검사의 눈물... 제대로 보호 못 받는 학생들이 생각났습니다

▲문 검사의 눈물은 비단 취업규칙 변경으로 퇴직금을 못 받은 쿠팡 일용직 노동자만의 슬픔을 위로하는 것만은 아니다. 문지석 검사가 15일 오후 서울 여의도 국회 기후에너지환경노동위원회에서 열린 국정감사에 참고인으로 출석해 검찰이 쿠팡CFS 퇴직금 미지급 사건을 무혐의·불기소 처분을 내린 것에 대해 "사회적 약자인 근로자들이 200만 원 정도 되는 퇴직금이라도 신속하게 받게 되면 좋겠다"라며 "이 과정에서 부적절한 행동을 했던 공무원들이 잘못이 있다면 저 포함해 모든 사람이 잘못에 상응하는 처분을 받았으면 좋겠다"라고 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기