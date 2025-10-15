김용범 실장 "부동산 정말 어려워, 보유세 강화해야"

정부의 10.15 부동산 대책에서 세제개편이 빠진 것을 두고, 김용범 대통령실 정책실장은 "보유세가 낮은 것은 사실이며, 취득·보유·양도세 전반의 부동산 세제를 정상화해야 한다"고 밝혔다.
정부는 이날 서울과 경기지역을 포함한 규제 지역 확대와 대출 규제 강화를 골자로 한 세번째 부동산 종합 대책을 발표했다.(관련기사:서울 전역·경기12곳 토허구역 묶고, 25억 이상 대출 2억...불법 직접 조사
) 이에 참여연대 등 시민단체는 "단기적인 시장 과열과 투기 수요를 진정 시킬수는 있을 것"이라면서 "부동산 보유세와 양도세 등 세제 개편이 빠져있어 시장을 안정시키는데 역부족"이라고 평가했다. 이 때문에 김 실장의 부동산 세제 강화 언급은 향후 추가적인 정부의 부동산 대책의 가늠자가 될 수 있다.
김 실장은 15일 오후 방송된 경제전문 유투브채널인 '삼프로TV'에서 "부동산은 정말 어렵다"며 "수도권 과밀은 경제개발협력기구(OECD) 최상위 수준이고, 고금리로 공급 매커니즘이 망가진 상태라 단기 공급이 쉽지 않다"며 현재의 부동산 시장을 진단했다. 김 실장의 이날 방송은 정부 대책이 나오기 이전인 14일에 녹화됐다.
김 실장은 "(부동산) 공급은 3~4년 주기이기 때문에 수요 회복이 가격을 자극할 수밖에 없다"면서 "주식시장이 40% 오른 상황에서 부동산 수요도 복원될 것"이라고 말했다. 이어 "그래서 수요 억제책을 파격적으로 쓸 수밖에 없다"면서 "공급은 시간이 걸리지만 각오를 하고 해야 하며, 공급 전담 조직 신설도 논의 중"이라고 덧붙였다.
이어 부동산 세제 개편에 대한 언급이 나왔다. 김 실장은 "(부동산) 세제도 고민해야 한다"고 전제하고, "보유세가 낮은 것은 사실이며, 취득과 보유 양도 세제 전반을 진지하게 검토해야 한다"고 말했다.
"부동산 보유세 낮다, 세제 건들릴 수 없다는 것은 틀렸다"
사회자가 '증세인가'라고 묻자, 그는 "'부동산 세제의 정상화'다"면서 "보유세 강화하고 거래는 원활히 하는 방향이 있을 것"이라고 답했다. 이어 "글로벌 평균과 비교해도 세 부담이 낮다"며 "세제를 건드릴 수 없다는 말은 틀린 말이다. 부동산 안정과 주거 복지를 위한 정책은 세제와 공급 모두를 포괄해야 한다"고 강조했다.
주택 공급에 대해서도 그는 "단기적으로 매우 도전적인 상황"이라며 "파격적인 공급은 결단해도 1년 내에 어렵다. 공급도 세재도 다 어렵다"고 토로했다. 이어 "재건축은 이해관계가 얽혀 있고, 사회적으로 정교한 접근이 필요하다"면서 "서울시와 경기도 등 지자체와 유기적으로 협력이 중요하다"고 설명했다. 이어 "(재건축을) 몰라서 안 하는게 아니라, 이해관계 조정이 쉽지 않아 '못하고 있는 것'"이라며 "그래도 (공급 확대를) 해야 한다"고 밝혔다.
한편 김 실장은 한미 관세협상과 관련해 "7월 타결 이후 두 달간 공백이 있었지만, 최근 2주 사이에 미국이 우리가 보낸 수정안에 상당히 의미 있는 반응을 보였고, 새로운 대안이 왔다"고 했다. 이어 미국으로 출국한 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부장관 등을 두고, "우리 협상단이 이미 가서 이야기를 나누고 있다"고도 했다. 김 실장도 16일 미국으로 출국할 예정이다.
"한미 관세협상은 APEC 정상회의 전까지 마무리가 목표"
향후 협상 타결 전망에 대해서는 조심스러웠다. 대신 "APEC 정상회의 시점까지 실무 협상을 마무리하는 것이 목표"라고 말했다. 김 실장은 지난 7월과 8월 초의 미국과의 실무협상 과정을 설명하면서, "미국에서 MOU가 왔는데 우리가 예상한 것과는 다른 형식으로 돼 있었다"고 회고했다.
이어 "미국이 성실하게 협상할 수 있는 분위기가 아니기 때문에 우리 외환시장에 충격이 있겠다는 생각을 했다"면서 "현실적으로 외환시장에 충격을 미치지 않는 범위 내에서 상업적 검토를 기본으로 3500억 달러 한도 내에서 답을 줘야 했다"고 전했다. 그는 "(미국쪽에) 우리 국민들이 이해 가능한 조건이 있어야 했고 어떤 내용이 반드시 들어가야 되는지도 설명했다"면서 "(한미 협상) 패키지가 집행되는 단계에는 특별법이 필요하고 국회 동의도 받아야 한다"고도 했다.
이밖에 자본시장과 산업정책 방향에 대해서는 "대통령의 자본시장 활성화 의지는 오히려 더 강해졌다"며"배당 인센티브를 확대하고 최고세율 35%를 조정하는 논의에도 일리가 있다"고 밝혔다. 또 "AI·반도체 산업을 지원하기 위해 금산분리의 실용적 완화를 검토하고, 150조 원 규모 국민성장펀드를 메가 프로젝트에 투입할 수 있다"고 말했다.
김 실장은 마지막으로 "온실가스 감축 목표(NDC)는 피할 수 없는 길"이라며 "반도세 산업이 새로운 수요를 만드는 것 처럼 발전, 전력망과 분산형 인프라를 새로운 성장 동력으로 만들어야 한다"고 강조했다.