캄보디아 보코산·바벳·포이펫 16일부터 여행금지

취업사기 및 감금 피해가 발생하고 있는 캄보디아 일부 지역에 대해 외교부는 16일 0시부터 여행금지·출국금지 등 여행경보 단계를 올릴 예정이다. 여행금지 지역을 방문·체류하면 여권법 등에 따라 처벌을 받을 수 있다.
여행경보 4단계 흑색경보가 발령돼 여행이 금지되는 지역은 캄폿주 보코산 지역, 스바이리엥주 바벳시, 반테이민체이주 포이펫시다. 외교부는 "해당 지역에 방문·체류하는 경우 여권법 등 관련 규정에 의거하여 처벌을 받을 수 있으니, 해당 지역 여행을 계획하신 국민들께서는 여행을 취소해주시기 바란다"고 당부했다.
여행경보 3단계 적색경보가 발령돼 출국이 권고되는 지역은 시하누크빌주이다. 웃더민체이주, 프레아비히어주, 반테이민체이주, 바탐방주, 파일린주, 푸르사트주, 코콩주, 프놈펜시에는 특별여행주의보가 유지된다.
흑색경보, 적색경보, 특별여행주의보에 해당하지 않는 캄보디아 내 다른 전 지역에는 여행경보 2단계 황색경보가 발령돼 여행 자제가 권고된다.
외교부는 "앞으로도 캄보디아 상황을 예의주시하면서, 여행경보 추가 조정 필요성 등을 지속 검토해 나갈 예정"이라고 밝혔다.
- 흑색경보(4단계 여행금지) : 캄폿주 보코산 지역, 바벳시, 포이펫시
- 적색경보(3단계(출국권고) : 시하누크빌주
- 특별여행주의보 : 웃더민체이주, 프레아비히어주, 반테이민체이주, 바탐방주, 파일린
주, 푸르사트주, 코콩주, 프놈펜시
- 황색경보(2단계 여행자제) : 특별여행주의보 및 3‧4단계 제외 전 지역