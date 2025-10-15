관세협상 책임자들 모두 미국행... 대통령실 "의미 있는 진전 위해"

10월 14일 여한구 통상교섭본부장 출국
10월 15일 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관 출국
10월 16일 김용범 대통령실 정책실장·김정관 산업통상자원부 장관 출국
한미관세협상을 전면에서 다뤄온 정부의 통상·재무 책임자들이 잇따라 미국으로 향하고 있다. 이에 따라 3500억 달러 직접투자 요구로 답보 상태에 있던 한미관세협상 타결 가능성에 대한 기대가 높아지고 있다.
무엇보다 대통령실은 3500억 달러 직접투자 불가·무제한 통화스와프 체결 필요성 등을 담은 대미투자 관련 수정안을 미국 측에 전달했고 이에 대해 일정 부분 미국 측의 반응이 있었다고 설명한 바 있다. 이런 상황에서 협상 책임자들이 미국을 찾는 것은 협상 타결이 임박했다는 신호로 해석될 여지가 있는 셈이다.
대통령실은 이에 대해 "의미 있는 진전을 이루기 위한 노력"이라면서도 "한미 양국의 의견이 근접한 것은 아니다"고 15일 밝혔다(관련기사 : 정책실장·경제부총리 잇따라 워싱턴행... 막바지 치닫는 관세협상 https://omn.kr/2fnaz
).
다만 10월 말 예정된 경주 APEC 정상회의, 특히 도널드 트럼프 대통령의 방한 및 한미정상회담 전에 어느 정도 성과를 내고자 하는 의지는 내비쳤다.
"한미 양국, APEC 계기로 진전 도모해야 한다는 인식 갖고 있다"
위성락 국가안보실장은 이날 오후 기자간담회에서 관련 질문을 받고 "제가 협상을 전면에서 주도하는 것이 아니라는 점을 전제해야 한다"면서 이러한 입장을 밝혔다.
그는 구체적으로 "(한미 양국이) 다시 APEC 정상회의를 계기로 시의적으로 진전을 도모해야 할 때라는 인식이 있다"라며 "실질적 진전을 이루고자 노력하는 차원에서 (김 정책실장 등)우리 대표단이 가는 것"이라고 설명했다.
이어 "산자부 장관이 (추석 연휴 기간에) 미국에 가서 얘기할 때 이런저런 대화를 하면서 서로의 입장을 주고 받은 건 사실이지만 아직 어떤 의견에 대한 접근이 있는 건 아니다"며 "김용범 정책실장과 김 장관이 함께 가는 건 의미 있는 진전을 이루고자 하는 노력이라 생각한다"고 평했다.
참고로 김 장관은 당시 미국 뉴욕에서 하워드 러트닉 미 상무장관과 만나 협상을 진행했는데, "한국 외환시장의 민감성에 대해 상당한 공감대가 이뤄졌다"고 설명한 바 있다.
이에 대해 위 실장은 "(한미 양국이) 서로의 생각을 알게 된 것"이라며 "우리는 우리대로, 저쪽은 저쪽대로 입장을 정리해서 이번에 만나 (해결책을) 모색하려는 것이다. 기다려보자"고 말했다.
강유정 대통령실 대변인도 이날 오후 브리핑에서 관련 질문에 "(김 정책실장은) 하워드 러트닉 상무부 장관을 비롯해 미국 정부에서 책임 있는 역할을 하는 분들과 만남이 예정돼 있다"고만 설명했다.
그는 "여러분이 생각하시는 미국 정부의 나름 책임 있는 역할을 하는 분들과 만남이 예정돼 있는데 구체적인 사안에 대해서 말씀드리기 쉽지 않다"라며 "관세 협상과 관련한 금융 패키지 관련 협의를 하기 위한 만남이란 정도까지 말씀을 드릴 수 있을 것 같다"고 말했다.