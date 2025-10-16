"오늘은 기분이 째지게 좋은 날"… 노부부 7쌍 리마인드 웨딩

큰사진보기 ▲서산시 지곡면 어르신 부부 7쌍의 리마인드 웨딩 단체사진 ⓒ 신윤희 관련사진보기

"오늘은 기분이 째지게 좋은 날이야. 이렇게 뽑힌 것도 복이지 뭐. 평생 밭에서 모자 푹 눌러쓰고 얼굴 꽁꽁 가리며 일만 했거든. 그렇게 가렸는데도 햇빛은 찢고 들어오더라고. 그런데 오늘은… 세상에서 제일 이쁜 날이여. 젊음을 다시 되찾은 날, 맘이 이상혀."

"요즘은 가만히 있어도 눈물이 나."

"딸 다섯에 아들 하나 뒀는데, 예전엔 딸만 낳았다고 구박도 많이 받았지. 그땐 성질이 지랄같다고들 했는데, 지금 돌아보면 그때도 다 내 삶이었어. 이렇게 건강하게 사니 이런 날도 다 오네. 예전엔 사진 한 장도 싫다 하던 내가 오늘은 이리 좋아."

팔순을 넘긴 한 어르신의 얼굴에는 주름보다 더 깊은 미소가 번졌다. 오래 묵은 햇빛 자국 사이로 화사한 분홍빛 블러셔가 얹혀 있었다. 그날, 지곡면 행정복지센터는 '리마인드 웨딩' 촬영으로 온종일 봄날이었다.지난 12일 오전 8시 30분, 충남 서산시 지곡면 행정복지센터에는 웃음과 음악, 그리고 카메라 셔터 소리가 끊이지 않았다. 지곡면 주민자치회와 사단법인 내생애봄날 눈이부시게(아래 '내봄눈')이 함께 준비한 '어르신 리마인드 웨딩 촬영'이 열린 것이다.이번 행사는 80세 이상 노부부 어르신 7쌍(14명)을 초청해 진행됐다. 지곡면 주민자치회는 10월 경로의 달을 맞아, 지역사회가 세대 간 공감과 효 문화를 확산하기 위한 취지로 이번 행사를 마련했다.정진영 주민자치회장은 "젊음을 잊고 살아오신 어르신들께 잠시나마 젊음을 되찾아드리고 싶었다"며 "그 하루만큼은 삶의 무게가 아닌, 오롯이 '그분들의 봄날'을 담고 싶었다"고 전했다.휴일임에도 장욱순 지곡면장을 비롯한 직원들과 주민자치위원들은 전날부터 음식과 소품을 준비하느라 분주했다. 며칠째 이어지던 가을비도 이날만큼은 멎어, 어르신들은 "날씨가 우리 편이여"라며 즐거워했다.처음엔 어르신들이 선뜻 마음을 열지 못했다. '무슨 사진이냐', '혹시 영정사진 찍는 거 아니냐'며 손사래를 치는 분도 있었다. 하지만 주민자치회가 몇 해 전 환성리 어르신들의 촬영 사례를 보여주자 분위기가 달라졌다.사진 속 환하게 웃는 얼굴들을 본 어르신들은 "진즉에 하지 그렸어"라며 오히려 먼저 참여 의사를 밝혔다. 그때부터는 오히려 신청이 폭주했다. "우리도 찍고 싶다"는 문의가 이어지며, 주민자치회는 공정한 추첨을 통해 대상자를 선정해야 했다.그만큼 이번 촬영에 대한 기대와 열기는 뜨거웠다. 참여한 부부 중에는 아흔을 훌쩍 넘긴 최고령 부부도 있었다. 세월의 무게가 느껴지는 얼굴이었지만, 그날만큼은 누구보다 젊은 미소로 카메라 앞에 섰다.'딸 다섯 낳았다고 구박받던 시절도 있었다'는 어느 어르신의 말처럼, 고단한 세월을 살아낸 이들이 잠시나마 봄날을 되찾은 하루였다.그날의 주인공은 무장리의 최고령 부부 이종·홍동여 어르신이었다. 부인이 두 손으로 부케를 높이 던지자 주변에는 까르르 웃음이 퍼졌다. 낙엽만 굴러도 웃음 짓던 젊은 시절처럼, 두 분의 얼굴에도 환한 미소가 번졌다.잠시 뒤 면사포를 살포시 넘겨주는 시간이 되자 이종 어르신의 눈가에 촉촉한 이슬이 맺혔다.이유를 묻자 손사래를 치며 "그냥 요즘은 한 번씩 그렇더라고"라고만 했다. 평생 묵묵히 걸어온 세월이 그 한마디에 모두 담겨 있었다. 옆에서 이를 지켜보던 홍동여 어르신은 "우리 남편은 최고야. 그땐 뭐 제대로 해볼 수도 없었는데 지금이 더 멋져"라며 쑥스러운 듯 웃었다.그 순간 인터뷰하던 스태프의 눈가에도 조용히 눈물이 맺혔다. 세월은 흘렀지만, 두 손을 맞잡은 부부의 미소만큼은 그날 다시, 봄날이었다.그날의 숨은 주인공은 단연 '중절모 어르신'이었다. 붉은 체크무늬 중절모에 갈색 코듀로이 재킷, 운동화를 매치한 그의 모습은 세월을 초월한 멋을 품고 있었다. 마치 시니어 힙합맨처럼 자유롭고 당당했다.길 위에 조용히 앉아 고개를 살짝 숙인 표정에는 오랜 세월을 견딘 사람만이 지닐 수 있는 평온이 배어 있었다. 마치 인생의 무게를 잠시 내려놓은 노신사의 한 장면처럼. 어르신에게는 소박하지만 누구보다 진짜 봄날을 맞은 시간이었다.한쪽에서는 사랑 고백이 터졌다. "할아버지 장점? 맘이 착해. 내가 하는 말 다 들어줘." 그러자 어르신이 돌연 아내를 바라보며 말했다. "사랑해." 순간 현장이 웃음바다가 됐다. 아내는 얼굴을 붉히며 "됐슈~"라고 받아쳤다. 그 소박한 대화에 모두가 박수를 보냈다.촬영 도중 한 어르신은 카메라를 향해 웃으며 말했다. "옛날엔 다 족두리였지, 이런 신식 결혼은 처음이여. 너무 좋아. 오늘은 내가 제일 이쁜 날이여." 주름진 손으로 뺨을 쓸어내리며 웃는 그 표정엔 오랜 세월을 건너 다시 피어난 설렘이 담겨 있었다.지곡면 장욱순 면장은 "어르신들을 모시고 옛 추억을 다시 되새긴다는 게 참 뜻깊은 일이다. 우리 위원님들께 수고했다라는 말을 하고 싶다"라며 "촬영을 보면서 부모님 생각이 많이 났다. 생전에 이런 시간을 한번 만들어드렸다면 얼마나 좋았을까 싶다"라고 말했다.정진영 주민자치회장은 "어르신들께 소중한 추억을 선물할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 어르신들과 함께하는 다양한 사업을 추진하겠다"고 덧붙였다.한편 이날 촬영된 사진은 지곡면 주민총회에서 전시될 예정이며, KBS1 <충청은 오늘> 방송 프로그램('내 생애 봄날을 담은 인생샷' 편)을 통해 오는 22일 오후 5시 40분, 약 20분간 방영될 예정이다.그날, 지곡면 행정복지센터는 웃음과 '사랑해'라는 말로 가득 찼다. 잘 물든 단풍이 봄꽃보다 아름답듯, 세월을 견딘 얼굴 위에 진짜 봄이 내려앉았다.