공주 골목에서 시작된 실험, 1억 매출의 비즈니스가 되다

2024년 10월, 우연히 발견한 페이스북 포스팅 하나가 기자의 발걸음을 충남 공주로 향하게 했다. '제민컴퍼니즈 시즌5'라는 마을의 작은 포럼 소식이었는데 "보조사업과 지원사업 없이 자발적인 참여와 지원으로 이루어집니다"라는 문구가 마음을 강하게 울렸다.



지역의 토론회 대부분이 정부 기관, 중간지원조직 주도, 혹은 지원사업인 것이 현실이다. 그런데 자발적이고 내발적인 움직임이라니. 수년간 찾아 헤매던 '지역에서 창업자는 어떻게 먹고 살아야 하나'에 대한 실마리를 찾을 수 있을 것 같았다.



사실 공주 원도심 창업자들의 서사는 독특하고 재미있다. 이미 4년 반 전에 인터뷰 기획을 시도했으나 복잡한 서사를 쉽게 풀어낼 수 없어 수년간 만남과 인연을 이어오기만 했다. 이번 연재에서는 공주 원도심에서 지속가능한 비즈니스와 삶을 꾸려가는 네 사람의 이야기를 펼쳐내려고 한다.

"공주에 많은 사람들이 왔지만, 각자 온 이유는 다 달라요. 누구는 마을이 예뻐서, 누구는 하고 싶은 업종이 여기에 없어서 본격적으로 무언가를 해보고 싶어서 왔죠. 저는 동료들만 보고 왔어요. 이곳 예술가들, 대학 교수님들과 함께 커뮤니티 디자인 기반 교육 공동체를 만들 수 있겠다고 생각했어요."

큰사진보기 ▲운영중인 와플학당에서 만난 '다이얼팩토리' 이병성 대표 ⓒ 매거진S 관련사진보기

"퍼즐랩을 공동 창업했지만, 저는 월급을 받거나 수익 모델을 공유하는 입장은 아니었어요. 자립적인 비즈니스를 만들어야 했고, '커뮤니티 디자인' 측면에서 사업 모델 검증도 필요했죠."

"교육 공간이지만 학원은 아니에요. 지역에서 필요한 성장을 커뮤니티 기반으로 한다는 가정으로 비즈니스 모델을 설계했어요. 공간 운영 수익, 참가비, 회비 같은 것들로 수익 모델을 구성했죠."

큰사진보기 ▲와플학당은 커뮤니티디자인과 각종 워크숍을 위한 공간으로 활용하고 있다. ⓒ 다이얼팩토리 제공 관련사진보기

"독서모임을 하면서 교육과 디자인 싱킹(Design thinking, 디자인 과정에서 디자이너가 활용하는 창의적인 전략)을 공부했어요. 그러던 중 어떤 선생님이 야마자키 료의 <커뮤니티 디자인> 책을 추천해 주셨어요. '병성씨가 하려는 게 이거랑 비슷해요'라고 하면서요."

"권오상 대표가 했던 마을스테이(마을호텔)와 제가 해온 커뮤니티 디자인 프로그램을 결합해 '청년마을' 사업에 도전했어요. 그게 성공하면서 청년마을 '자유도'라는 테마 안에서 더 확장할 수 있었어요."

"가게를 홍보하는 포스터를 만든다고 해도 잘 만들어야 사람들이 오잖아요? 지역에 청년 화가들이 있는데, 이들은 전문 디자이너는 아니지만 일러스트를 할 줄 알아 함께 작업하게 됐어요. 그런데 사정을 들어보니 화가분들이 디자인 비용을 못 받고 일하는 경우가 많더라고요."

"어떻게든 30만 원의 비용을 지급하고 디자인을 만들고 이를 이용해 결과를 보여주기 시작했어요. 이렇게 적정 비용과 기준을 지역사회와 함께 만들어가는 과정을 계속했어요."

큰사진보기 ▲다이얼팩토리 이병성대표3그간의 독서, 학습, 커뮤니티 활동 경험이 '커뮤니티 디자인'을 비즈니스화 하는데 주효했다. ⓒ 다이얼팩토리 제공 관련사진보기

"기존 공동체에서는 '내가 주도적인 역할을 하니까 내가 대장이야'혹은 '연결해 주는 대가로 수수료를 챙겨야지'라는 방식이 흔했어요. 저는 그런 구조를 만들고 싶지 않았어요. 동료로서 필요한 일을 부탁하고, 적정 페이를 주고받는 방식으로 구조를 만들고 싶었습니다."

"저 스스로 소상공인과 창작자들의 성장을 지원하는 지역 커뮤니티를 꾸준히 만들어왔고, 각 비즈니스를 위한 견고한 커뮤니티를 구축하려 노력했어요."

큰사진보기 ▲2025년 6월 신세계백화점 강점점에서 진행된 넥스트로컬 팝업에서 선보인 굿즈. 제민천 원도심의 스토리를 제품화한 건데, 그 과정 또한 제민컴퍼니즈 활동의 결과물이기도 하다. ⓒ 매거진S 관련사진보기

"커뮤니티 디자인 워크숍을 유료 프로그램으로 만들어내는 일이 제 수익 모델의 시작이었어요. 그러면서 지역 주민 교육 프로그램에 대한 수요와 요청도 들어오기 시작했어요."

"커뮤니티 디자인이 제 전문성의 핵심이지만, 동시에 저 자신도 수혜를 본 거죠. 동료들과 만나고, 이를 기업처럼 운영할 수 있는 만들어가는 것이 제 목표입니다."

"공주의 중요한 테마 중 하나가 교육 도시예요. 교육이나 성장에 대한 테마는 앞으로도 가져갈 계획이지만, 교육 프로그램 자체를 상품화하는 데에는 한계가 있다고 봐요. 그래서 교육과 컨설팅을 넘어서는 걸 하고 싶었어요."

"나중에는 이런 제품이 교육 워크숍과 결합되어, 마을 스토리가 담긴 도구를 가지고 워크숍이나 마을 탐험을 할 때 보드게임처럼 활용할 수 있는 상품으로 발전시킬 계획이에요."

큰사진보기 ▲다이얼팩토리 이병성대표4팝업스토어에서 굿즈를 소개하고 있는 이병성 대표. ⓒ 매거진S 관련사진보기

"제 목표는 커뮤니티 디자이너를 양성하는 것이 아니라, 각자가 자기 커뮤니티를 운영하고 지속하는 데 필요한 역량을 배우는 것입니다. 각자가 커뮤니티 리더 혹은 커뮤니티 빌더가 되기를 바라는 거죠."

"설계 회사가 설계자 양성소는 아니잖아요. 설계 기준을 알려주고, 그 기준에 맞춰서 설계·시공·운영할 수 있도록 도와주는 역할을 하죠. 저는 커뮤니티 디자인도 그런 역할로 잡고 체계화해야 한다고 생각합니다."

