"섭식장애는 개인의 문제가 아닌, 보건의료체계 정의 시험하는 리트머스"

▲한국 잠수함토끼콜렉티브가 참여한 연구팀, CoRe-ED 결선 진출 4개 팀 중 하나로 선정섭식장애를 경험한 개인의 '외상후성장(Post-Traumatic Growth)'이 신자유주의식 각자도생으로 축소되는 대신 진정한 회복과 성장이 되려면 당사자 경험과 당사자 전문성에 근간한 '구조적 외상후성장(Systemic PTG)'이 전제되어야 한다는 가설을 연구 주제로 택한 한국-호주 연구팀은 CoRe-ED가 선정한 'Next Big Research Idea' 결선 진출 4개 팀 중 하나로 선정됐다. ⓒ 잠수함토끼콜렉티브 관련사진보기