"오늘의 손길이 내일의 숲을 만든다"... 시민과 함께한 '푸른 북한산 지키기'

잇따른 비와 흐린 날씨가 이어지던 가운데 맑게 갠 15일, 북한산 구기분소 관할구역 일대에서 국립공원 자원활동가와 시민봉사자들이 함께하는 '푸른 북한산 지키기' 행사가 열렸다.이날 행사에는 자원활동가 5명과 시민봉사자 35명, 국립공원공단 직원 등이 참여해 나무심기와 환경정화활동을 펼쳤다. 이번 활동은 단순한 식수 행사가 아닌, 외래식물 제거 후 토착수종을 심어 산림 생태계의 자생력을 회복시키는 데 초점을 맞췄다.그동안 북한산 자원활동가들은 이 일대에서 돼지풀, 서양등골나물 등 외래 유해식물 제거 작업을 지속해왔다. 이날은 제거지마다 참나무류, 소나무 등 지역 고유 수종을 식재해 생태 복원을 마무리했다.공단 관계자는 "외래식물은 단기간에 산지 생태계를 바꿔 놓는다"며 "뿌리째 제거하지 않으면 해마다 다시 번지기 때문에 이번처럼 제거 후 즉시 복원 식재를 하는 것이 중요하다"고 설명했다.참가자들은 오전에는 집게와 비닐봉투를 들고 등산로와 쉼터 곳곳의 쓰레기를 수거하고, 침식된 등산로 구간을 나무토막과 흙으로 복구했다. 정오 무렵 안전교육과 점심식사를 마친 뒤에는 본격적인 나무심기 작업이 진행됐다.현장에서 만난 자원활동가 리더 양선순 코디네이터는 "나무를 심고 보니 외래식물이 얼마나 많이 퍼져 생태계를 훼손했는지 실감이 난다"고 말했다.또 다른 참가자인 차혜금 활동가는 "우리가 심은 나무가 무성해질 때쯤이면 오늘의 노력이 헛되지 않았다는 걸 느낄 것"이라며 미소를 보였다.전문가들은 외래 유해식물이 토착식물의 서식지를 잠식해 지역 생물다양성을 위협한다고 경고한다.특히 돼지풀은 알레르기를 유발하고, 서양등골나물은 토양 구조를 바꿔 토착종의 생육을 방해하는 것으로 알려져 있다.이에 따라 단발성 제거가 아닌 장기적인 모니터링과 복원 식재 병행의 중요성이 강조되고 있다.서울 도심 속 국립공원인 북한산은 시민과 외국인 탐방객에게 인기가 높아, 최근 몇 년 사이 탐방객이 꾸준히 증가하고 있다. 이에 따라 공단과 자원활동가들은 정기 봉사활동과 생태교육 캠페인을 확대하고 있다.이날 자원활동가 황판수씨는 "국립공원의 건강은 전문가 몇 명의 노력만으로 지켜지지 않는다"며 "시민의 참여가 공원의 지속가능성을 결정한다"고 말했다.그는 앞으로도 외래식물 퇴치, 산불 예방, 탐방객 계도 등 다양한 보호 활동을 이어가겠다고 덧붙였다.국립공원 자원활동가들은, ▲ 외래식물 제거 ▲ 토착수종 식재 ▲ 쓰레기 수거 및 분리 ▲ 등산로 복구 ▲ 생태환경 모니터링 ▲ 탐방객 계도 등 다양한 활동을 수행한다. 참여를 원하는 시민은 국립공원공단 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.북한산 구기분소 이혜경 주임은 "짧은 시간이라도 참여하면 큰 도움이 된다"며, "자연을 지키는 일은 결국 우리 아이들에게 물려줄 유산을 지키는 일"이라고 강조했다.이번 행사는 단순한 현장 정화활동을 넘어, 시민들의 생태보전 의식을 높였다는 점에서도 의미가 크다. 참가자들은 서로의 손을 맞잡으며 "오늘의 작은 행동이 내일의 숲을 만든다"는 다짐을 남기고 하산했다.가을 햇살 아래, 북한산의 숲은 한층 더 푸르게 살아났다.