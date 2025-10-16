도시는 92%, 농촌은 8%... 불균형 속 '별빛'의 20년

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 주간 웹진 <사람소리>에도 실립니다.글쓴이 윤요왕 인권연대 칼럼니스트는 현재 춘천별빛 사회적협동조합 이사장으로 재직 중입니다.

2003년 1월. 귀농에 대한 고민과 실행까지 어찌 보면 후다닥, 어찌 보면 물 흐르듯 자연스럽게 그렇게 강원도 춘천의 작은 시골 마을로 들어오게 되었다. 도시의 일상에서 농촌으로의 이주는 직업, 직장을 바꾸는 것으로는 상상할 수 없는 낯설고 어색하고 또 한편으로는 무척이나 마음 설레는 '삶의 전환'이었다.많은 분의 우려와 안타까움 그리고 응원의 인사를 뒤로하고 결단이었던 듯하다. 그렇게 어쩌다 보니, 어쩔 수 없이 살아온 지난 농촌에서 20여 년이 흘렀다. 귀농 초기 마을과 사람, 농사를 만나고 배우고 익히느라 정신없이 흘러갔다. 하루하루 낯선 이방인은 조금씩 농촌 마을 사람으로 또 농부로 '꼴'을 갖춰가게 되었고 자연과 생명의 흐름에 몸과 마음을 담아갈 수 있게 되었다.천성이었을까 본성이었을까. 조금 삶의 여유가 생길 즈음 농촌사회가 보이기 시작했다. 인권의 사각지대가 농촌이 아닐까 하는 생각이 스물 스물 올라올 때쯤, 마을의 8살 아이가 마을길에서 교통사고로 사망했다는 소식이 들려왔다. 얼굴도 모르는 아이였지만 그 안타까운 죽음은 나를 농사만 짓도록 내버려 두지 않았다.마을 주민들의 서명을 받고, 항의도 해보고, 읍소도 해보았만 다 소용이 없었다. 나 자신도, 농촌 마을도 힘이 없었다. 방과 후 아이의 돌봄이 부재했던 현실, 학원 차도 들어오지 않는 농촌, 인도도 제대로 없었던 마을 길 등, 어쩌면 이 사고는 예견되어 있었던 것이었다. 나는 이게 '사회적 타살'이라는 생각을 지울 길이 없었다.그렇게 열게 된 마을 공부방이 지금의 '별빛 사회적협동조합'의 시작이었는데, 올해로 20년을 맞이하게 되었다. 부모들이 십시일반 뜻을 모아 시작한 작은 농촌 마을의 공부방이 도시아이들의 시골살이 '농촌 유학', 어르신들 돌봄과 청년들을 위한 쉼터로 확대되면서 지역아동센터, 마을기업, 협동조합, 사회적기업으로 한 발 한 발 느리지만 지치지 않고 확장되어 왔다.지난 20여 년 세상도 변하고 농촌 마을도 변했다. 그러나 여전히 변하지 않은 불편한 현실도 부정하기 어렵다. 정치와 행정이 사회를 지배하는 현실에서 소멸해가는 농촌 마을은 찬밥이다. 시내버스는 아직도 6번밖에 들어오지 않고, 응급상황에서도 최소한의 병원 치료를 받기도 어렵다.도시에서는 당연히 누리고 사는 문화적 혜택과 생활편의시설은 전무하다. 어쩌면 국가와 사회는 훨씬 오래전부터 농촌 마을을 포기했는지 모르겠다는 생각을 하게 된다.계엄과 내란, 탄핵 그리고 대선. 새로운 정부가 탄생했지만, 농촌 마을의 희망과 기대는 어디에서 찾을 수 있을지 암울하기까지 하다. 단순 면적으로만 보면 약 16.5%(2024년 도시계획현황 통계) 정도밖에 되지 않는 도시에 약 92.1%의 인구가 살고 있다고 하니 어쩌면 당연한 결과일 수 있다고 생각해야 할까?그동안 한국 사회의 불균형적이고 모순된 국가정책의 한계라는 생각이 든다. 단순히 '농촌 살기 어려워요, 해결해 주세요'라는 볼멘소리를 하고 싶은 것이 아니다. 이런 기이한 사회적 구조가 우리네 삶을 행복하게 하고 있는가, 농촌(자연)은 이대로 사라져도 괜찮은 것인가 하는 질문을 던지고 싶다.혹시 이런 현실의 뒤에 자본 권력의 음흉한 계획이 있는 건 않은지, 정치 권력의 유지와 달콤함에 취해 있지는 않은지 사회의 구조적 모순을 우리는 왜 해결하려고 노력하지 않는지 생각해 봐야 하지 않을까.마을 주민들이 스스로 만들어 온 '별빛 20년'의 오늘 우리 마을에는 더불어 함께 행복한 풍경이 있다. 벌써 없어져야 했을 마을의 초등학교에 도시에서 유학을 오고, 시내에서 기꺼이 등하교하는 아이들과 교육귀촌한 아이들로 북적대며 행복한 하루하루를 보내고 있다.또, 마을 주민들이 돌봄하는 이웃 복지사의 안부를 묻는 시스템을 갖췄고, 매주 운영되는 무료 미용실과 무료 반찬 나눔, 교통약자 이동서비스가 그나마 나이 들어 살기도 좋은 마을로 거듭나고 있다. 도시 삶에 지친 청년들을 위한 쉼터 '춘천휘게소 고탄'도 마을 호텔로 만들어 편안한 환대를 준비했다. 뒤돌아보니 수많은 사람의 노고와 도움, 응원이 있었기에 지난 20년을 버텨오고 지켜온 거 같다.새 정부 국정기획에서는 농촌, 교육, 자치에 대한 정책을 찾아보기 힘들다. 아마도 국가와 사회의 정상화를 위해 시급히 해결하고 전환해야 할 당면 과제들이 많아 밀렸는지 모르겠다. 다만, 국민의 전체적인 삶과 국가의 전체적인 아젠다를 전환을 넘어 미래로 가는 혁신을 위한 근본적인 정책적 고민이 필요해 보인다.기후위기, 암울한 청년세대, 인구감소와 삶의 질 최저, 발전성장의 한계 등 이루 헤아리기도 힘든 경제성장과 발전 이면에 가려진 불편한 진실을 외면하지 않기를 간절히 바라본다. 국민 한 사람 한 사람의 '안전하고 행복한 오늘 하루'가 그 무엇보다 중요한 미래여야 하지 않을까. 그 제일 앞에 작고 힘없는 사람이, 그리고 소외된 농촌 마을이 있으면 좋겠다.