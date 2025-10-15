박정훈-김우영 국감 '찌질한 놈' 문자 공방, 결국 여야 고발로

▲국민의힘 과방위 의원들, 민주당 김우영 의원 고발더불어민주당 김우영 의원이 박정훈 의원의 핸드폰번호를 유출한 것과 관련, 국민의힘 과방위 소속 김장겸, 이상휘, 최수진, 최형두, 박충권 국회의원이 15일 오후 서울 종로구 서울경찰청에 김 의원을 개인정보보호법 위반 및 폭행 혐의로 고발하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기