이해할 수 있도록 해야 한다"라고 말했다.그러면서 열린사회희망연대는 "민주전당 건립은 시민의 세금으로 이루어진 공공사업으로, 그 과정과 결과는 시민에게 투명하게 공개되어야 한다"라며 "이는 민주주의의 기본 원칙에 부합하여 시민의 알권리를 보장하는 중요한 요소이다. 창원시가 비공개 결정을 재검토하여 공공 이익을 우선시하는 방향으로 자료를 공개해줄 것을 요청한다"라고 촉구했다.이런 가운데 민주전당 전면개편을 요구하는 다양한 행동들이 벌어지고 있다. 박영운 가수는 인공지능(AI) 도움을 받아 노래 "민주주의전당 즉각 폐관하고 전면 개편하라"를 만들었다.김영만 열린사회희망연대 상임고문이 쓴 글에 몇몇 사람들의 의견을 보내 가사를 만들고 곡을 붙인 것이다. 노래 가사는 다음과 같다.민주전당 전면개편을 위한 시민문화제도 열린다. 경남대학교 동문공동체를 비롯한 단체들은 오는 17일 오후 7시 김주열열사시신인양지인 4·11민주광장에서 "민주전당 전면개편을 위한 10·18 시민문화제"를 연다. 10·18은 경남대에서 부마민주항쟁이 시작되었던 날을 말하며, 동문공동체는 해마다 이때 '장승제'를 여는 등 행사를 해왔다.경남대 동문공동체는 "윤석열을 끌어내리고 민주정권을 세운 올해 대한민국 민주주의전당 폐관 투쟁이 우리 지역에 가장 큰 화두가 되었다. 그래서 올해 10·18문화제는 민주주의 폐관 투쟁을 더욱 더 알려내기 위한 방법으로 대한민국민주주의 전당 앞에서 다양한 문화판을 연다"라고 밝혔다.시민문화제는 신순정씨 사회로, 나영기 경남대 동문공동체 회장이 개회사를 하고, 김영만 상임고문이 "민주전당 전면 개편의 필요성"을 강조하는 발언을 한다. 허성무 더불어민주당 의원(창원성산구)·정혜경 진보당 의원(비례)이 영상·축전으로 참여한다.베꾸마당·전영선이 "액막이 타령", 창원민예총이 "우리가 원하는 나라", 김희정·김보선이 "타는 목마름으로", "임을 위한 행진곡", 김희정이 "마른잎 다시 살아나", 장계석이 "부용산", "애기 동백꽃의 노래", 동무야가 "조국을 노래하라", "맞자은 두 손이 파도되어"를 부른다.김유철 시인이 시낭송을 하고, 진보대학생넷 창원대지회가 "이 땅의 주인은 우리"라는 곡에 맞춰 몸짓공연하며, 푸른싱어즈가 "보리밭", "바람이었으면"을 부른다. 장순향 춤꾼과 함께 참자가들이 "일어나라 열사여"라는 제목의 춤을 춘다.참가자들은 마지막이 촛불을 들고 김주열 열사 동상 앞으로 모여 '민주전당 전면개편'을 외친다.민주전당은 국비 121억, 경남도비 45억, 창원시비 186억 원을 포함해 전체 353억 원을 들여 2022년 4월에 착공해 2024년 말에 준공했고, 창원시는 지난 6월 10일부터 임시운영에 들어갔으며 6월 29일 개관식을 열려다가 여러 문제가 지적되면서 취소했다.