홍범도 기상 서린 곳에서 '한국어 과정' 정상화 시작했습니다

큰사진보기 ▲홍범도 거리크즐오르다에 있는 홍범도거리(표지판에 ‘이 거리는 1937년 크즐오르다로 이주한 한국의 비범한 민족영웅이자 애국자이며 러시아 원동지역과 중국 북동지역 빨치산부대의 전설적인 사령관이었던 홍범도의 이름을 따라 명명되었다’고 적혀 있다.) ⓒ Phil KIM 관련사진보기

큰사진보기 ▲크즐오르다 기차역제정 러시아 시절인 1905년에 건립된 크즐오르다 기차역 ⓒ Phil KIM 관련사진보기

큰사진보기 ▲크즐오르다사범대학 건물옮겨온 원동고려사범대학에 바탕을 두고 설립된 크즐오르다사범대학의 첫 건물(1940년 건립) ⓒ Phil KIM 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍범도 거리 전경 ⓒ Phil KIM 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲크즐오르다대학교 중앙도서관 희귀본실(고려인 강제이주 시 옮겨온 도서들)1995년, 크즐오르다국립대 중앙도서관 희귀본실에서(1937년 강제이주 시 원동고려사범대학에서 가져온 한문 서적과 대한제국법령 등 많은 도서들이 보관되어 있다) ⓒ Phil KIM 관련사진보기

큰사진보기 ▲크즐오르다대학교 카리모바 총장과 면담오른쪽 안쪽부터 베이빗쿨 카리모바 총장, 마이누라 부리바예바 국제관계 부총장 ⓒ Phil KIM 관련사진보기

옛날 컴퓨터에서 필요한 자료를 찾다가 오래 전 카자흐스탄 크즐오르다에서 찍은 사진 몇 장과 관련 사진들을 발견했다. 돌이켜 생각해 보니 내가 카자흐스탄의 첫 수도(1925-1929)였던 크즐오르다(Qyzylorda)를 오간 것은 10월 현재 삼십여 년이 됐다.크즐오르다는 소련 원동에 거주하던 고려 사람들이 소련 공산당 서기장 스탈린의 정책에 의해 1937년 가을 중앙아시아로 이주될 때 블라디보스토크에 있던 원동고려사범대학(1931년 설립)과 고려극장(1932년 설립)을 옮겨온 곳이다. 소련 시절 이주 고려인들의 문화 중심지 역할을 했다. 크즐오르다는 최근 정치권의 화두가 됐던 민족 영웅 홍범도 장군의 묘지가 있던 곳으로 2021년 유해를 한국으로 옮기면서 그 자리에 '홍범도 계봉우 기념관'이 마련된 바 있다.1937년 가을 이주 이후, 원동고려사범대학은 크즐오르다에서 한 학년도 동안 고려말로 강의를 한 뒤, 1938년 9월에는 크즐오르다사범대학으로 개편되어 러시아어로 강의를 하게 되었다. 1991년 12월 소련이 붕괴된 후 크즐오르다사범대학은 크즐오르다국립대학교로 명칭이 변경되었다.올해 2025년은 소련 원동 고려사람들이 중앙아시아로 이주된 지 88주년이 되는 해이기도 하고, 동시에 2020년에 다시 명칭이 변경된 크즐오르다대학교가 설립 88주년을 맞는 해이기도 하다. '국립'이라는 단어가 대학 명칭에서 삭제됐지만 대학은 여전히 국가 소유의 비영리 합자회사(Non-profit Joint Stock Company) 형태로 운영되고 있다.2013년 9월 크즐오르다국립대학교 외국어및번역학부에 영어-한국어학과가 처음으로 개설된 이래 발전을 거듭해 2025년 현재 100여 명의 학생들이 한국어를 전공하고 있다. 2004년부터 국제 협력 차원으로 강남대학교에서 매년 크즐오르다대학교에서 파견하는 2중학위제 교환 학생을 꾸준히 받고 있다.하지만 최근 한국어 강사의 부족, 한국어 강의 할당 시간의 부족, 특정 한국어 교재 미채택 등으로 학생들이 한국어 수준에 따른 초급, 중급, 고급 과정의 구문 요소나 문법을 제대로 배울 수가 없었다. 게다가 대학에 소속된 한국어 과정 책임 교원이 없다 보니 1년 내지 2년 기간으로 외부에서 지원하는 강의로 그 내용이 초급 과정을 벗어나지 못하는 실정이었다.크즐오르다국립대의 명예교수이기도 하고 1990년대 초반부터 이곳의 한국어 교육에 관여해 왔던 나로서는 학생들이 직면한 이런 딱한 사정을 그냥 보고만 있을 수는 없었다. 이런 난관을 타개하기 위해 지난 9월 22일 크즐오르다대학교 총장과 협의해 일단 2025-2026학년도 제2학기부터 한국어 강의 시간을 주당 3시간에서 5시간으로 늘리기로 합의했다. 필요한 한국어 강사 한 명도 보충하기로 했다. 그리고 크즐오르다대 한국어 과정이 정상화될 때까지 나도 발 벗고 나서서 돕기로 했다.나는 지난 1일자로 크즐오르다대학교 외국어 및 번역학부의 교수로 발령이 났다. 나는 먼저 한국에서 출간된 여러 종류의 한국어 교재를 검토해 적절한 교재를 선택하고 오는 2026년 1월 말에 시작되는 2학기부터 적용할 교과 과정을 수립하기로 했다. 한국어 강의 시간은 주당 5시간도 부족한 게 사실이지만 학생들이 영어와 한국어를 동시에 학습해야 하는 상황에서 한국어 강의에만 많은 시간을 할애할 수 없는 것이 현실이기도 하다.그러다 보니 강의 때 한국어 연습 시간이 턱없이 부족하기 마련인데 이는 학생 개개인이 방과 후 스스로 노력해 해결해야 할 과제이기도 하다. 대학은 사설 학원이나 어학 교육원이 아니기 때문에 학생들에게 필요한 부분은 빠트리지 않고 반드시 교육하지만 충분한 연습까지는 책임질 수는 없는 노릇이다. 충분하지 않은 강의 시간을 효율적으로 활용하기 위해서 대학의 한국어 교원은 매 학기 교과 과정에 명시된 교재 내용을 주어진 시간에 마칠 수 있도록 적절한 독자적인 강의안을 마련할 수 있는 능력이 필요하다.이런 문제점을 해결하기 위해 결국 한국어 분야 동료 교수들의 조언으로 세종학당재단에 크즐오르다대학교 단독으로 세종학당 신규 개설을 신청하기로 했다.크즐오르다대에 세종학당이 개설되면, 한국과 한국문화에 관심이 있는 크즐오르다 지역 고려인들은 물론 타 민족들에게 한국어와 한국문화 강좌를 개설할 수 있을 것이다. 또한 이 강좌를 크즐오르다대학교 외국어및번역학부 영어-한국어학과 학생들은 물론 인공지능학부의 한국어 수강 학생들까지도 방과 후 수강할 수 있어 보충 학습의 효과가 있을 것으로 보인다. 아무쪼록 세종학당 신규 개설이 순조롭게 이뤄져서 크즐오르다 지역 한국어와 한국 문화 교육에 큰 도움이 되길 간절히 바랄 뿐이다.