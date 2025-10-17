"외국인 선원에게 욕설, 폭행, 절대 안 돼요~" 진시몬이 노래 부른 이유

항구에서 출항할 때 제일 먼저 생각나는 외국인 선원, 좋은 친구야.

말과 언어는 달라도 마음은 통해요. 욕설, 폭행, 절대 안 돼요.

- 중략 -

아아아 만선 때까지, 같이 가세. k-어업 친구야!

큰사진보기 ▲외국인 선원근로현장항구에는 외국인 선원이 주류를 이룬다. ⓒ 진재중 관련사진보기

AD

"지시를 들어도 무슨 말인지 몰랐어요. 몸짓으로 설명해도 헷갈리고, 거센 파도 속에서 일하다 보니 항상 위험이 따랐죠."

큰사진보기 ▲k-어업친구 촬영현장동해지방해양경청 관계자와 베트남근로자, 울진어업인이 함께했다. ⓒ 동해지방해양경찰청 관련사진보기

큰사진보기 ▲항구의 풍경은 이제 외국인 선원들이 주도한다. 그들의 손길 없이는 바다일을 이어가기 어려울 정도로, 외국인 선원은 한국 어업의 핵심 인력으로 자리 잡았다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲동해지방경찰청진시몬 감사패 수여식 ⓒ 동해지방경찰청 관련사진보기

가수 진시몬의 따뜻한 목소리가 항구를 울렸다.가수 진시몬이 동해지방해양경찰청의 외국인 선원 인권침해 예방 캠페인 'K-어업친구' 주제가 제작에 재능기부로 참여했다. 이 캠페인송은 그의 대표곡 '보약 같은 친구'를 바탕으로 만들어졌다.한국 어업 현장은 이미 외국인 선원이 없으면 운영이 어려울 정도로 높은 의존도를 보이고 있다. 그러나 언어와 문화의 차이는 여전히 커, 소통의 어려움이 안전사고와 갈등의 원인이 되곤 한다.베트남 출신의 한 선원은 한국에서 첫 일을 시작하던 때를 이렇게 회상했다.이러한 현장의 목소리를 바탕으로 동해지방해양경찰청은 외국인 선원의 인권을 보호하고 차별 없는 일터 문화를 확산하기 위해 'K-어업친구' 캠페인을 기획했다. 캠페인송 제작은 지난 8월부터 9월까지 약 두 달간 진행되었다.진시몬은 "노래가 누군가에게 위로가 되고, 서로를 이해하게 만드는 매개가 될 수 있다면 그보다 값진 일은 없다"라며 "모든 선원이 안전하게 일할 수 있는 바다를 위해 작은 힘이라도 보태고 싶었다"는 소감을 전했다.그가 부른 캠페인송에는 바다에서 함께 일하는 사람들의 우정과 신뢰, 그리고 존중의 메시지가 담겼다.촬영 현장에는 베트남 출신 외국인 선원과 울진 지역 어민들, 동해지방해양경찰청이 함께 참여해, 언어는 달라도 웃음과 손짓으로 마음을 나누는 장면이 고스란히 담겼다.동해지방해양경찰청은 17일, 'K-어업친구' 캠페인 제작에 재능기부로 참여한 진시몬에게 감사장을 수여했다.김성중 동해지방해양경찰청장은 "외국인 노동자가 차별 없이 일하며 인권침해 없는 바다를 만드는 것은 우리 사회의 책임"이라며 "앞으로도 사회적 약자 보호와 공정한 노동 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.한편, 이번 캠페인 영상은 동해지방해양경찰청 공식 유튜브 채널 '동해히어로즈TV'를 통해 공개되어 국민 누구나 시청할 수 있다.