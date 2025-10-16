6개월마다 겪는 초비상사태 "아들아, 이 밤을 견뎌다오"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲빈 접시만 있는 온장고 모습 아들이 금식이라 온장고에 경장 영양식을 넣어두지 않았다. ⓒ 차상순 관련사진보기

"앞으로는 아무래도 풍선형으로 하셔야 할 것 같아요. 시술하기도 힘들고 환자도 너무 고통스러워해요."

"그러면 그게 빠져나올 때마다 응급실로 달려가야 하잖아요?"

"그렇더라도 그게 나을 것 같아요."

"아들아, 우리도 때론 금식할 때도 있고 통증으로 고통 당할 때도 있어. 힘들겠지만 잘 견뎌다오, 이 또한 지나갈 거야. 날이 밝으면 식사할 수 있어. 제발 이 밤을 잘 견뎌다오."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.