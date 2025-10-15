캄보디아 보코산·바벳·포이펫 16일부터 여행금지

큰사진보기 ▲16일 0시부터 캄보디아 각 지역에 적용되는 외교부 여행경보. ⓒ 외교부 관련사진보기

- 흑색경보(4단계 여행금지) : 캄폿주 보코산 지역, 바벳시, 포이펫시

- 적색경보(3단계(출국권고) : 시하누크빌주

- 특별여행주의보 : 웃더민체이주, 프레아비히어주, 반테이민체이주, 바탐방주, 파일린

주, 푸르사트주, 코콩주, 프놈펜시

- 황색경보(2단계 여행자제) : 특별여행주의보 및 3‧4단계 제외 전 지역

취업사기 및 감금 피해가 발생하고 있는 캄보디아 일부 지역에 대해 외교부는 16일 0시부터 여행금지·출국금지 등 여행경보 단계를 올릴 예정이다. 여행금지 지역을 방문·체류하면 여권법 등에 따라 처벌을 받을 수 있다.여행경보 4단계 흑색경보가 발령돼 여행이 금지되는 지역은 캄폿주 보코산 지역, 스바이리엥주 바벳시, 반테이민체이주 포이펫시다. 외교부는 "해당 지역에 방문·체류하는 경우 여권법 등 관련 규정에 의거하여 처벌을 받을 수 있으니, 해당 지역 여행을 계획하신 국민들께서는 여행을 취소해주시기 바란다"고 당부했다.여행경보 3단계 적색경보가 발령돼 출국이 권고되는 지역은 시하누크빌주이다. 웃더민체이주, 프레아비히어주, 반테이민체이주, 바탐방주, 파일린주, 푸르사트주, 코콩주, 프놈펜시에는 특별여행주의보가 유지된다.흑색경보, 적색경보, 특별여행주의보에 해당하지 않는 캄보디아 내 다른 전 지역에는 여행경보 2단계 황색경보가 발령돼 여행 자제가 권고된다.외교부는 "앞으로도 캄보디아 상황을 예의주시하면서, 여행경보 추가 조정 필요성 등을 지속 검토해 나갈 예정"이라고 밝혔다.