권칠승 의원, '12.3 불법 계엄' 침탈당한 선관위의 무대응 질타

지난 15일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 권칠승 의원(더불어민주당)이 지난해 발생한 '12.3 불법 계엄' 사태 당시 계엄군이 중앙선거관리위원회(아래 중앙선관위) 청사에 침입했음에도 불구하고, 고발 등 후속 조치를 취하지 않은 선관위의 소극적 대응을 집중 추궁했다.권 의원은 이날 "12.3 불법 개헌 시도의 단초는 선관위가 아닌 부정선거 음모론이었다"며, "선관위가 부정선거를 막기 위한 노력은 있었지만, 음모론에 대한 대응은 부족했다"고 지적했다. 이어 "헌법기관인 선관위를 무력화하려는 시도는 명백한 내란 행위"라며, 당시 상황에 대한 선관위의 법적 대응 부재를 문제 삼았다.작년 12월 3일 밤, 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포한 뒤 계엄군들은 과천 중앙선관위 청사 전산실에 침입했다. 이들은 야간 당직 근무자들의 휴대전화를 압수하고 그들을 통제한 뒤, 일부는 2층 전산실로 올라가 서버 사진을 촬영했다. 또 경찰과 계엄군 등은 수원 선거연수원 인근에 배치돼 교육생들을 통제한 사실도 드러났다.이에 대해 선관위는 "계엄군의 선관위 점거 행위는 헌법과 법률에 근거가 없는 명백한 위헌 위법행위"라면서 "이는 헌법상 독립기관으로서 선관위의 역할과 기능에 대한 심각한 침해"라 규정하고, "당국의 진상 규명과 법적 조치를 촉구한다"는 입장을 발표했다. 하지만 단지 입장문을 발표했을 뿐, 헌법 기관인 선관위를 침탈한 계엄군에 대한 '고발 조치'는 하지 않았다.권 의원은 이런 사실을 거론하며 "피해 당사자인 선관위가 공식 입장만 낸 뒤, 고발도 하지 않은 건 이상하지 않느냐, 남의 일도 아니고 본인들 일인데"라고 추궁했다. 권 의원이 거듭 질의하자, 허철훈 중앙선관위 사무총장은 "당시 저희가 조치를 하려면 사실관계 파악이 선행돼야 했다"며 말끝을 흐렸다. 이에 권 의원은 "(계엄군의 침입에 대해) 명백한 위헌 위법한 행위라고 입장을 발표해 놓고 무슨 소릴 하는 거냐, 지금이라도 조치를 하시라"고 질책했다.그러나 허철훈 사무총장은 권 의원의 질의에 명확한 답변을 내놓지 않았다. 이에 신정훈 행안위원장은 "사무총장님, 왜 답변을 못 하느냐. 헌법기관이 침탈을 당하고도 책임 있는 입장을 내놓지 않는 건 매우 이상하다"며 "국민도 지켜보고 있으니 이 자리에서 분명히 답하라"고 압박했다.결국 허 사무총장은 "의원님 말씀을 겸허히 받아들이며, 고발 조치 여부를 검토하겠다"고 답했다. 이에 권 의원이 마이크가 꺼진 상태에서 허 사무총장의 소극적인 답변 태도를 질책하며 선관위 침탈한 계엄군 고발을 거듭 촉구했다. 그러자 허 사무총장은 "해당 사안은 수사기관이 조사 중이라…"라며 말을 흐렸다.이에 신 위원장은 "수사 결과를 기다려야 조치한다는 건 말이 안 된다"며 "지금까지의 논의를 토대로 조치 계획을 마련해 종합감사 전까지 위원회에 보고하라"고 지시했다. 허 사무총장은 이에 "알겠다"고 답했다.